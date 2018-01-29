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Московский листок

США продолжают бить санкциями по рукам силовигархии, но не по сжиженному ею газу

Опубликовано 29.01.2018 в разделе комментариев 1

газпром сша силовигархия санкции
США продолжают бить санкциями по рукам силовигархии, но не по сжиженному ею газу

Администрация президента США Дональда Трампа, как ожидается, в понедельник, 29 января, представит конгрессу так называемый кремлевский доклад - список должностных лиц, политиков и бизнесменов, связанных, по данным Вашингтона, с российскими властями и лично с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, будут предложены меры санкционного воздействия против спецслужб РФ, физических лиц, компаний энергетического, оборонного и финансового секторов. 

По данным СМИ, доклад будет состоять из открытой и засекреченной частей. Публичной презентации документа не планируется, информацию журналисты собираются получить от информированных источников. Готовящееся событие стало одной из центральных тем обсуждения в российской прессе. "Заголовки" публикуют обзор материалов, посвященных новых санкциям. 

Черные списки и предложения по санкциям против РФ готовятся в соответствии с требованиями подписанного Трампом в августе прошлого года закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Он предусматривает ужесточение ограничительных мер в отношении России, Ирана и КНДР и предупреждает американские и иностранные компании о мерах на случай сотрудничества и заключения контрактов с предприятиями оборонного и разведывательного секторов РФ. 

Как отмечает РБК, ранее американские власти подтверждали, что под санкции могут попасть экспортные поставки российского оружия. В подготовленный Госдепом список российских предприятий ВПК входят 39 российских оборонных предприятий и разведструктур. Почти половину позиций в списке занимают "Ростех" и его "дочки", в том числе "Рособоронэкспорт". В перечне также фигурируют Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки и Главное управление Генштаба. Вашингтон может наложить санкции и на российские компании, которые сотрудничают с оборонным сектором. 

В преддверии вступления в силу "оборонных" санкций российские власти предприняли ряд инициатив для защиты контрагентов оборонного сектора от санкций. Так, правительство разрешило Минобороны, ФСБ и СВР до середины 2018 года проводить закупки в закрытом режиме. Также власти составили перечень из 126 российских компаний и ведомств, которым рекомендовано перевести закупки на закрытую площадку "Сбербанка". В январе правительство решило создать на базе "Промсвязьбанка" специальный опорный банк для работы с ОПК. ЦБ убрал со своего сайта информацию о банках, уполномоченных на сопровождение контрактов по гособоронзаказу. В коллегии Военно-промышленной комиссии появился оперативный штаб для исполнения гособоронзаказа в условиях возможного усиления санкций США. 

Эксперты: США не будут торопиться с санкциями 

В то же время публикация доклада и включение в него компаний и отдельных лиц не означает автоматического наложения новых санкций, отмечает ТАСС. Эксперты считают, что США не будут начинать с введения новых санкций, а сначала попробуют действовать дипломатическим путем. Как предположил в комментарии РБК бывший старший советник OFAC (санкционное подразделение Минфина США), эксперт Atlantic Council Брайан О'Тул, Вашингтон попробует убедить такие страны, как Индия и Афганистан, ограничить или прекратить закупки российских вооружений. Если переговоры провалятся, американская сторона перейдет к санкциям. 

Тем не менее аналитики предупреждают, что даже упоминание в докладе может осложнить ведение международного бизнеса для фигурантов списка, поскольку иностранные контрагенты и банки не захотят брать на себя дополнительные риски. 

Ранее российские эксперты заявляли, что хотя публикация "кремлевского доклада" и введение новых санкций может иметь определенные негативные последствия, но их масштаб будет незначительным для российской экономики, которая уже приспособилась к ограничительным мерам, наложенным ранее. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил ТАСС, что в Москве к ужесточению санкций относятся "философски" и видят в них очередную попытку повлиять на внутреннюю ситуацию в РФ, особенно в преддверии президентских выборов. 

Как отмечает пресса, принципиально новым моментом в подготовке новых санкций со стороны США станет составление перечня высокопоставленных лиц и олигархов, имеющих тесные связи с российскими властями. В список, как предполагается, войдут люди из ближнего круга Владимира Путина. Авторы доклада оценят их капиталы и приведут возможные свидетельства причастности фигурантов к коррупции, будут обозначены и источники доходов этих лиц, а также членов их семей. 

