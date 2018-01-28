Сколковский распил. Союз жуликов и правоохранителей

27 января кампания «Мегаполис» вышла на связь с кинутыми ими строителями. Людям заявили, что они получат зарплату после того, как придут в УФМС, где с них взыщут штраф размером, примерно равный долгу по зарплате, а потом уже они могут приходить к работодателю за остатками. Понятно, что рабочих не устроило такое выгодное предложение. Они намерены продолжать борьбу.
Сколковские рабочие и полиция. Навязчивый сервис на страже бизнеса
Напоминаем, 30 января 2018 года, в 16-00 рабочие московских строек идут в Трудинспекцию.
В мероприятии участвуют:
Рабочие «Горизонта» (строили московских дорог, МЦК, невыплата зарплаты с 2016 г.)
Рабочие «Глобатека», дочернее предприятие АО «ИНГЕОКОМ» (строили метро, невыплата зарплаты с 2016 года).
Рабочие «Мегаполиса» (строили здание лаборатории в Сколково, невыплата зарплаты 3 месяца за 2017-й год).
неизвестный написал 28.01.2018 19:07
Христа Спасителя, в Переделкино, и других. Люди уезжали с проклятиями. Поэтому в святом писании и говорится ,
что нельзя молится в этих новоделах, гундяевках. Понастроили на каждом перекрестке,а никто туда не ходит.
Ходить в церковь модно,( млять).Десятки тысяч школ, больниц, детских садов , разрушены - а новоделы за счет бюджета
строят. Лицемеры, лжецы, слуги дьявола и мамоны - это гундяевские попы-мракобесы.
Ну как это причем...? написал 28.01.2018 15:52
Евгений11 написал 28.01.2018 13:04
булгахтер написал 28.01.2018 13:02
Лис написал 28.01.2018 12:44