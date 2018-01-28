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Московский листок

Схиархимандрит Илия считает, что во 2-й мировой бог был на стороне Гитлера

Опубликовано 28.01.2018 в разделе комментариев 3

рпц позор вов классоваяненависть
Схиархимандрит Илия считает, что во 2-й мировой бог был на стороне Гитлера

Церковник, которого знают и представляют везде как духовника патриарха Кирилла, объясняет гибель сотен тысяч мирных ленинградцев и миллионов советских людей богохульством, революциями там всякими и несообразным отношением к церкви и ее ценностям. И кто же их наказал? Очевидно, что бог, развязавший кровавую бойню и вспомнивший времена Содома и Гоморры. Ну, и любая революция по православным нынешним меркам - вероломство антибожественное и противовластное, что ставится через запятую. 

Из прочувственной речи схиархимандрита Илия (Ноздрина) на церемонии присвоения ему звания почетного гражданина города Орла:

"Всякая революция есть не что иное, как вероломный поступок против Бога, против придержащих (так в оригинале, - прим. ред.) властей. Во что обратилась наша недавняя революция в России? Каков ее результат? Более чем на сто лет Россия была откинута назад в своем развитии... война стала наказанием за богоотступничество, разорение храмов, поругание над святынями, богохульство, нравственное опустошение, духовное падение... Ясно, что за поругание святынь, разорение храмов и алтарей, великих шедевров зодчества в виде наказания для русских людей явилась Великая Отечественная война. И сама «колыбель» революции, в то время г. Ленинград, утонул в крови 800 000 блокадников".

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Обожаю эту контрреволюционную бредятину про "отброшена на 100 лет назад". Это куда, кстати - в начало 19-го, к крепостному праву, когда именно РПЦ была второй следом за государем собственницей земли в Российской империи? Что-то тут не сходится. Ну, если считать отбрасыванием назад "в своём развитии" ("русский путь"? "чужое" развитие - неприемлемо?) ликбез, благодаря которому к 1936-му году в СССР было обучено около 40 млн неграмотных... В 1933—1937 годах только в учтённых школах ликбеза занимались свыше 20 млн неграмотных и около 20 млн малограмотных. По данным переписи 1939 года, грамотность лиц в возрасте от 16 до 50 лет приближалась к 90%. Да-да, и вот как раз РПЦ в этом нисколько не участвовала, а препятствовала коллективизации, проводила крестные ходы в районах засухи, в голодные 1932-33, за что и была ненавистна народу - грамотность население СССР обретало по мере отвержения всего религиозного и... Да-да, разрушение храмов было тут тоже чеканной поступью прогресса. Смысл потеряли они, а места много занимали - город был средоточием пролетарской цивилизации, вот и сносили. Антирождество 1930-го в Парке Культуры, не имевшие никакой художественной ценности иконы, летящие в новогодний костёр, чучела попов и помещиков - всё это было хоть и косвенной, но мерой просвещения масс, для которых как раз обратный ход, в царизм, под пяту церкви и капиталиста, был тогда заказан. Именно поэтому СССР, советский народ, просвещённый, технически эрудированный, не суеверный, неверующий - и победил нацистов, шедших под лозунгом "с нами бог" (gott mit uns). Впрочем, попы-коллаборационисты в Пскове этого и не отрицали - та часть РПЦ была на стороне Гитлера, и что мы слышим теперь на Оровщине - лишь слабые отголоски тогдашнего "патриотизма" этой недобитой сволочи. Хорошо сказал Кириллов духовник - золотом бы... И ведь ничего ему по нынешним законам не будет - хотя он оскорбил не только живых, а главным образом мёртвых. Атеистический советский народ с трудом громадным - победил силы социального регресса. Да, попы не случайно потянулись сперва к немцам - и те, и другие звали назад, не на сто лет, а даже и подальше, под немцами было бы не феодальное, не царское, а просто национальное рабство и истребление в первую очередь тех, кого РПЦ кровно ненавидит поныне (памятуя "ритуальное убийство царской семьи") - юдэн унд коммунистэн...  



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Будет весело и страшно//// написал 28.01.2018 21:19
Тот,кто хочет быть христианином,должен выдрать глаза у собственного разума(Мартин Лютер)
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STOP - религии!
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 28.01.2018 21:09
```З Д Р А В С Т В У Й Т Е!```
Да Здравствует Великий Атеистический -
Советский Народ!ПОБЕДИТЕЛЬ кровавого
фашизма вместе с...ПРИМКНУ`ВШИ`М к
ним(фашистам)т.н."бохом"!!!
* Фашистом с ИХ другом "бохом" -
Победили Советские Атеисты!
->ПРОИГРАЛ,i т.н."бох" И фашисты!
` ` ` ` ` ` `
ТАМ,где ВЕРОЮ в НЕ существующего
,,боха,,начинают массы "ОКОРМЛЯТЬСЯ",
ТАМ эти массы - ПОСРЕДСТВОМ этого
,,окормления,, - очень БЫСТРО НАЧИНАЮТ -
поРАБощаться,ДЕГРАДИРОВАТЬ и В...
ПО`РАБ`ОЩЁННЫЕ МАССЫ превращаться!
` ` ` ` ` ` `
Религиозной ЗАРЗЕ - S T O P !
Религиозное "ОКОРМЛЕНИЕ" - это
"ПРИГЛАШЕНИЕ"(при жизни)- "В-ГРОБ"...
--> РЕЛИГИЯ это ПРИЧИНА РЕГРЕССА
масс!РЕЛИГИОЗНИКИ это САМЫЙ -
ПАРАЗИТический класс(СРЕДИ масс)!
` ` ` ` `
РЕЛИГИОЗНЫЕ фанатики - СРОДНИ
ФАШИСТСКОЙ нечисти!И "это" НЕЛЬЗЯ
отрицать!От РЕЛИГИОЗНОГО мракобесия
(ОДЕРЖИМОСТИ-"бошьей") НУЖНО Мир,
как от фашизма - ЗАЩИЩАТЬ!!!
---> Религию НУЖНО(С Р О Ч Н О)-
от государства ОТДЕЛЯТЬ!!!
[РЕЛИГИЕЙ "окормление" ЭТО -
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ - ПО`РАБ`ОЩЕНИЕ!]
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
* Хорошего Вам (ВСЕМ...)настроения!
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон.Канада. 28-01-18.
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(без названия)
Инженер написал 28.01.2018 21:06
ЭрПэЦешных попов - на фонари или на кол - по их желанию.
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