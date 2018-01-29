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Московский листок

Так какому богу молился "двойник Путина" в крещенской купели?

Опубликовано 29.01.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 31

путин выборы
Так какому богу молился "двойник Путина" в крещенской купели?

Несомненно, президентский пресс-секретарь Дм.Песков очень информированный товарищ.

Недавно он похвалился, что они там в Администрации президента закупили очень мощную аппаратуру, которая позволяет мониторить все, что душа пожелает. Кто бы сомневался.

Так что, к примеру, Дмитрий Сергеевич моментально узнал про приключения на Арбате «мальчика с Шекспиром». При этом предоставил господам полицейским эксклюзивное право самим наказать его за несанкционированное чтение « Гамлета» в неположенном месте.

Моментально узнал он и о смерти 6-летнего мальчика, которого во дворе дома на полной скорости задавила на навороченной иномарке телка местного криминального авторитета.

Поэтому неудивительно, что погибшего здешняя «ментовка» обвинила в собственной смерти. Дескать, выпил он дома бутылку водки и пошел с дедом гулять. И что? Эту подлую версию тут же подхватил главполицай Колокольцев.

И даже когда выяснилось, что все анализы о присутствии алкоголя в крови ребенка были сфальсифицированы, этот деятель и не надумал извиняться.

Ну, а раз так - Дмитрий Сергеевич отнюдь не потребовал независимого расследования и наказания убийцы малыша по всей строгости закона.

Единственно, что из себя выдавил: родители ребенка, задавленного этой стервой, к Путину не обращались. А раз не обращались, то сами понимаете…

И когда его обучающаяся во Франции дочь Лиза написала в своем «Инстаграм», что она - « дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства», папуля, конечно, это разоблачение тоже читал (https://www.instagram.com/p/BUzXIxrgwYY).

Но дискутировать с чадом не стал. Как не стал опровергать ее, когда она заявила вездесущей телеведущей Ксюше Собчак, что свадьба ее 47-летнего папеньки на 40-летней вернувшейся из США экс-фигуристке Навке « была фиктивной» .

Сама же счастливая разлучница в интервью « Собеседнику» пробормотала что-то совсем уж невразумительное, чем только усилила подозрения.

А, казалось бы, чего проще - покажите снимки вашей регистрации. И этот ЗАГС. И сразу бы прекратились все пересуды об очередной махинации непотопляемой « говорящей головы» . А то все поцелуи да поцелуи двух престарелых новобрачных, которые ничего, кроме чувства брезгливости и отвращения, вызвать не могут.

Есть у меня намерение поближе к выборам обратиться к г-ну Путину с вопросом: неужели он и на 4-м сроке намерен держать при себе этого проходимца, на котором печати негде ставить?

Его открыто обвиняют во взяточничестве, факты выкладывают на стол, а он трусливо отмалчивается. И президент делает вид, что ничего в этом мздоимстве страшного нет.

Никак не объяснил этот говорун происхождение у него «свадебного домика» на Рублевке за 1 млрд. 200 млн. руб. А также 100-120 млн.руб, которые он приписывает в декларации своей безработной курортнице-супруге Навке. (см.здесь https://forum-msk.org/material/kompromat/12099017.html).

Трамп, конечно, плохой, да и Меркель не лучше, не говоря уже про британскую премьершу Мэй. Но невозможно представить, чтобы их пресс-секретарей обвиняли в жульничествах, а они их выгораживали.

Так что не могло пройти мимо этой « говорящей головы» сенсационное заявление протодьякона Андрея Кураева о крещенском купании президента в ночь на 19 января.

К своей записи в ЖЖ «оппозиционный» священник предпослал заголовок «Провал путинского двойника». Под ним разместил видеоролик с окунанием в ледяную воду этого, по его мнению, дублера.

В заснятом сюжете четко видно: вместо накладывания на себя православного крестного знамения обнаженный купальщик обмахивается неким «католическим треугольником» слева направо.

И дальше довольно язвительный вопрос автора: «Что это за треугольник слева направо вместо крестного знамения? Настоящий Владимир Владимирович всегда крестился четко. Из моей книги «Церковь в мире людей :

«Когда я увидел впервые Путина за богослужением, меня поразило, насколько он точно исполняет все церковные правила. Рядом стоящие батюшки привычно обмахиваются крестным знамением, так что и на крест не очень похоже. А Владимир Владимирович четко, по уставу…» (http://diak-kuraev.livejournal.com/1901752.html).

Пошла вторая неделя. В воздухе смешки и два язвительных вопроса: так какому богу молился « двойник Путина» в ледяной воде крещенской купели? И если это не двойник, почему г-н Песков до сих пор не опроверг протодьякона Кураева?

