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Московский листок

Газпром снабжает США газом через Францию - так в годину "новой Холодной" и санкций "честнее"...

Опубликовано 28.01.2018 в разделе комментариев 1

газпром сша франция силовигархия санкции
Газпром снабжает США газом через Францию - так в годину "новой Холодной" и санкций "честнее"...

Американское агентство Bloomberg сообщило, что к отправке в США готовится второй танкер с российским сжиженным природным газом (СПГ). Ссылаясь на компанию Kpler SAS, которая отслеживает перемещение грузовых судов, агентство отмечает, что танкер Provalys должен отправиться в Бостон, предварительно забрав партию российского СПГ, прибывшего ранее во французский Дюнкерк. 

В США Provalys прибудет примерно 15 февраля. 

24 января стало известно, что танкер Gaselys с первой партией российского топлива с «Ямала СПГ» прибыл в Бостон и ожидает очереди на разгрузку. Это произойдет в начале следующей недели. 

США вынуждены закупать российский газ из-за резкого роста стоимости топлива на восточном побережье страны. Скачок цен обусловлен аномальными холодами. 

В последние три года Вашингтон получал СПГ из Тринидада и Тобаго. Однако сейчас США нуждаются в дополнительных поставках. 

В среду министр энергетики России Александр Новак отметил, что фактически газ с «Ямала СПГ» уже не принадлежит России, так как ранее был продан Франции.

От редакции: Холодная война - холодной войной, а газ - по расписанию. И министр-миллионер, представитель государства в госкорпорациях (которые стесняются себя называть таковыми с недавних пор, готовясь к айпио и распродаже, как Роснефть) Новак может сколько угодно шутить о том, что газ уже не российский, однако купить-то его без ведома Газпрома Франция никак не могла? И делать удивлённые глаза тут не надо: Путинская Россия видела и видит себя лишь частью, причём окраинной частью капиталистического мира. С этой идеологией правящий класс и опустошает советские недра (именно советские - не поленитесь пройти по ссылке, ведь нефть и газ на Ямале открывало поколение наших родителей), а уж какая там информационная завеса над этим процессом простирается, это дело двадцатое. Та же мидовская Захарова привыкла к нью-йоркскому шоппингу и вряд ли себе там в чём-то откажет, поскольку у правящего класса она в серьёзной "доле". А тратить-то "честно заработанное" надо где-то... Газпром, как и "сотрудничая" с Турцией, с Германией (по футбольно-благотворительной линии) - давно ведёт себя как государство в государстве, и глядя на такую политику, нам, не-акционерам Газпрома становятся ясны подлинные классовые интересы, которые ценой многих жизней российских солдат Путин и Ко защищали в Сирии.

Для РФ важен контракт с Турцией - а поэтому Минобороны даёт "зелёный свет" турецким карателям в Африне: "мочите в сортире" кого вам надо, и сколько вам надо, главное, соблюдайте условия контракта с Газпромом"... И плевать, что США в Африне выступают, поддерживая курдов, против Турции - наша силовигархия накормит российским газом и экономику США, и турецкую, только дайте им ещё один президентский срок. Ну, а что вам тут останется, дорогие россияне, это ваши проблемы. Это ведь вас игиловцы взрывают в отместку за Сирийскую маленькую победоносную войну Путина, это ведь ваш газ и вашу нефть продают его друзья всему миру... Но терпение ваше велико - и оно для паразитарного класса дороже нефти! Голосуйте за президента, "господа рабочие": главное, голосуйте вообще... 

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 1
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тепло, еще теплее
Эконом-Реалист написал 28.01.2018 18:51
Эдак ДЧ скоро догадается, что и вся сирийская война, и вообще российский милитаризм - нужны только ради интересов Газпрома.
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