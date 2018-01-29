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Московский листок

Перекуем "Калибры" на кастрюли?

Опубликовано 29.01.2018 в разделе комментариев 3

Беседа профессора Института прикладной математики и главы экспертной комиссии при зампреде Военно-промышленной комиссии РФ Георгия Малинецкого и Максима Калашникова о многострадальной конверсии в оборонной промышленности. А способна ли нынешняя власть на разумную конверсию в принципе?

Перестройка-2 тоже начинается с конверсии



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
......... . . написал 29.01.2018 09:43
ну а че, впк_шные биметаллические сковородки были очень даже ничего. внутренний слой из нержавейки а не современный говенный тефлон.
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(без названия)
стоик1111 написал 29.01.2018 07:08
Допотопное советское оружие уже никто не хочет покупать?
.
Авантюра в Сирии показала, что нового оружия Галерные не производят?
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(без названия)
Аниськин написал 29.01.2018 05:39
...чтоб иметь представление о "конверсии", надо иметь понятие о "государстве"...
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