А молчание на святой Руси - издавна знак согласия.



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Всего комментариев к статье: 31
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ХохловонЬко = ГовновЁнко
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед:*:ДальССкий написал 29.01.2018 10:01
Не сцы.
Вечером загляну.
ВыЕбу пановой.
А пока = ЭТО тебе ,- как подготовка перед процедурой укола галоВПЁРдолину в золупу и темячко.
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Хохол = это как говнО, только чуть хуже... (Русская нар. пословица
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед234ДальССкий написал 29.01.2018 09:51
БерЁт меня смех и ржА!
Я прусь от такого беЗмерного внимания какло к моим постам, которые минусиками они отмечают, тем самым показывая, что ответов у них нет и не будЭ!
Бальзам!
Вот что я тебе скажу = какло/обрезанное.
Ты , мУдак, скОкакал-бы на своЁм "цензоре" с такими говностатейками и каментами к ним, ну там = в далеке от народа, Русского
Сошел бы за простого извраженца-оцефала.
Но тебя, урода и долбоЙопа надо лечить.
И непременно уколами и в самое темячко, сквозь мозжечЁк.
Сульфа и галовпердолин самое надежное для таких как ты и твой подельник плагиаторщик Бляхо/мухинГ.
То, что посты мои подергал и понаставил минусиков я и не сомневался.
Значит дошли они до самой твоей свЕнячьей требухи и твоего гнилого коВбасного ливера.
Такую заразу, как очумелая, тупая ХохловЁнко , должнО и нужнО выжигать каленым железом. Нараз!
А остатки сжигать ,как заразу типа = сибирской язвы, - в печах с реактивынм наддувом и впрыском ракетного топлива.
.
бЛеать! Привадил их в прокорм себе Баранов, а они всЁ вкруг и засерили.
А!
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Полтавченку - под суд!
без названия написал 29.01.2018 09:48
За 16 убитых и 60 покалеченных в питерском метро 3 апреля Путин должен был уволить губера Полтавченку и отдать под суд все тамошнее ФСБ. А он всех покрыл
Бандиты устроили взрыв в день его приезда в Питер.Откуда они узнали о дне его приезда? Значит, утечка идет с самой Лубянки и от Пескова
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Re: Путин! Бери пример с Трампа
без названия написал 29.01.2018 09:40
И еще спроси его, афтор, почему за взрыв террористами в питерском метро 3 апреля и 16 погибших он никого не наказал??. Не уволил со службы и не сорвал погоны
Где справедливость ваще, спрашивает его питерцы
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Путин! Бери пример с Трампа
без названия написал 29.01.2018 09:37
Будешь писать Путину, афтор спроси его, как такое может быть.
Он в своей декларации пишет доход в 9 млн. руб в год, а его министры по 300-600 млн. руб
У Трампа в правительстве есть такое? Уверен, что нет
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Re: ' - Чтобы завлечь на ''Форум'' всех ''мyдaкoв
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед! написал 29.01.2018 09:09
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Зачем Путин оскорбил чувства верующих
Наталья Номофилова написал 29.01.2018 09:01
Двойник не двойник не важно. Важно что этот оголенный герой в Крещение Господне осенил себя католическим треугольником вместо православного крестного знамения (4 точки), чем нанес жестокое оскорбление религиозным чувствам верующих.
Потому что это его поклонение сатане видела вся страна
Но ни одна живая душа Путину об этом не скажет. А ведь он из-за этих чувств засадил в колонию феминисток Толоконникову и Алехину, хотя у них были маленькие дети и по закону им полагалась отсрочка
Никто не смеет насмехаться на чувствами верующих, кроме сатаниста Путина. Так?!
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''спросить у рЫдколога:... для чего ты их... прикормил'' - Чтобы завлечь на ''Форум'' всех ''мyдaкoв
ДальССких'' написал 29.01.2018 08:13
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Re: Путина разоблачили
Sarkofag написал 29.01.2018 08:11
Самый отвратительный тип в окружении Путина, конечно, Песков
Если Путин держит его возле себя = значит одобряет все его жульничества.
Какой он тогда президент? Он укрыватель преступлений своего холуя
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Путина разоблачили
Sarkofag написал 29.01.2018 08:07
Выходит в стране нашелся только один священник Кураев, который разоблачил очередную махинацию Путина, его насмешку над чувствами верующих
Больше некому?
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Re: кукла, лишенная жены,
Кэп написал 29.01.2018 07:59
https://www.youtube.com/watch?v=nZoEmuCHleA
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(без названия)
стоик1112 написал 29.01.2018 07:46
