При Ельцине, Путине и Медведеве из экономики РФ сбежало более триллиона долларов

Отток средств из российской экономики на Запад за последние 30 лет составил более 1 триллиона долларов, заявил советник президента России Сергей Глазьев. Экономист рассказал об этом в рамках форума World Blockchain and Cryptocurrency Summit.
«Россия это самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше 1 триллиона долларов, которые утекли из страны», — передает слова Глазьева RNS. При этом экономист уточнил, что примерно половина этих денег вращается в офшорах.
«Кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении. Это, конечно, волнует наши налоговые службы», — признал советник Путина.
Глазьев выразил мнение, что появление цифровых денег позволит полностью отслеживать денежные потоки и позволит государству эффективнее контролировать отток капиталов.
От редакции: Ну, уж если такое видно даже советнику Путина... Что уж говорить об экономистах, находящихся не на дистанции прикормленности. Кстати, а вы помните, ху из Глазьев? Проект "Родина" многогранный, многоликий - как он старательно утаскивал голоса у КПРФ? Сработало - теперь и КПРФ действует теми же методами, каких-то захожих буржуйков "форсит". Помните, как Глазьев фрондировал, как чуть ли не альтернативу Путину из себя разыгрывал в серёдке нулевых?.. Чем кончилось это всё? Да - пошёл служить "конкуренту", нет других работодателей для государственника, вот проблема. И Рогозин тоже был одно время прям такой оппозиционер - но идейно-то они только подсказывали уже имеющим власть, как лучше дурманить народ патриотической бражкой.
Поучили-посоветовали, как бы оппозиционеируя, ну и воши в лоно "государства" - хотя государство за это время (что отток капитала и показывает) сильно изменилось. Госкорпорации продают свои пакеты акций иностранцам, а беглые капиталы не просто легализуются, но даже и налогооблагаются в Швейцарии и Англии, как в случае Усманова... Но советников это не смущает, они "служат государству" даже в период его распада и переождения в акционерное общество. Кстати, триллион долларов - это как раз вероятная сумма состояния работодателя Глазьева. Кое-что с частью акций Роснефти выведено в Италию - "на пенсию"...
Д.Ч.
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ghost написал 29.01.2018 09:47
ghost написал 29.01.2018 09:46
пенсионерка написал 29.01.2018 08:01
стоик1111 написал 29.01.2018 07:05
Несогласный Сергей написал 29.01.2018 06:34
Аниськин написал 29.01.2018 06:07
да хрен с ними с триллионами... написал 29.01.2018 02:32
!!!-TOT-JAOQQ!IQ!!!& написал 29.01.2018 02:06
"Было несколько коротких периодов, когда власть была в руках интеллигенции. Самый известный из них произошел в конце августа — начале сентября 1991 года. Надо было быть полными идиотами, чтобы упустить ее из рук. И мы были полными идиотами. Опять-таки надо было быть полными политическими идиотами, чтобы не использовать три месяца двоевластия Ельцина — Горбачева, не попытавшись взять максимум власти, используя противоречия между сторонами. Мы и здесь оказались политическими идиотами. Далее: https://news.rambler.ru/community/38998489/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copyli
Только многократная децмация, как таки всеобщее, всенародное мероприятие может устроить страну и разрулить таки ситуацию - то таки да...
fgyg написал 29.01.2018 00:42
крэшнам написал 29.01.2018 00:41
из РФ вывезли на самом деле по разным независимым оценкам 3-5трлн долл.
кстати-он коммунист,на минуточку написал 29.01.2018 00:09
нож написал 28.01.2018 23:20
коммуниты должны радоваться что буржуи из страны бегут