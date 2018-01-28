При Ельцине, Путине и Медведеве из экономики РФ сбежало более триллиона долларов

Отток средств из российской экономики на Запад за последние 30 лет составил более 1 триллиона долларов, заявил советник президента России Сергей Глазьев. Экономист рассказал об этом в рамках форума World Blockchain and Cryptocurrency Summit.

«Россия это самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше 1 триллиона долларов, которые утекли из страны», — передает слова Глазьева RNS. При этом экономист уточнил, что примерно половина этих денег вращается в офшорах.

«Кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении. Это, конечно, волнует наши налоговые службы», — признал советник Путина.

Глазьев выразил мнение, что появление цифровых денег позволит полностью отслеживать денежные потоки и позволит государству эффективнее контролировать отток капиталов.

От редакции: Ну, уж если такое видно даже советнику Путина... Что уж говорить об экономистах, находящихся не на дистанции прикормленности. Кстати, а вы помните, ху из Глазьев? Проект "Родина" многогранный, многоликий - как он старательно утаскивал голоса у КПРФ? Сработало - теперь и КПРФ действует теми же методами, каких-то захожих буржуйков "форсит". Помните, как Глазьев фрондировал, как чуть ли не альтернативу Путину из себя разыгрывал в серёдке нулевых?.. Чем кончилось это всё? Да - пошёл служить "конкуренту", нет других работодателей для государственника, вот проблема. И Рогозин тоже был одно время прям такой оппозиционер - но идейно-то они только подсказывали уже имеющим власть, как лучше дурманить народ патриотической бражкой.

Поучили-посоветовали, как бы оппозиционеируя, ну и воши в лоно "государства" - хотя государство за это время (что отток капитала и показывает) сильно изменилось. Госкорпорации продают свои пакеты акций иностранцам, а беглые капиталы не просто легализуются, но даже и налогооблагаются в Швейцарии и Англии, как в случае Усманова... Но советников это не смущает, они "служат государству" даже в период его распада и переождения в акционерное общество. Кстати, триллион долларов - это как раз вероятная сумма состояния работодателя Глазьева. Кое-что с частью акций Роснефти выведено в Италию - "на пенсию"...

Д.Ч.

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