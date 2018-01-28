Воскресное "вязалово" бастующих избирателей простирается от Сибири до Москвы

В разных городах России проходят акции в рамках «забастовки избирателей». Поводом для них стал недопуск Навального до президентских выборов. В Новосибирске митинг собрал около 700 человек и прошел в сопровождении полиции без инцидентов.

В Иркутске на акцию вышли около 400 человек, передает агентство «БайкалПост». Перед началом мероприятия полицейские задержали волонтера, который вез к месту акции баннер.

В Кемерово были задержаны 15 человек, в том числе числе координатор местного штаба Навального Ксения Пахомова, передает «ОВД-Инфо». Одному из несовершеннолетних при задержании вывихнули палец.

Координатор штаба оппозиционера в Томске Ксения Фадеева также задержана.

Кроме того, как минимум двое задержанных есть в Самаре.

В Челябинске полиция отказалась пускать на место проведения акции подростков младше 18 лет или тех, кто не смог подтвердить свой возраст, сообщают участники митинга в соцсетях.

Ранее в воскресенье полиция пришла в офис Фонда борьбы с коррупцией в Москве, спилив дверь болгаркой. Сообщается, что причиной стала «угроза взрыва». Бомба, по информации полиции, находится в телефоне ведущего новостей Дмитрия Низовцева. Его и еще нескольких сотрудников ФБК задержали.

Митинги также пройдут в Москве и Петербурге, они не согласованы с властями.

Напомним, утром в московский Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, откуда его сторонники ведут прямую трансляцию о митингах в день "забастовки избирателей", пришла полиция. Фото опубликовал сотрудник фонда Роман Рубанов. Полицейские собираются искать бомбу, их появления ожидают и в студии, откуда ведут прямой эфир о ходе забастовки.

Рубанов сообщил, что полицейские готовы "пилить дверь". К этому времени (около 9:30 по Москве) о попытке "силового проникновения" в офис сообщает Reuters, но не российские агентства.

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