В Москве перевыборы Путина пришли осудить не менее тысячи человек

Алексей Навальный был задержан на несанкционированной акции на Тверской улице в Москве. Об этом сообщили в столичном МВД. Его доставили в отделение для составления административного протокола.
«В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», — говорится в сообщении полиции.
Ранее в МВД сообщили, что на несанкционированный митинг в Москве пришли около 1 тыс. человек.
Перед началом акции в столице были усилены меры безопасности, на Тверской и Пушкинской площадях дежурят бойцы ОМОНа.
25 января замминистра внутренних дел Александр Горовой предупредил, что полиция будет жестко пресекать нарушения и провокации на несанкционированных акциях в Москве. При этом он подчеркнул, что действовать правоохранители будут в рамках законодательства.
С аналогичным заявлением ранее выступила Росгвардия.
Напомним, устром в Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, откуда его сторонники ведут прямую трансляцию о митингах в день "забастовки избирателей", пришла полиция. Фото опубликовал сотрудник фонда Роман Рубанов. Полицейские собираются искать бомбу, их появления ожидают и в студии, откуда ведут прямой эфир о ходе забастовки.
Рубанов сообщил, что полицейские готовы "пилить дверь". К этому времени (около 9:30 по Москве) о попытке "силового проникновения" в офис сообщает Reuters, но не российские агентства.
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Некролог написал 28.01.2018 18:22
лже-ученый написал 28.01.2018 17:34