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Московский листок

На акции Навального задержали 350 человек, а на выборы не придут миллионы

Опубликовано 29.01.2018 в разделе комментариев 27

путин навальный грудинин
На акции Навального задержали 350 человек, а на выборы не придут миллионы

Число задержанных на всероссийской акции против недопуска на президентские выборы Алексея Навального достигло 340 человек, в Москве в итоге были задержаны 16 человек, включая Алексея Навального, а в Санкт-Петербурге — 19 человек (к настоящему моменту все задержанные в северной столице отпущены). Больше всего демонстрантов задержали в Уфе и Волгограде: 66 и 65 человек соответственно. Третьим по количеству задержанных стали Чебоксары — 51 человек.

Думается, немало тех, кто может и пошел бы на эти выборы, а теперь призадумается. В обществе идет дискуссия о выборе между бойкотом и протестным голосованием. Но чем протестное голосование отличается от простого голосования за кандидата от оппозиции? А тем, что при протестном голосовании понятно - победа невозможна ни при каких обстоятельствах, и люди голосуют так, чтобы наперекор хоть как-то...

Но что делать, если любое голосование "за" - хоть за Собчак, хоть за Грудинина - это все равно голосование за Путина?

Все видят прекрасно, что есть заранее согласованные кандидаты, которые проскакивают через сито ЦИК как намыленные - будь у них хоть зарубежные счета, хоть неснятый судебный запрет баллотироваться, хоть что хотите. И есть кандидаты, которые никогда не будут зарегистрированы. То есть все фишки на доске так расставлены, что как ни играй, а итог игры известен заранее. 

И есть фактор явки - если пришло много, то значит подавляющее большинство с такими правилами игры согласно и всем довольно. Тут любой задумается - сели вроде в преферанс играть по рублику, а оказывается в очко, да и ставки совсем какие-то неприличные.

Да еще оказывается, что тех, которые не согласны, еще и в кутузку забирают. 

Вот и думает человек непредвзятый - шли б вы на хер с такими порядками!

Другое дело, что хоть акции Навального прошли и почти везде, но сравнить их по массовости с 2012-м годом нельзя никак. Тут никто не виноват, но кипения разума возмущенного на этой кампании по выборам Путина пока не наблюдается. Поэтому рассчитывать на послевыборный хайп пока не приходится, хотя некоторое понятное возмущение будет. Но власти оно не сметет, наверно. 

Однако ж важно, что и власть имеет шанс полного доверия не получить, и некоторое нестойчивое равновесие сохранится: они делают вид, что все под контролем, а мы делаем вид, что их более-менее уважаем. На самом деле не то, что не уважаем, а уже просто тошнит от них. Ну и они контролируют не очень многое - так, выборочно хватают, как медведь рыбу на нересте - мимо него тысяча лососей проплывает, а он одного зацепит да сожрет. А 999 плывут дальше.

