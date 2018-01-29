Так какому богу молился "двойник Путина" в крещенской купели?

Несомненно, президентский пресс-секретарь Дм.Песков очень информированный товарищ.
Недавно он похвалился, что они там в Администрации президента закупили очень мощную аппаратуру, которая позволяет мониторить все, что душа пожелает. Кто бы сомневался.
Так что, к примеру, Дмитрий Сергеевич моментально узнал про приключения на Арбате «мальчика с Шекспиром». При этом предоставил господам полицейским эксклюзивное право самим наказать его за несанкционированное чтение « Гамлета» в неположенном месте.
Моментально узнал он и о смерти 6-летнего мальчика, которого во дворе дома на полной скорости задавила на навороченной иномарке телка местного криминального авторитета.
Поэтому неудивительно, что погибшего здешняя «ментовка» обвинила в собственной смерти. Дескать, выпил он дома бутылку водки и пошел с дедом гулять. И что? Эту подлую версию тут же подхватил главполицай Колокольцев.
И даже когда выяснилось, что все анализы о присутствии алкоголя в крови ребенка были сфальсифицированы, этот деятель и не надумал извиняться.
Ну, а раз так - Дмитрий Сергеевич отнюдь не потребовал независимого расследования и наказания убийцы малыша по всей строгости закона.
Единственно, что из себя выдавил: родители ребенка, задавленного этой стервой, к Путину не обращались. А раз не обращались, то сами понимаете…
И когда его обучающаяся во Франции дочь Лиза написала в своем «Инстаграм», что она - « дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства», папуля, конечно, это разоблачение тоже читал (https://www.instagram.com/p/BUzXIxrgwYY).
Но дискутировать с чадом не стал. Как не стал опровергать ее, когда она заявила вездесущей телеведущей Ксюше Собчак, что свадьба ее 47-летнего папеньки на 40-летней вернувшейся из США экс-фигуристке Навке « была фиктивной» .
Сама же счастливая разлучница в интервью « Собеседнику» пробормотала что-то совсем уж невразумительное, чем только усилила подозрения.
А, казалось бы, чего проще - покажите снимки вашей регистрации. И этот ЗАГС. И сразу бы прекратились все пересуды об очередной махинации непотопляемой « говорящей головы» . А то все поцелуи да поцелуи двух престарелых новобрачных, которые ничего, кроме чувства брезгливости и отвращения, вызвать не могут.
Есть у меня намерение поближе к выборам обратиться к г-ну Путину с вопросом: неужели он и на 4-м сроке намерен держать при себе этого проходимца, на котором печати негде ставить?
Его открыто обвиняют во взяточничестве, факты выкладывают на стол, а он трусливо отмалчивается. И президент делает вид, что ничего в этом мздоимстве страшного нет.
Никак не объяснил этот говорун происхождение у него «свадебного домика» на Рублевке за 1 млрд. 200 млн. руб. А также 100-120 млн.руб, которые он приписывает в декларации своей безработной курортнице-супруге Навке. (см.здесь https://forum-msk.org/material/kompromat/12099017.html).
Трамп, конечно, плохой, да и Меркель не лучше, не говоря уже про британскую премьершу Мэй. Но невозможно представить, чтобы их пресс-секретарей обвиняли в жульничествах, а они их выгораживали.
Так что не могло пройти мимо этой « говорящей головы» сенсационное заявление протодьякона Андрея Кураева о крещенском купании президента в ночь на 19 января.
К своей записи в ЖЖ «оппозиционный» священник предпослал заголовок «Провал путинского двойника». Под ним разместил видеоролик с окунанием в ледяную воду этого, по его мнению, дублера.
В заснятом сюжете четко видно: вместо накладывания на себя православного крестного знамения обнаженный купальщик обмахивается неким «католическим треугольником» слева направо.
И дальше довольно язвительный вопрос автора: «Что это за треугольник слева направо вместо крестного знамения? Настоящий Владимир Владимирович всегда крестился четко. Из моей книги «Церковь в мире людей :
«Когда я увидел впервые Путина за богослужением, меня поразило, насколько он точно исполняет все церковные правила. Рядом стоящие батюшки привычно обмахиваются крестным знамением, так что и на крест не очень похоже. А Владимир Владимирович четко, по уставу…» (http://diak-kuraev.livejournal.com/1901752.html).
Пошла вторая неделя. В воздухе смешки и два язвительных вопроса: так какому богу молился « двойник Путина» в ледяной воде крещенской купели? И если это не двойник, почему г-н Песков до сих пор не опроверг протодьякона Кураева?
А молчание на святой Руси - издавна знак согласия.
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед:*:ДальССкий написал 29.01.2018 10:01
Вечером загляну.
ВыЕбу пановой.
А пока = ЭТО тебе ,- как подготовка перед процедурой укола галоВПЁРдолину в золупу и темячко.
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед234ДальССкий написал 29.01.2018 09:51
Я прусь от такого беЗмерного внимания какло к моим постам, которые минусиками они отмечают, тем самым показывая, что ответов у них нет и не будЭ!
Бальзам!
Вот что я тебе скажу = какло/обрезанное.
Ты , мУдак, скОкакал-бы на своЁм "цензоре" с такими говностатейками и каментами к ним, ну там = в далеке от народа, Русского
Сошел бы за простого извраженца-оцефала.
Но тебя, урода и долбоЙопа надо лечить.
И непременно уколами и в самое темячко, сквозь мозжечЁк.
