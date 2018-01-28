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Московский листок

Сколковский распил. Союз жуликов и правоохранителей

Опубликовано 28.01.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 5

протест рабочие зарплата
Сколковский распил. Союз жуликов и правоохранителей

27 января кампания «Мегаполис» вышла на связь с кинутыми ими строителями. Людям заявили, что они получат зарплату после того, как придут в УФМС, где с них взыщут штраф размером, примерно равный долгу по зарплате, а потом уже они могут приходить к работодателю за остатками. Понятно, что рабочих не устроило такое выгодное предложение. Они намерены продолжать борьбу.

Сколковские рабочие и полиция. Навязчивый сервис на страже бизнеса

Напоминаем, 30 января 2018 года, в 16-00 рабочие московских строек идут в Трудинспекцию.

В мероприятии участвуют:

Рабочие «Горизонта» (строили московских дорог, МЦК, невыплата зарплаты с 2016 г.)

Рабочие «Глобатека», дочернее предприятие АО «ИНГЕОКОМ» (строили метро, невыплата зарплаты с 2016 года).

Рабочие «Мегаполиса» (строили здание лаборатории в Сколково, невыплата зарплаты 3 месяца за 2017-й год).

Распил зарплаты по-сколковски



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
неизвестный написал 28.01.2018 19:07
гундяев ( воровское погоняло - "кирил" ) НИКОГДА не платил рабочим, которые работали на восстановлении храмов:
Христа Спасителя, в Переделкино, и других. Люди уезжали с проклятиями. Поэтому в святом писании и говорится ,
что нельзя молится в этих новоделах, гундяевках. Понастроили на каждом перекрестке,а никто туда не ходит.
Ходить в церковь модно,( млять).Десятки тысяч школ, больниц, детских садов , разрушены - а новоделы за счет бюджета
строят. Лицемеры, лжецы, слуги дьявола и мамоны - это гундяевские попы-мракобесы.
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Re: Лис-хитрый
Ну как это причем...? написал 28.01.2018 15:52
Ониж оба из дной структуры...не побоюсь сказать..Из Органов...
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Лис-хитрый
Евгений11 написал 28.01.2018 13:04
Гундяев-то здесь причем?
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Re: Долой либерал-фашизм!!!
булгахтер написал 28.01.2018 13:02
Ха-ха=ха! Деньги тем, кто их печатает! Вы, уважаемый Лис, спуститесь с небес на землю.
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Долой либерал-фашизм!!!
Лис написал 28.01.2018 12:44
Путин,Гундяев и либерастия сами нарываются на Революцию.Деньги людям а не банкам!!!
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