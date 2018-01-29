Анатолий Баранов: любая миссия ООН на востоке Украины - это сдача позиций

Дал интервью "Свободной прессе" на весьма болезненную тему - встреча Суркова и Волкера в Дубае, возможный ввод контингента ООН на Донбасс и минские соглашения. Естественно, некоторые очень резкие моменты выпали, но, думаю, что читателям ФОРУМа.мск будет интересно...

- О каких новых предложениях может идти речь? Что может скрываться в «дубайском пакете»?

- Если в двух словах, то любая миссия ООН на востоке Украины – это сдача позиций. Особенно когда речь идет о юго-востоке этой страны – у меня в школе по географии была пятерка, не говоря о том, что вся эта территория знакома мне, грубо говоря, до кочки. Так вот юг – это Крым, а ДНР и ЛНР – это восток. Так восток или юго-восток? Это принципиальный вопрос. Если только восток, то все равно плохо, потому что мы больше не контролируем границу – это блокада республик Донбасса. И третье – это иностранные войска в 800 километрах от Москвы и в сотне верст от Ростова. Такого не было с 1943 года.

- Сурков говорит о том, что американцы на сей раз привезли гораздо более конструктивные предложения. Что повлияло на позицию американцев?

- Я бы спросил, что повлияло на позицию Суркова? Не думаю, что позиция американцев в Белграде как-то может принципиально отличаться от их же позиции в Дубае. Американцы в своей политике последовательны и настойчивы. А поскольку мы мало знаем о том, что они за закрытыми дверями обсуждали с Волкером, то следует обратить внимание на изменение позиции Суркова. И вообще политика России на Донбассе на сегодня, можно сказать, не слишком успешна. Но ведь за Донбасс с самого начала и отвечал именно Сурков. Неплохо было бы спросить с него и за результаты, прежде, чем поручать ему проводить какую-то новую политику. У Суркова есть непосредственный начальник, пусть он скажет, что доволен результатами 4-х лет работы Суркова на Донбассе, может быть, поделится тем, где ставит свечки за упокой души буквально всех героев «русской весны»… И уже после этой оценки скажет – да, этому человеку можно доверить и продолжение чрезвычайно успешной нашей политики на этом направлении.

- Сурков особенно отметил довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений. Но ведь Украина фактически вышла из минских соглашений, а США их поддержали… Сам Сурков называет закон попыткой Украины легализовать собственные противоправные действия в регионе.

- Начнем с того, что минские соглашения с самого начала были принципиально нереализуемыми – это мое личное оценочное суждение. В противном случае придется признать, что кто-то просто не смог их выполнить… Как Украина выполняет эти соглашения – известно, значит – это простой силлогизм – подробный план развертывания миссии будет продолжением минского процесса. Вот как идет, так и продолжится. Чем при этом удовлетворен Сурков, спрашивать, наверно, надо у него. Наверно так и надо, что пользуясь пунктами минских соглашений, Украина укрепила свои чисто военные позиции на Донбассе, продвинулась весьма существенно в «серой зоне», провела хорошую переподготовку своих вооруженных сил, получила иностранную военную помощь – и готова продолжать минский процесс в том же направлении.

- По словам Суркова, позиции России и США полностью совпадают по части решения ряда гуманитарных проблем Донбасса, таких как обмен пленными, открытие дополнительных пропускных пунктов, обеспечение жителей услугами связи. Почему тогда нет продвижения по этим вопросам? Киев упорно сопротивляется?

- Мне видятся совсем другие гуманитарные проблемы Донбасса. Это, прежде всего, обеспечение всех слоев населения продуктами питания, достаточными по количеству и качественному составу – и это по wifi навряд ли получится передать. Есть страшная проблема с медикаментами, хотя бы на уровне снабжения Красной армии 1944 года – люди умирают от диабета, потому что вообще нет инсулина, есть жесточайший дефицит антибиотиков, ряда других медикаментов. Специализированной медицинской помощи нет по определению – максимум на уровне госпитальной базы фронта, даже не тыла. Образовательный процесс плохо организован, не хватает учебников и пособий, фактически мы вот-вот получим поколение, не получившее полноценного школьного образования. Накапливается груз проблем инфраструктурного характера, поскольку 4 года этим не было возможности полноценно заниматься. Уровень жизни крайне низок, даже не достигает уровня украинского, хоть он самый низкий в Европе. А проблемы связи… Да, тоже важно.

- Встречи Суркова и Волкера часто называют «сверкой часов» и «обменом мнениями по текущим вопросам». Способны ли они, по-вашему, нащупать реальные пути разрешения ситуации?

- Нет, это вообще не уровень спецпредставителей. Моя позиция известна – нужно готовить признание ДНР и ЛНР и пусть этими вопросами занимается не «гений PR», а Министерство иностранных дел, Россотрудничество и другие официальные, государственные ведомства, у которых есть очерченный круг задач и методики их решения. Ну не Сурков же будет вам инсулин возить? И не Сурков будет определять объемы военно-технического сотрудничества, которого сейчас формально нет, а должно быть.