Предполагается, что составители документа также проанализируют степень влияния российских компаний с госучастием и видных политических деятелей на ключевые сектора американской экономики. Кроме того, Госдепартамент и Минфин должны описать "возможный эффект от введения ограничений в отношении долговых обязательств и активов российских предприятий с участием государственного капитала, а также включения" их в санкционные списки.

В новый черный список попали не только силовигархи, но и сислибы  

Конкретные фамилии и названия организаций, которые могут войти в список, до сих пор не назывались. Американская пресса писала, что за последние месяцы многие российские бизнесмены пытались активно через разных лоббистов воздействовать на американские власти, чтобы снять риски для себя и своего бизнеса. 

Как пояснил ранее ТАСС источник в аппарате конгресса, законодатели требовали представить не конкретный санкционный список, а отчет "о российской элите, об окружении Путина: кто в него входит, каково состояние этих людей и их связи с российским правительством". Собеседник агентства отмечал, что не ставится задача непременно вводить против этих лиц санкции, однако признал, что упоминание в докладе повышает риск ведения бизнеса с этими людьми. 

Источник не исключил появления в списке бизнесменов Геннадия Тимченко, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Юрия Ковальчука. В перечне также могут оказаться генпрокурор Юрий Чайка, бизнесмен Алишер Усманов, совладельцы "Альфа-банка" Михаил Фридман и Петр Авен. 

Отмечается, что закон CAATSA является главным инструментом политики противодействия России. Так, статья 231 закона гласит, что через 180 дней после его вступления в силу, то есть к 29 января 2018 года, президент США должен "ввести пять и более санкций" в отношении тех, кто, как установил глава государства, участвует в крупных сделках или иных значительных финансовых операциях "с лицами, входящими в оборонный и разведывательный сектор правительства России или действующими от их имени, в том числе с Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России и ФСБ". 

В рамках применения этой статьи в октябре прошлого года Госдепартамент направил в конгресс список организаций и ведомств России, сотрудничество с которыми для третьих лиц в перспективе может грозить санкциями. В перечне оказались "Алмаз-Антей", Ижевский механический завод, концерн "Калашников", "Рособоронэкспорт", "Уралвагонзавод", корпорации "МиГ", "Сухой", Главное управление Генштаба ВС, ФСБ и СВР. 

Перечень санкций, которые обязан применить американский президент, прописан в отдельной статье закона. Всего его авторы разработали 12 вариантов ограничительных мер. Согласно CAATSA, в понедельник Госдепартамент должен также проинформировать конгресс об эффективности применения санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Минфину и Госдепу также необходимо направить в конгресс отчет с описанием последствий введения санкций в отношении суверенного долга России, а также "полного спектра производных инструментов". 

Кроме того, по усмотрению президента США, санкции могут включать запрет американским компаниям или банкам предоставлять кредиты, покупать акции или облигации компаний, попавших под санкции, осуществлять валютные сделки, экспортировать товары, услуги, технологии лицам, попавшим под санкции, а также осуществлять денежные переводы через финансовые институты и использовать любую собственность, подпадающую под юрисдикцию США, в пользу этих лиц.

Между тем основные друзья Путина, такие как Миллер, вовсю ведут с США (опосредованную французскими перекупщиками) торговлю газом, используя судно с символическим названием "Провались" (если читать танскрипцию). Вчера американское агентство Bloomberg сообщило, что к отправке в США готовится второй танкер с российским сжиженным природным газом (СПГ). Ссылаясь на компанию Kpler SAS, которая отслеживает перемещение грузовых судов, агентство отмечает, что танкер Provalys должен отправиться в Бостон, предварительно забрав партию российского СПГ, прибывшего ранее во французский Дюнкерк. 

В США Provalys прибудет примерно 15 февраля. 24 января стало известно, что танкер Gaselys с первой партией российского топлива с «Ямала СПГ» прибыл в Бостон и ожидает очереди на разгрузку.  

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Завидонов Нигодим написал 29.01.2018 11:14
Как ни крути, а сожителю Кабаевой повезло, що презиком воткнули Жирика-Трампа. С Клинтон таких косяков и поблажек не прокатило бы.
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