сортирный Карлик - кукла, лишенная жены, чести и достоинства?
.
сортирный Карлик - унижение России?
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Инцестеру - ЖопойДавальССкому
Завидонов Нигодим написал 29.01.2018 07:40
Ну хватит тута свои портянки развешивать!
Хочешь остроты и в пятак получить - иди на цензор, дoчкое6 отмороженный.
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А где благословение священников на купание
Нина-Нина написал 29.01.2018 07:40
Конечно, член КПСС. Путин с его показушной воцерковленностью не знает, что на купание в крещенской проруби надо получить благословение священника. А его не было. Так что холостой заплыв получился = хоть у него, хоть у его дублера
Не видать им божьей благодати. Жди, страна, опять неприятностей
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Почему мурзилка Хохло-ГовновЁнко постоянно серет на ФорМСКе?( без наблюдения психопатырей?
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед.88ДальССкий написал 29.01.2018 07:35
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Сцуке чекистко-опайкованной!( хотите знать = вся правда об этой ГовновонЬко
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед.88ДальССкий написал 29.01.2018 07:28
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(без названия)
стоик1111 написал 29.01.2018 07:15
сортирный Карлик - кукла, лишенная жены, чести и достоинства?
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О ГовновонЬко и его породе = хохлах.( И ЭТО всЁ О нЁм!
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед.88ДальССкий написал 29.01.2018 07:11
Это быдло новорагульское находится в перманентном когнитивном диссонансе:
с одной стороны им страшно хочется от москалей окончательно избавиться, порвать, дистанцироваться, забыть, уничтожить, выстроить железный занавес - чтобы не просочилось ни одно Русское слово,
ни одно Русское напоминание,
ни единый Русский ветерок.
С другой стороны, они всячески и в жизни и по интернету лезут к Русским своими слюнявыми рожами дабы обязательно что-то
"доказать", "пристыдить", "пробудить комплекс вины", "открыть глаза",
"рассказать как оно было на самом деле" и пр.( ярчайший пример = ХохлоГовновЁнко)
Они напоминают сильно потасканную, некрасивую, немолодую и глупую проститутку, которая постоянно клянет мужиков за то что
"жизнь ее эти козлы загубили" и "ни в жизнь ни с одним больше" и при этом,
в состоянии сильного подпития, постоянно лезет в забегаловках в любые мужские разговоры со своими убогими замечаниями .
Ее уже пиЗдят табуретками, она уворачивается, шипит, плюется, но никогда не уходит.
Душераздирающее зрелище..!
Ответить
Хохол = это как говнО, только чуть хуже... (Русская нар. пословица
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед33ДальССкий написал 29.01.2018 07:06
И вновь = взаПравдащний мурзилка-клоун ХохлоГовновЁнко,- отжЫгает на арене!
Уже с шесть левых каментов - постов наддрочил под своей очередной писцюкалкой.
Трудяго!
Чувствуется старая школа ВПШ и чекистская закалка этого идиот-патриота, тупого хохла и "пламенного "поблюйциста .
Обратите внимание, что все, эти , свЕноподобные хохлоавтыри чОбановского выпаса( говновонЬко/мухинг/глупало/ДроЧер/кучеренко и прочие пасущиеся вкруг этой кормушки) НИКОГДА и НИ РАЗУ = не расписали о своей рiдной Дурненьки, и еЁ жЫдоПоросях и прочих эЙтиньзон/клЯчкек и гройсЬманах!
Н И - Р А З У !!!
НО!
Только одно постоянное серево и сцаньЁ в сторону России и Русских.
И чЁ, разве не так?
.
Вот и хочется спросить у рЫдколога:
- А, для чего ты, их, таких = "пламенных"- прикормил?
- Не состоят ли они( а может и ты) на довольствии на хохлопендоССии?
- И почему, таким , явно маниакальным шизоидам, открыто предоставляется печатная площадка и наверное = жЫрные куски корма, за постоянно извергающийся с них блевонтин.
А!
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Русские - самая угнетенная нация
Агафья написал 29.01.2018 07:02
Гражданин президент ведет себя не как православный верующий, а как нехристь, в которого вселился дьявол.
Он настеж открыл дорогу исламистам, которые потоком едут в Россию из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и т.д.
При полном непротивлении пораженной алчностью верхушки РПЦ
Этот "черный исламский фактор" захватывает православные русские земли, вытесняя коренное население отовсюду.
Со строек, ЖКХ, оптовой и розничной торговли, которая уже не принадлежит русским людям.
Вся шаурма в Москве в их руках
В Москве и Подмосковье все меньше на улицах русской речи, все больше их тарабарщины
Этих гастеров в России уже за 15 млн. чел. и Путин усиленными темпами продолжает импортозамещение русского народа
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