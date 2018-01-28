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Московский листок

При Ельцине, Путине и Медведеве из экономики РФ сбежало более триллиона долларов

Опубликовано 28.01.2018 в разделе комментариев 12

кризис силовигархия
При Ельцине, Путине и Медведеве из экономики РФ сбежало более триллиона долларов

Отток средств из российской экономики на Запад за последние 30 лет составил более 1 триллиона долларов, заявил советник президента России Сергей Глазьев. Экономист рассказал об этом в рамках форума World Blockchain and Cryptocurrency Summit. 

«Россия это самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше 1 триллиона долларов, которые утекли из страны», — передает слова Глазьева RNS. При этом экономист уточнил, что примерно половина этих денег вращается в офшорах.

«Кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении. Это, конечно, волнует наши налоговые службы», — признал советник Путина. 

Глазьев выразил мнение, что появление цифровых денег позволит полностью отслеживать денежные потоки и позволит государству эффективнее контролировать отток капиталов.

От редакции: Ну, уж если такое видно даже советнику Путина... Что уж говорить об экономистах, находящихся не на дистанции прикормленности. Кстати, а вы помните, ху из Глазьев? Проект "Родина" многогранный, многоликий - как он старательно утаскивал голоса у КПРФ? Сработало - теперь и КПРФ действует теми же методами, каких-то захожих буржуйков "форсит". Помните, как Глазьев фрондировал, как чуть ли не альтернативу Путину из себя разыгрывал в серёдке нулевых?.. Чем кончилось это всё? Да - пошёл служить "конкуренту", нет других работодателей для государственника, вот проблема. И Рогозин тоже был одно время прям такой оппозиционер - но идейно-то они только подсказывали уже имеющим власть, как лучше дурманить народ патриотической бражкой.

Поучили-посоветовали, как бы оппозиционеируя, ну и воши в лоно "государства" - хотя государство за это время (что отток капитала и показывает) сильно изменилось. Госкорпорации продают свои пакеты акций иностранцам, а беглые капиталы не просто легализуются, но даже и налогооблагаются в Швейцарии и Англии, как в случае Усманова... Но советников это не смущает, они "служат государству" даже в период его распада и переождения в акционерное общество. Кстати, триллион долларов - это как раз вероятная сумма состояния работодателя Глазьева. Кое-что с частью акций Роснефти выведено в Италию - "на пенсию"...

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 12
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comment
ghost написал 29.01.2018 09:47
Re: символ, который съел форум в комментарии ниже - это апостроф.
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comment
ghost написал 29.01.2018 09:46
Лучше не Д.Ч., а Д&#8217;Че. )))
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(без названия)
пенсионерка написал 29.01.2018 08:01
Я камень в ваш бросаю огород, В красивых галстуках тупые остолопы! За что вы так не любите народ, Кормящий ваши праведные жопы? Я кто? Я рядовая медсестра. Живу, кормлю детей на 10.300. И нет уже надежды на Христа. Все чаще вспоминаю коммунистов Учитель, врач там гордость и почет Передовик завода честь и слава. И на курорт целебный каждый год Страна своих рабочих посылала.
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(без названия)
стоик1111 написал 29.01.2018 07:05
Существование Сионизма слишком дорого обходится России?
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 29.01.2018 06:34
Это было ясно еще вчера. А "завтра" власть наметила перевыборы главного виновника торжества этого события! Мне не нужна такая власть и ее "гарант"!
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(без названия)
Аниськин написал 29.01.2018 06:07
...а "упущенная выгода"?! ...Они ж сами хотели оживить категории капитализма... вот им и следует иск всучить в соответствии с ними...
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Re: Не вывезлиб один хрен нам не обломились бы
да хрен с ними с триллионами... написал 29.01.2018 02:32
Эти Гоблины сбережения несколько поколений советких людей присвоили с частных счетов ..триллионом больше триллионом меньше...уже не важно....и трудов то...джинсами поманили...да и деловто
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Re:
!!!-TOT-JAOQQ!IQ!!!& написал 29.01.2018 02:06
-ТО таки встране диктатура бесноватых гав-ноликов и безумных вчонкиных - такого бы-дла, которое ничего не забыло и ничему таки не научилось! Оно таки безнадежно!
"Было несколько коротких периодов, когда власть была в руках интеллигенции. Самый известный из них произошел в конце августа &#8212; начале сентября 1991 года. Надо было быть полными идиотами, чтобы упустить ее из рук. И мы были полными идиотами. Опять-таки надо было быть полными политическими идиотами, чтобы не использовать три месяца двоевластия Ельцина &#8212; Горбачева, не попытавшись взять максимум власти, используя противоречия между сторонами. Мы и здесь оказались политическими идиотами. Далее: https://news.rambler.ru/community/38998489/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink"
Только многократная децмация, как таки всеобщее, всенародное мероприятие может устроить страну и разрулить таки ситуацию - то таки да...
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(без названия)
fgyg написал 29.01.2018 00:42
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(без названия)
крэшнам написал 29.01.2018 00:41
путинская подстилка Глазьев конечно нагло врет. ведь завтра американцы выпустят еще один доклад про оффшоры путинских бандитов.
из РФ вывезли на самом деле по разным независимым оценкам 3-5трлн долл.
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Утин-первый триллионер
кстати-он коммунист,на минуточку написал 29.01.2018 00:09
надо заставить заплатить членские взносы с этрй суммы.
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(без названия)
нож написал 28.01.2018 23:20
деньги - это зло
коммуниты должны радоваться что буржуи из страны бегут
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