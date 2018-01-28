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Московский листок

Для племянника короля Саудовской Аравии правосудие сделало исключение

Опубликовано 28.01.2018 в разделе комментариев 0

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Для племянника короля Саудовской Аравии правосудие сделало исключение

Принц, миллиардер и племянник короля Саудовской Аравии аль-Валид бен Таляль заплатил за свою свободу более миллиарда долларов, утверждает DW со ссылкой на информацию AFP. Принц вышел на свободу накануне, при этом за несколько часов до этого в интервью Reuters он объявил, что ожидает снятия всех обвинений. 

AFP со ссылкой на делового партнера бен Таляля сообщает, что обвинения с него сняли не просто так, а в рамках сделки, которая стоила ему более миллиарда долларов. Впрочем, в конце декабря прошлого года СМИ сообщали, что от миллиардера требуют в шесть раз больше. 

Представитель правительства подтвердил, что аль-Валид бен Таляль, который остается главой инвестиционной компании Kingdom Holding, заключил сделку с прокуратурой. Но официально условия ее не разглашаются. 

Принц аль-Валид бен Таляль - внук первого короля Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сауда Аль Сауда и племянник действующего короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, напоминает ТАСС. Он инвестировал во многие западные компании, в том числе Four Seasons (вместе с Биллом Гейтсом они владеют 95% акций), Citigroup, Twitter, 21st Century Fox, The Walt Disney Company. 

Облава на миллионеров прошла в Саудовской Аравии в начале ноября. Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом задержал и поместил под стражу в Ritz Carlton в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. По информации прокуратуры, допрошено было примерно 200 человек. 

Позже кронпринц в интервью New York Times заявлял, что 95% обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в обмен на освобождение. Салман утверждал, что страна заработала на этом около 100 млрд долларов. 

Некоторые эксперты предположили, что облава на "принцев-коррупционеров" имеет чисто политическую подоплеку: тем самым принц Мухаммед бен Салман укрепляет свое влияние, нанося удар по позициям своего кузена Митеба бен Абдуллы. Тот до осени 2017 года возглавлял могущественную Национальную гвардию.

Отметим, что свою роскошную жизнь и свои шашни с Фемидой Саудиты ведут на фоне голодающего соседа. Под занавес минувшего года Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила о возможных страшных последствиях блокады, введенной в отношении Йемена коалицией под руководством Саудовской Аравии. Ее жертвами могут стать миллионы людей. 

Действия коалиции усугубят и без того "катастрофическую" гуманитарную ситуацию в Йемене. Под угрозой голода окажутся миллионы человек. Кроме того, блокада вызовет массовую эпидемию холеры, заявил в среду заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, слова которого приводит катарский телеканал Al Jazeera.  

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