Сколько после 18 марта такое статус-кво продержится? Может и подержится какое-то время, а может уже и к девятнадцатому числу заштормить...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 27
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Re: Скучно, девочки
Пепел Клааса Двестдванайцатого Класса написал 29.01.2018 09:42
А зачем русским людям свобода, радар?
Пьянства нет, благодаря кому? Взяток нет на низовом уровне, благодаря кому? В поликлинике порядок, благодаря кому? Еды навалом, газ дешевый, путешествуй куда хочешь, интернет открыт, молоденьких миллионы.....
Это рай!!!
Но вы не понимаете, что надо работать за этот кредит выданный Владимиром Владимировичем Путиным, ФСБ и РПЦ!
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Re: Заштормить !--Репортаж из хлева?
Ренин Игорь написал 29.01.2018 09:41
Весело дураку-лежит на боку, жратвы от пуза.
И не слышит как резник точит ножи!
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(без названия)
Александр ДВ написал 29.01.2018 09:41
Поскольку узурпаторам нет нужды ни в никаких выборах, речь только об удержании власти, оформляемой "выборами", и вашего соучастия в этом. Ведь вы же против пересмотра итогов приватизации?
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Re: Re: Заштормить !Поймите ужо, народ доволен. Целиком и полностью. - Бред
Пепел Клааса Двестдванайцатого Класса написал 29.01.2018 09:40
Государство в беде!
Надобно помогать, но мы россияне не понятливые, я б даже сказал туповатые и прячем по сусекам налиные доллары и евро, и недопонимаем, если не будет государства, то не будет и сусеков. Поэтому Дума, Совет Федерации и лично товарищ Путин мягко и твердой рукой рулят Отечеством.
Я Пепел Клааса за, а денег заработаю, слава ФСБ РПЦ и Путину не средневековье, и работы навалом, одно только импортозамещение чего стоит. Замещать и замещать лет сто!
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Re: Re: Re: Re: Скучно, девочкиНавальный-немцович 2
Влад 599 написал 29.01.2018 09:37
вот вперед никогда не загадывай Ты же не Бог
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Re: Re: Re: Скучно, девочки
Rokk написал 29.01.2018 09:35
Навальный-немцович 2
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Re: Re: Скучно, девочки
Rok написал 29.01.2018 09:34
Навальный-немцович &#8470;2
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Re: Скучно, девочки
Влад 599 написал 29.01.2018 09:21
Янек то же думал что все несерьезно.... А потом героически бежал
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Re: Заштормить !Поймите ужо, народ доволен. Целиком и полностью. - Бред
Влад 599 написал 29.01.2018 09:17
Какой бред пишите ?
Народ пока молчит
- тотальная бюрократия
- рост цен на все
- бардак кругом
- тотальная неспособность власти наладить решение проблем простых людей
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Скучно, девочки
Радар написал 29.01.2018 09:12
Немцова убили...
Все американские агенты будут на обочине.
В том числе и уголовник Навальный.
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Заштормить !
Пепел Клааса Двестдванайцатого Класса написал 29.01.2018 09:06
Поймите ужо, народ доволен. Целиком и полностью. Навальный за брата бухтит и только-то.
С 1999 года проделана огромная работа по расчистке авгиевых конюшен. Русский народ захотел ограничить евреев в медиапространстве и нет такого массового явления, Березовский лишился Первого канала, а Гусинский НТВ и ТВ 6. Надоел Лужков и нет его. Остатки чеченских террористов добиты и когда был последний терракт? И не вспомните! Да были Дети Беслана. Был Норд- Ост. Но это подарки в кавычках из прошлого, а так проблема решена. Регистрация квартир. Медицинские услуги. Вежливость Полиции......
Ну а Крым!? Это вообще снос башки и вынос мозга, именно так и никак по-другому. Это такой всенародный всерусский фейверк души. Потом санкции и как блестяще вышли из них, продукты другие в магазинах появились, благодаря новой логистике. Тут и вкуснейшие ананасы из Коста-Рики, и Личи с Мадагаскара, и Манго из Египта и Бразилии. Курица, индейка, говядина, свинина своя и очень хорошая. Мука. Яйца. Соль. Кукурузное масло. Макаронны. Рис и другие крупы.
Линейка ам Ваз идеальна для России. Уаз Патриот. Лицензионные русской сборки Митсубиси, Рено, Шкода, Киа.
В моральном плане - церкви, мечети по-всюду. Русские фильмы в приоритете. Курение запрещено. Распитие алкоголя запрещено. Употребление матерных слов запрещено. Казино запрещено. Гомосексуализм органичен. День Победы, георгиевские ленты, уважение к ветеранам. Скоро будем жить по-новому календарю!!!!!!
Нет конкуренции у Владимира Владимировича Путина. Низкий ему поклон за проделанную тяжелейшую каждодневную работу. И ФСБ благодарность. И РПЦ всяческого благолепия.
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(без названия)
Sachet написал 29.01.2018 08:50
Независимые подсчеты показали, что в ряде регионов объем фальсификаций составлял до 60%. Поэтому, неявка на выборы развязывает Системе руки в манипулировании неиспользованными бюллетенями.Как ни странно, но Система уже сейчас горячо поддерживает все призывы к неявке. Полагаю, что причиной этого является некоторое расхождение в рейтингах, публикуемых ВЦИОМ и реальным положением вещей.
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Тайна выборов
Александр ДВ написал 29.01.2018 07:42
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DIRtSEi2QRw
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Приход на выборы укрепляет оккупационный режим.
не роисянин написал 29.01.2018 07:31
И не столько внутри страны, сколько для внешних "партнеров".
Внутренние все проглотят, пассионариев пока мало, а вот с внешними, чтобы вести общение на равных, нужна поддержка пипла, в форме легитивности через выборы.
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(без названия)
стоик1111 написал 29.01.2018 07:19
Зачем идти на выборы , если все уже решено?
.
Кукла в виде сортирного Карлика - унижение России?
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абсолютно согласен Если все пойдет как есть Все будет решено на улицах и площадях
Влад 599 написал 29.01.2018 07:14
абсолютно согласен Если все пойдет как есть Все будет решено на улицах и площадях Иногда болезнь лечат кровопусканием
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Скучно, девочки
Радар написал 29.01.2018 07:09
Вы видели в Новостях, кого купили и кто выходил за Навального?
Подростки 13-16 лет.
В руках они держали заготовленные плакаты.
...
Комедия.
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(без названия)
стоик1111 написал 29.01.2018 06:57
Зачем идти на выборы , если все уже решено?
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я понял, на что надеется Баранов
Кэп написал 29.01.2018 06:54
У него жена астролог. Она посмотрела натал РФ к транзитам. И обнаружила, что через год начинается оппозиция транзитного Сатруна к натальному Юпитеру РФ. Это гарантированный снос власти! Но снос-то не легитимный, а через Смуту. Вот Баранов и надеется приподняться на ее мутной волне. По этой причине приличные люди должны приложить максимум усилий, чтобы сменить власть на выборах легально и легитимно.
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Re: Скучно, девочки
Завидонов Нигодим написал 29.01.2018 06:50
Пeдик ГолуБой, ты типа усегда на стреме: а как там у хохлов?
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