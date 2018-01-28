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Московский листок

Воскресное "вязалово" бастующих избирателей простирается от Сибири до Москвы

Опубликовано 28.01.2018 в разделе комментариев 2

выборы навальный президент фбк
Воскресное "вязалово" бастующих избирателей простирается от Сибири до Москвы

В разных городах России проходят акции в рамках «забастовки избирателей». Поводом для них стал недопуск Навального до президентских выборов. В Новосибирске митинг собрал около 700 человек и прошел в сопровождении полиции без инцидентов.

В Иркутске на акцию вышли около 400 человек, передает агентство «БайкалПост». Перед началом мероприятия полицейские задержали волонтера, который вез к месту акции баннер. 

В Кемерово были задержаны 15 человек, в том числе числе координатор местного штаба Навального Ксения Пахомова, передает «ОВД-Инфо». Одному из несовершеннолетних при задержании вывихнули палец. 

Координатор штаба оппозиционера в Томске Ксения Фадеева также задержана.  

Кроме того, как минимум двое задержанных есть в Самаре. 

В Челябинске полиция отказалась пускать на место проведения акции подростков младше 18 лет или тех, кто не смог подтвердить свой возраст, сообщают участники митинга в соцсетях. 

Ранее в воскресенье полиция пришла в офис Фонда борьбы с коррупцией в Москве, спилив дверь болгаркой. Сообщается, что причиной стала «угроза взрыва». Бомба, по информации полиции, находится в телефоне ведущего новостей Дмитрия Низовцева. Его и еще нескольких сотрудников ФБК задержали. 

Митинги также пройдут в Москве и Петербурге, они не согласованы с властями.

Напомним, утром в московский Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, откуда его сторонники ведут прямую трансляцию о митингах в день "забастовки избирателей", пришла полиция. Фото опубликовал сотрудник фонда Роман Рубанов. Полицейские собираются искать бомбу, их появления ожидают и в студии, откуда ведут прямой эфир о ходе забастовки. 

Рубанов сообщил, что полицейские готовы "пилить дверь". К этому времени (около 9:30 по Москве) о попытке "силового проникновения" в офис сообщает Reuters, но не российские агентства.

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Всего комментариев к статье: 2
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гугля вам вспомосчЬ!
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед88.ДальССкий написал 28.01.2018 15:16
и взгляните на фэйсы рiдной мамеле и его тЁти цЫли с зала суда, в тырнете есть.
сенОгого винницкого пошиба = чистейший абажЮр!
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Я тащусь...
Никола написал 28.01.2018 15:01
Я охреневаю с этих навальнистов.Пасаны, ваш поезд ушел навсегда.Для митингов нужны идеи, а их у Навального нет.Отобрать у путинских и отдать Ходорковскому? Нуууу... под эту гнилую тему могут подписаться только дауны.
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