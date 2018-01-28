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Московский листок

Ленинградских анархистов будут судить за помыслы о свержении силовигарха номер один

Опубликовано 28.01.2018 в разделе комментариев 2

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Ленинградских анархистов будут судить за помыслы о свержении силовигарха номер один

Питерских анархистов из организации "Сеть" в ФСБ подозревают в подготовке свержения Владимира Путина, утверждает "Фонтанка". Накануне судом был арестован один из участников группировки, которой, как отмечает региональное издание, нет среди запрещенных в РФ. Журналистов на суд по избранию меры пресечения для Игоря Шишкина не пустили, а его друзья утверждали, что он был сильно избит. 

"Фонтанка" подтверждает, что Шишкина после задержания сотрудники ФСБ в региональном управлении на Литейном допрашивали почти сутки. Основное время посвятили причастности Шишкина к анарходвижению и будто бы планируемым насильственным акциям, цель которых заключалась в свержении действующей власти посредством вооруженного мятежа. 

В качестве подозреваемого в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК) 26-летний Шишкин был задержан лишь накануне утром. В СИЗО после решения Дзержинского суда он оказался вместе с 23-летним программистом, гражданином Казахстана Виктором Филинковым. 

По версии следствия, Шишкин, Филинков и неустановленные лица не позднее августа 2016 года, разделяя анархистскую идеологию, якобы приняли участие в петербургском структурном подразделении "Марсово поле" ("Марс") террористического сообщества "Сеть" для осуществления террористической деятельности и подготовки преступлений в виде вооруженного мятежа и насильственного захвата власти. 

Уголовное дело против Филинкова и Шишкина возбуждено 24 января 2018 года. В нем есть показания довольно большого количества свидетелей, многие из которых засекречены. 

"Фонтанка" подчеркивает, что упоминаний о террористической "Сети" в интернете нет. Этим названием пользуется молодежная патриотическая организация. Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных судами террористическими, содержит 27 наименований, среди них нет "Сети". 

По данным издания, петербургских анархистов задержали за возможную связь с проваленной, но широко анонсированной "революцией 5 ноября 2017 года", которую обещал лидер запрещенного движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев. Сам Мальцев покинул Россию.

Напомним, журналистов вчера не пустили на суд по избранию меры пресечения для ленинградского антифашиста Игоря Шишкина. "Медиазона" сообщает, будто судья заявил, что в выходной день журналистов можно не пускать. Издание пишет, что из зала выставили и друга Шишкина, который предположил, что подозреваемый сильно избит: под глазами у него синяки, лицо замотано капюшоном пуховика, на рту - черная маска. 

Корреспондент Саша Богино в Twitter пишет, что их с коллегой хотят обвинить в неповиновении сотрудникам полиции. Главред "Медиазоны" Сергей Смирнов уверен, что это другая статья - "о воспрепятствовании журналистской деятельности. 

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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Таков Закон
Закон написал 28.01.2018 18:53
есть воля господствующего класса.
Уже давно надо было зарубить это на своем носу!
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Таков
Закон написал 28.01.2018 18:22
Напомним, журналистов вчера не пустили на суд по избранию меры пресечения для ленинградского антифашиста Игоря Шишкина. "Медиазона" сообщает, будто судья заявил, что в выходной день журналистов можно не пускать.
Конституция РФ Статья 29 гласит
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Что порекомендовать судье?
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