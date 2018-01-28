Схиархимандрит Илия считает, что во 2-й мировой бог был на стороне Гитлера

Церковник, которого знают и представляют везде как духовника патриарха Кирилла, объясняет гибель сотен тысяч мирных ленинградцев и миллионов советских людей богохульством, революциями там всякими и несообразным отношением к церкви и ее ценностям. И кто же их наказал? Очевидно, что бог, развязавший кровавую бойню и вспомнивший времена Содома и Гоморры. Ну, и любая революция по православным нынешним меркам - вероломство антибожественное и противовластное, что ставится через запятую.

Из прочувственной речи схиархимандрита Илия (Ноздрина) на церемонии присвоения ему звания почетного гражданина города Орла:

"Всякая революция есть не что иное, как вероломный поступок против Бога, против придержащих (так в оригинале, - прим. ред.) властей. Во что обратилась наша недавняя революция в России? Каков ее результат? Более чем на сто лет Россия была откинута назад в своем развитии... война стала наказанием за богоотступничество, разорение храмов, поругание над святынями, богохульство, нравственное опустошение, духовное падение... Ясно, что за поругание святынь, разорение храмов и алтарей, великих шедевров зодчества в виде наказания для русских людей явилась Великая Отечественная война. И сама «колыбель» революции, в то время г. Ленинград, утонул в крови 800 000 блокадников".

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Обожаю эту контрреволюционную бредятину про "отброшена на 100 лет назад". Это куда, кстати - в начало 19-го, к крепостному праву, когда именно РПЦ была второй следом за государем собственницей земли в Российской империи? Что-то тут не сходится. Ну, если считать отбрасыванием назад "в своём развитии" ("русский путь"? "чужое" развитие - неприемлемо?) ликбез, благодаря которому к 1936-му году в СССР было обучено около 40 млн неграмотных... В 1933—1937 годах только в учтённых школах ликбеза занимались свыше 20 млн неграмотных и около 20 млн малограмотных. По данным переписи 1939 года, грамотность лиц в возрасте от 16 до 50 лет приближалась к 90%. Да-да, и вот как раз РПЦ в этом нисколько не участвовала, а препятствовала коллективизации, проводила крестные ходы в районах засухи, в голодные 1932-33, за что и была ненавистна народу - грамотность население СССР обретало по мере отвержения всего религиозного и... Да-да, разрушение храмов было тут тоже чеканной поступью прогресса. Смысл потеряли они, а места много занимали - город был средоточием пролетарской цивилизации, вот и сносили. Антирождество 1930-го в Парке Культуры, не имевшие никакой художественной ценности иконы, летящие в новогодний костёр, чучела попов и помещиков - всё это было хоть и косвенной, но мерой просвещения масс, для которых как раз обратный ход, в царизм, под пяту церкви и капиталиста, был тогда заказан. Именно поэтому СССР, советский народ, просвещённый, технически эрудированный, не суеверный, неверующий - и победил нацистов, шедших под лозунгом "с нами бог" (gott mit uns). Впрочем, попы-коллаборационисты в Пскове этого и не отрицали - та часть РПЦ была на стороне Гитлера, и что мы слышим теперь на Оровщине - лишь слабые отголоски тогдашнего "патриотизма" этой недобитой сволочи. Хорошо сказал Кириллов духовник - золотом бы... И ведь ничего ему по нынешним законам не будет - хотя он оскорбил не только живых, а главным образом мёртвых. Атеистический советский народ с трудом громадным - победил силы социального регресса. Да, попы не случайно потянулись сперва к немцам - и те, и другие звали назад, не на сто лет, а даже и подальше, под немцами было бы не феодальное, не царское, а просто национальное рабство и истребление в первую очередь тех, кого РПЦ кровно ненавидит поныне (памятуя "ритуальное убийство царской семьи") - юдэн унд коммунистэн...