Сульфа и галовпердолин самое надежное для таких как ты и твой подельник плагиаторщик Бляхо/мухинГ.
То, что посты мои подергал и понаставил минусиков я и не сомневался.
Значит дошли они до самой твоей свЕнячьей требухи и твоего гнилого коВбасного ливера.
Такую заразу, как очумелая, тупая ХохловЁнко , должнО и нужнО выжигать каленым железом. Нараз!
А остатки сжигать ,как заразу типа = сибирской язвы, - в печах с реактивынм наддувом и впрыском ракетного топлива.
.
бЛеать! Привадил их в прокорм себе Баранов, а они всЁ вкруг и засерили.
А!
без названия написал 29.01.2018 09:48
Бандиты устроили взрыв в день его приезда в Питер.Откуда они узнали о дне его приезда? Значит, утечка идет с самой Лубянки и от Пескова
без названия написал 29.01.2018 09:40
Где справедливость ваще, спрашивает его питерцы
без названия написал 29.01.2018 09:37
Он в своей декларации пишет доход в 9 млн. руб в год, а его министры по 300-600 млн. руб
У Трампа в правительстве есть такое? Уверен, что нет
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед! написал 29.01.2018 09:09
Наталья Номофилова написал 29.01.2018 09:01
Потому что это его поклонение сатане видела вся страна
Но ни одна живая душа Путину об этом не скажет. А ведь он из-за этих чувств засадил в колонию феминисток Толоконникову и Алехину, хотя у них были маленькие дети и по закону им полагалась отсрочка
Никто не смеет насмехаться на чувствами верующих, кроме сатаниста Путина. Так?!
ДальССких'' написал 29.01.2018 08:13
Sarkofag написал 29.01.2018 08:11
Если Путин держит его возле себя = значит одобряет все его жульничества.
Какой он тогда президент? Он укрыватель преступлений своего холуя
Sarkofag написал 29.01.2018 08:07
Больше некому?
Кэп написал 29.01.2018 07:59
стоик1112 написал 29.01.2018 07:46
.
сортирный Карлик - унижение России?
Завидонов Нигодим написал 29.01.2018 07:40
Хочешь остроты и в пятак получить - иди на цензор, дoчкое6 отмороженный.
Нина-Нина написал 29.01.2018 07:40
Не видать им божьей благодати. Жди, страна, опять неприятностей
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед.88ДальССкий написал 29.01.2018 07:35
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед.88ДальССкий написал 29.01.2018 07:28
стоик1111 написал 29.01.2018 07:15
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед.88ДальССкий написал 29.01.2018 07:11
с одной стороны им страшно хочется от москалей окончательно избавиться, порвать, дистанцироваться, забыть, уничтожить, выстроить железный занавес - чтобы не просочилось ни одно Русское слово,
ни одно Русское напоминание,
ни единый Русский ветерок.
С другой стороны, они всячески и в жизни и по интернету лезут к Русским своими слюнявыми рожами дабы обязательно что-то
"доказать", "пристыдить", "пробудить комплекс вины", "открыть глаза",
"рассказать как оно было на самом деле" и пр.( ярчайший пример = ХохлоГовновЁнко)
Они напоминают сильно потасканную, некрасивую, немолодую и глупую проститутку, которая постоянно клянет мужиков за то что
"жизнь ее эти козлы загубили" и "ни в жизнь ни с одним больше" и при этом,
в состоянии сильного подпития, постоянно лезет в забегаловках в любые мужские разговоры со своими убогими замечаниями .
Ее уже пиЗдят табуретками, она уворачивается, шипит, плюется, но никогда не уходит.
Душераздирающее зрелище..!
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед33ДальССкий написал 29.01.2018 07:06
Уже с шесть левых каментов - постов наддрочил под своей очередной писцюкалкой.
Трудяго!
Чувствуется старая школа ВПШ и чекистская закалка этого идиот-патриота, тупого хохла и "пламенного "поблюйциста .
Обратите внимание, что все, эти , свЕноподобные хохлоавтыри чОбановского выпаса( говновонЬко/мухинг/глупало/ДроЧер/кучеренко и прочие пасущиеся вкруг этой кормушки) НИКОГДА и НИ РАЗУ = не расписали о своей рiдной Дурненьки, и еЁ жЫдоПоросях и прочих эЙтиньзон/клЯчкек и гройсЬманах!
Н И - Р А З У !!!
НО!
Только одно постоянное серево и сцаньЁ в сторону России и Русских.
И чЁ, разве не так?
.
Вот и хочется спросить у рЫдколога:
- А, для чего ты, их, таких = "пламенных"- прикормил?
- Не состоят ли они( а может и ты) на довольствии на хохлопендоССии?
- И почему, таким , явно маниакальным шизоидам, открыто предоставляется печатная площадка и наверное = жЫрные куски корма, за постоянно извергающийся с них блевонтин.
А!
Агафья написал 29.01.2018 07:02
Он настеж открыл дорогу исламистам, которые потоком едут в Россию из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и т.д.
При полном непротивлении пораженной алчностью верхушки РПЦ
Этот "черный исламский фактор" захватывает православные русские земли, вытесняя коренное население отовсюду.
Со строек, ЖКХ, оптовой и розничной торговли, которая уже не принадлежит русским людям.
Вся шаурма в Москве в их руках
В Москве и Подмосковье все меньше на улицах русской речи, все больше их тарабарщины
Этих гастеров в России уже за 15 млн. чел. и Путин усиленными темпами продолжает импортозамещение русского народа