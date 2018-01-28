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Московский листок

День забастовки избирателей начался со взлома офиса ФБК

Опубликовано 28.01.2018 в разделе комментариев 1

выборы навальный президент фбк
День забастовки избирателей начался со взлома офиса ФБК

В Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, откуда его сторонники ведут прямую трансляцию о митингах в день "забастовки избирателей", пришла полиция. Фото опубликовал сотрудник фонда Роман Рубанов. Полицейские собираются искать бомбу, их появления ожидают и в студии, откуда ведут прямой эфир о ходе забастовки. 

Рубанов сообщил, что полицейские готовы "пилить дверь". К этому времени (около 9:30 по Москве) о попытке "силового проникновения" в офис сообщает Reuters, но не российские агентства.

Вскрыв дверь, полицейские сообщили, что собираются искать бомбу. Ведущие в эфире канала "Навальный LIVE" (Reuters называет его "opposition TV") указывают на параллели с антикоррупционной акцией в марте. 

В 9:50 перепалка с полицейскими проходит в прямом эфире канала. Ведущие просят полицейского назвать себя и показать удостоверение: "Чего вы боитесь-то? У вас оно легальное же?" 

Сотрудник фонда Георгий Албуров описывает обыски с иронией: "Смотрите-ка, точно знают, где бомба! Не в каком-нибудь пустом кабинете ФБК, а именно в студии. Вероятнее всего, прямо в камере, которую надо немедленно отключить". 

Сайт "ОВД-Инфо" в Twitter сообщает, что полицейские заявили, будто бомбу в офисе заложил сам ведущий новостей Дмитрий Низовцев.

После визита в ФБК полиция повезла в ОВД "Даниловский" ведущего новостей, режиссера эфира, юриста и офис-менеджера. Пока это самые многочисленные задержания. 

По замыслу организаторов, массовые акции в воскресенье должны пройти в десятках городов России. Навальный называет выход на митинг "в 99% случаев самым безопасным, самым эффективным и самым простым способом политической борьбы". 

"Медуза" в своем онлайне отмечает, что сотрудники в студии ФБК не говорят, где находится Навальный. 

Перед акцией полицейские приходили в штабы Навального в разных городах, изымали листовки, задерживали волонтеров и координаторов. "Медиазона" сообщает, что первое задержание в воскресенье произошло в Южно-Сахалинске: там задержали девушку, которая на морозе надвинула на лицо шарф. 

Помимо "Медиазоны", прямую трансляцию о ходе забастовки ведет "МБХ медиа": по этим данным, во Владивостоке, Иркутске, Новосибирске все прошло спокойно. В Кемерове задержали координатора штаба Ксению Пахомову.

Напомним, вчера политик Алексей Навальный накануне намеченной на воскресенье "Забастовки избирателей" развернул активную просветительскую кампанию: он "в жанре путеводителя" назвал лучшие места Москвы и Петербурга, которые стоит посетить желающим: это ближайшие к городским администрациям Тверская улица и площадь Пролетарской Диктатуры. 

Соратники Навального подавали заявки на митинги в крупнейших городах страны, но власти их не согласовали. "В целом по стране в 80% случаев согласования есть, а вот в двух крупнейших городах выбрана тактика глумления и издевательства. Либо создавайте подконтрольный нам оргкомитет, либо избегайте тем коррупции и поддельных выборов. Тогда разрешим вам в собственном городе на улицу выйти", - возмутился Навальный. К бойкоту выборов и забастовке он начал призывать после того, как его не зарегистрировали кандидатом в президенты из-за наличия судимости. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Руслан в трусах , ну ез регистрации, нет Людьмилы! написал 28.01.2018 12:13
Не страна, а паноптикум.
Выборы в марте, а забастовка выборов в январе. Деньги на новые танки и бомбы идут из бюджета, а на лекарства смертельно больным детям по смс собирают.....
Выборы 18 марта!
Лекарства оплачиваются из бюджета.
Если кто-то хочет побольше танков и ракет, шлите смс!!!!
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