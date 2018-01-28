Сколковский распил. Союз жуликов и правоохранителей

27 января кампания «Мегаполис» вышла на связь с кинутыми ими строителями. Людям заявили, что они получат зарплату после того, как придут в УФМС, где с них взыщут штраф размером, примерно равный долгу по зарплате, а потом уже они могут приходить к работодателю за остатками. Понятно, что рабочих не устроило такое выгодное предложение. Они намерены продолжать борьбу.

Сколковские рабочие и полиция. Навязчивый сервис на страже бизнеса

Напоминаем, 30 января 2018 года, в 16-00 рабочие московских строек идут в Трудинспекцию.

В мероприятии участвуют:

Рабочие «Горизонта» (строили московских дорог, МЦК, невыплата зарплаты с 2016 г.)

Рабочие «Глобатека», дочернее предприятие АО «ИНГЕОКОМ» (строили метро, невыплата зарплаты с 2016 года).

Рабочие «Мегаполиса» (строили здание лаборатории в Сколково, невыплата зарплаты 3 месяца за 2017-й год).

Распил зарплаты по-сколковски