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Московский листок

Явлинский собрал подписи

Опубликовано 28.01.2018 в разделе комментариев 4

Явлинский собрал подписи

Избирательный штаб кандидата в президенты Григория Явлинского приступил к формированию папок с подписными листами, которые будут переданы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) во вторник, 30 января.

Григорий Явлинский примет участие в работе по формированию папок с подписными листами из разных регионов страны, которые будут переданы в ЦИК на следующий день. Каждая папка содержит около 400 подписных листов, заверенных уполномоченным представителем партии.

30 января, в 11:00 Григорий Явлинский и сотрудники его избирательного штаба привезут в ЦИК (Б. Черкасский пер., 9) более 200 папок с 105 тысячами подписей.

Напомним, кандидату в президенты России от непарламентской партии необходимо до 31 января представить в ЦИК от 100 до 105 тысяч подписей граждан не менее чем из 40-42 регионов страны (на один регион не больше 2,5 тыс. подписей).



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Всего комментариев к статье: 4
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Интересно, на какие бапки он живет? Где вкалывает?
Что это? написал 28.01.2018 20:23
30 лет сказки рассказывает и за них до сих пор ему платят?
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Зачем вся эта пустая возня? Разве что обеспечить старость.
Явлик, сколько тебе обещали в Кремле? написал 28.01.2018 19:14
Явлик и "Яблоко" - это политические трупы.
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(без названия)
......... . . написал 28.01.2018 18:35
да и х с ним
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ради
явки написал 28.01.2018 18:01
бомжи, зомби и умершие встанут. Чичиков 21 века наступает. придет в марте.
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