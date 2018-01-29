На акции Навального задержали 350 человек, а на выборы не придут миллионы

Число задержанных на всероссийской акции против недопуска на президентские выборы Алексея Навального достигло 340 человек, в Москве в итоге были задержаны 16 человек, включая Алексея Навального, а в Санкт-Петербурге — 19 человек (к настоящему моменту все задержанные в северной столице отпущены). Больше всего демонстрантов задержали в Уфе и Волгограде: 66 и 65 человек соответственно. Третьим по количеству задержанных стали Чебоксары — 51 человек.
Думается, немало тех, кто может и пошел бы на эти выборы, а теперь призадумается. В обществе идет дискуссия о выборе между бойкотом и протестным голосованием. Но чем протестное голосование отличается от простого голосования за кандидата от оппозиции? А тем, что при протестном голосовании понятно - победа невозможна ни при каких обстоятельствах, и люди голосуют так, чтобы наперекор хоть как-то...
Но что делать, если любое голосование "за" - хоть за Собчак, хоть за Грудинина - это все равно голосование за Путина?
Все видят прекрасно, что есть заранее согласованные кандидаты, которые проскакивают через сито ЦИК как намыленные - будь у них хоть зарубежные счета, хоть неснятый судебный запрет баллотироваться, хоть что хотите. И есть кандидаты, которые никогда не будут зарегистрированы. То есть все фишки на доске так расставлены, что как ни играй, а итог игры известен заранее.
И есть фактор явки - если пришло много, то значит подавляющее большинство с такими правилами игры согласно и всем довольно. Тут любой задумается - сели вроде в преферанс играть по рублику, а оказывается в очко, да и ставки совсем какие-то неприличные.
Да еще оказывается, что тех, которые не согласны, еще и в кутузку забирают.
Вот и думает человек непредвзятый - шли б вы на хер с такими порядками!
Другое дело, что хоть акции Навального прошли и почти везде, но сравнить их по массовости с 2012-м годом нельзя никак. Тут никто не виноват, но кипения разума возмущенного на этой кампании по выборам Путина пока не наблюдается. Поэтому рассчитывать на послевыборный хайп пока не приходится, хотя некоторое понятное возмущение будет. Но власти оно не сметет, наверно.
Однако ж важно, что и власть имеет шанс полного доверия не получить, и некоторое нестойчивое равновесие сохранится: они делают вид, что все под контролем, а мы делаем вид, что их более-менее уважаем. На самом деле не то, что не уважаем, а уже просто тошнит от них. Ну и они контролируют не очень многое - так, выборочно хватают, как медведь рыбу на нересте - мимо него тысяча лососей проплывает, а он одного зацепит да сожрет. А 999 плывут дальше.
Сколько после 18 марта такое статус-кво продержится? Может и подержится какое-то время, а может уже и к девятнадцатому числу заштормить...
А.Б.
Пепел Клааса Двестдванайцатого Класса написал 29.01.2018 09:42
Пьянства нет, благодаря кому? Взяток нет на низовом уровне, благодаря кому? В поликлинике порядок, благодаря кому? Еды навалом, газ дешевый, путешествуй куда хочешь, интернет открыт, молоденьких миллионы.....
Это рай!!!
Но вы не понимаете, что надо работать за этот кредит выданный Владимиром Владимировичем Путиным, ФСБ и РПЦ!
Ренин Игорь написал 29.01.2018 09:41
И не слышит как резник точит ножи!
Александр ДВ написал 29.01.2018 09:41
Пепел Клааса Двестдванайцатого Класса написал 29.01.2018 09:40
Надобно помогать, но мы россияне не понятливые, я б даже сказал туповатые и прячем по сусекам налиные доллары и евро, и недопонимаем, если не будет государства, то не будет и сусеков. Поэтому Дума, Совет Федерации и лично товарищ Путин мягко и твердой рукой рулят Отечеством.
Я Пепел Клааса за, а денег заработаю, слава ФСБ РПЦ и Путину не средневековье, и работы навалом, одно только импортозамещение чего стоит. Замещать и замещать лет сто!
Влад 599 написал 29.01.2018 09:37
Rokk написал 29.01.2018 09:35
Rok написал 29.01.2018 09:34
Влад 599 написал 29.01.2018 09:21
Влад 599 написал 29.01.2018 09:17
Народ пока молчит
- тотальная бюрократия
- рост цен на все
- бардак кругом
- тотальная неспособность власти наладить решение проблем простых людей
Радар написал 29.01.2018 09:12
Все американские агенты будут на обочине.
В том числе и уголовник Навальный.
Пепел Клааса Двестдванайцатого Класса написал 29.01.2018 09:06
С 1999 года проделана огромная работа по расчистке авгиевых конюшен. Русский народ захотел ограничить евреев в медиапространстве и нет такого массового явления, Березовский лишился Первого канала, а Гусинский НТВ и ТВ 6. Надоел Лужков и нет его. Остатки чеченских террористов добиты и когда был последний терракт? И не вспомните! Да были Дети Беслана. Был Норд- Ост. Но это подарки в кавычках из прошлого, а так проблема решена. Регистрация квартир. Медицинские услуги. Вежливость Полиции......
Ну а Крым!? Это вообще снос башки и вынос мозга, именно так и никак по-другому. Это такой всенародный всерусский фейверк души. Потом санкции и как блестяще вышли из них, продукты другие в магазинах появились, благодаря новой логистике. Тут и вкуснейшие ананасы из Коста-Рики, и Личи с Мадагаскара, и Манго из Египта и Бразилии. Курица, индейка, говядина, свинина своя и очень хорошая. Мука. Яйца. Соль. Кукурузное масло. Макаронны. Рис и другие крупы.
Линейка ам Ваз идеальна для России. Уаз Патриот. Лицензионные русской сборки Митсубиси, Рено, Шкода, Киа.
В моральном плане - церкви, мечети по-всюду. Русские фильмы в приоритете. Курение запрещено. Распитие алкоголя запрещено. Употребление матерных слов запрещено. Казино запрещено. Гомосексуализм органичен. День Победы, георгиевские ленты, уважение к ветеранам. Скоро будем жить по-новому календарю!!!!!!
Нет конкуренции у Владимира Владимировича Путина. Низкий ему поклон за проделанную тяжелейшую каждодневную работу. И ФСБ благодарность. И РПЦ всяческого благолепия.
Sachet написал 29.01.2018 08:50
Александр ДВ написал 29.01.2018 07:42
не роисянин написал 29.01.2018 07:31
Внутренние все проглотят, пассионариев пока мало, а вот с внешними, чтобы вести общение на равных, нужна поддержка пипла, в форме легитивности через выборы.
стоик1111 написал 29.01.2018 07:19
.
Кукла в виде сортирного Карлика - унижение России?
Влад 599 написал 29.01.2018 07:14
Радар написал 29.01.2018 07:09
Подростки 13-16 лет.
В руках они держали заготовленные плакаты.
...
Комедия.
стоик1111 написал 29.01.2018 06:57
Кэп написал 29.01.2018 06:54
Завидонов Нигодим написал 29.01.2018 06:50