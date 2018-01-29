На акции Навального задержали 350 человек, а на выборы не придут миллионы

Число задержанных на всероссийской акции против недопуска на президентские выборы Алексея Навального достигло 340 человек, в Москве в итоге были задержаны 16 человек, включая Алексея Навального, а в Санкт-Петербурге — 19 человек (к настоящему моменту все задержанные в северной столице отпущены). Больше всего демонстрантов задержали в Уфе и Волгограде: 66 и 65 человек соответственно. Третьим по количеству задержанных стали Чебоксары — 51 человек.

Думается, немало тех, кто может и пошел бы на эти выборы, а теперь призадумается. В обществе идет дискуссия о выборе между бойкотом и протестным голосованием. Но чем протестное голосование отличается от простого голосования за кандидата от оппозиции? А тем, что при протестном голосовании понятно - победа невозможна ни при каких обстоятельствах, и люди голосуют так, чтобы наперекор хоть как-то...

Но что делать, если любое голосование "за" - хоть за Собчак, хоть за Грудинина - это все равно голосование за Путина?

Все видят прекрасно, что есть заранее согласованные кандидаты, которые проскакивают через сито ЦИК как намыленные - будь у них хоть зарубежные счета, хоть неснятый судебный запрет баллотироваться, хоть что хотите. И есть кандидаты, которые никогда не будут зарегистрированы. То есть все фишки на доске так расставлены, что как ни играй, а итог игры известен заранее.

И есть фактор явки - если пришло много, то значит подавляющее большинство с такими правилами игры согласно и всем довольно. Тут любой задумается - сели вроде в преферанс играть по рублику, а оказывается в очко, да и ставки совсем какие-то неприличные.

Да еще оказывается, что тех, которые не согласны, еще и в кутузку забирают.

Вот и думает человек непредвзятый - шли б вы на хер с такими порядками!

Другое дело, что хоть акции Навального прошли и почти везде, но сравнить их по массовости с 2012-м годом нельзя никак. Тут никто не виноват, но кипения разума возмущенного на этой кампании по выборам Путина пока не наблюдается. Поэтому рассчитывать на послевыборный хайп пока не приходится, хотя некоторое понятное возмущение будет. Но власти оно не сметет, наверно.

Однако ж важно, что и власть имеет шанс полного доверия не получить, и некоторое нестойчивое равновесие сохранится: они делают вид, что все под контролем, а мы делаем вид, что их более-менее уважаем. На самом деле не то, что не уважаем, а уже просто тошнит от них. Ну и они контролируют не очень многое - так, выборочно хватают, как медведь рыбу на нересте - мимо него тысяча лососей проплывает, а он одного зацепит да сожрет. А 999 плывут дальше.

Сколько после 18 марта такое статус-кво продержится? Может и подержится какое-то время, а может уже и к девятнадцатому числу заштормить...

А.Б.