Так какому богу молился "двойник Путина" в крещенской купели?

Несомненно, президентский пресс-секретарь Дм.Песков очень информированный товарищ.

Недавно он похвалился, что они там в Администрации президента закупили очень мощную аппаратуру, которая позволяет мониторить все, что душа пожелает. Кто бы сомневался.

Так что, к примеру, Дмитрий Сергеевич моментально узнал про приключения на Арбате «мальчика с Шекспиром». При этом предоставил господам полицейским эксклюзивное право самим наказать его за несанкционированное чтение « Гамлета» в неположенном месте.

Моментально узнал он и о смерти 6-летнего мальчика, которого во дворе дома на полной скорости задавила на навороченной иномарке телка местного криминального авторитета.

Поэтому неудивительно, что погибшего здешняя «ментовка» обвинила в собственной смерти. Дескать, выпил он дома бутылку водки и пошел с дедом гулять. И что? Эту подлую версию тут же подхватил главполицай Колокольцев.

И даже когда выяснилось, что все анализы о присутствии алкоголя в крови ребенка были сфальсифицированы, этот деятель и не надумал извиняться.

Ну, а раз так - Дмитрий Сергеевич отнюдь не потребовал независимого расследования и наказания убийцы малыша по всей строгости закона.

Единственно, что из себя выдавил: родители ребенка, задавленного этой стервой, к Путину не обращались. А раз не обращались, то сами понимаете…

И когда его обучающаяся во Франции дочь Лиза написала в своем «Инстаграм», что она - « дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства», папуля, конечно, это разоблачение тоже читал (https://www.instagram.com/p/BUzXIxrgwYY).

Но дискутировать с чадом не стал. Как не стал опровергать ее, когда она заявила вездесущей телеведущей Ксюше Собчак, что свадьба ее 47-летнего папеньки на 40-летней вернувшейся из США экс-фигуристке Навке « была фиктивной» .

Сама же счастливая разлучница в интервью « Собеседнику» пробормотала что-то совсем уж невразумительное, чем только усилила подозрения.

А, казалось бы, чего проще - покажите снимки вашей регистрации. И этот ЗАГС. И сразу бы прекратились все пересуды об очередной махинации непотопляемой « говорящей головы» . А то все поцелуи да поцелуи двух престарелых новобрачных, которые ничего, кроме чувства брезгливости и отвращения, вызвать не могут.

Есть у меня намерение поближе к выборам обратиться к г-ну Путину с вопросом: неужели он и на 4-м сроке намерен держать при себе этого проходимца, на котором печати негде ставить?

Его открыто обвиняют во взяточничестве, факты выкладывают на стол, а он трусливо отмалчивается. И президент делает вид, что ничего в этом мздоимстве страшного нет.

Никак не объяснил этот говорун происхождение у него «свадебного домика» на Рублевке за 1 млрд. 200 млн. руб. А также 100-120 млн.руб, которые он приписывает в декларации своей безработной курортнице-супруге Навке. (см.здесь https://forum-msk.org/material/kompromat/12099017.html).

Трамп, конечно, плохой, да и Меркель не лучше, не говоря уже про британскую премьершу Мэй. Но невозможно представить, чтобы их пресс-секретарей обвиняли в жульничествах, а они их выгораживали.

Так что не могло пройти мимо этой « говорящей головы» сенсационное заявление протодьякона Андрея Кураева о крещенском купании президента в ночь на 19 января.

К своей записи в ЖЖ «оппозиционный» священник предпослал заголовок «Провал путинского двойника». Под ним разместил видеоролик с окунанием в ледяную воду этого, по его мнению, дублера.

В заснятом сюжете четко видно: вместо накладывания на себя православного крестного знамения обнаженный купальщик обмахивается неким «католическим треугольником» слева направо.

И дальше довольно язвительный вопрос автора: «Что это за треугольник слева направо вместо крестного знамения? Настоящий Владимир Владимирович всегда крестился четко. Из моей книги «Церковь в мире людей :

«Когда я увидел впервые Путина за богослужением, меня поразило, насколько он точно исполняет все церковные правила. Рядом стоящие батюшки привычно обмахиваются крестным знамением, так что и на крест не очень похоже. А Владимир Владимирович четко, по уставу…» (http://diak-kuraev.livejournal.com/1901752.html).

Пошла вторая неделя. В воздухе смешки и два язвительных вопроса: так какому богу молился « двойник Путина» в ледяной воде крещенской купели? И если это не двойник, почему г-н Песков до сих пор не опроверг протодьякона Кураева?

А молчание на святой Руси - издавна знак согласия.