Перекуем "Калибры" на кастрюли?

Беседа профессора Института прикладной математики и главы экспертной комиссии при зампреде Военно-промышленной комиссии РФ Георгия Малинецкого и Максима Калашникова о многострадальной конверсии в оборонной промышленности. А способна ли нынешняя власть на разумную конверсию в принципе?
Перестройка-2 тоже начинается с конверсии
......... . . написал 29.01.2018 09:43
стоик1111 написал 29.01.2018 07:08
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Авантюра в Сирии показала, что нового оружия Галерные не производят?
Аниськин написал 29.01.2018 05:39