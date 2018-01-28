Явлинский собрал подписи

Избирательный штаб кандидата в президенты Григория Явлинского приступил к формированию папок с подписными листами, которые будут переданы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) во вторник, 30 января.

Григорий Явлинский примет участие в работе по формированию папок с подписными листами из разных регионов страны, которые будут переданы в ЦИК на следующий день. Каждая папка содержит около 400 подписных листов, заверенных уполномоченным представителем партии.

30 января, в 11:00 Григорий Явлинский и сотрудники его избирательного штаба привезут в ЦИК (Б. Черкасский пер., 9) более 200 папок с 105 тысячами подписей.

Напомним, кандидату в президенты России от непарламентской партии необходимо до 31 января представить в ЦИК от 100 до 105 тысяч подписей граждан не менее чем из 40-42 регионов страны (на один регион не больше 2,5 тыс. подписей).