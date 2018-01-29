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Московский листок

ВЦИОМ: почти четверть россиян высказались за создание в стране "суверенного" интернета

Опубликовано 29.01.2018 в разделе комментариев 7

ВЦИОМ: почти четверть россиян высказались за создание в стране "суверенного" интернета

Каждый второй россиянин (52%) считает полезным для общества развитие глобального интернета, объединяющего весь мир, коло четверти (23%) предпочли бы иметь локальный интернет в пределах РФ, еще 13% высказались за создание интернета в границах нескольких государств, сообщает ВЦИОМ. Помимо соседей – Белоруссии и Казахстана, одним из главных партнеров России в этом деле считается Китай.

Предложение России о создании независимого интернета в рамках границ стран-членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) нашло поддержку 58% наших сограждан, 29% высказались против такого решения.

Преимуществами создания отдельного интернета странами БРИКС половине россиян кажется повышение уровня безопасности данных россиян в целом – с этим согласны 49%, лучшая защита от международных хакеров (предотвращение возможных атак) – 49%. С другой стороны, 41% опрошенных опасается ограничения доступа к ресурсам глобального интернета в случае реализации данной инициативы.

"Крайне интересен тот факт, что в нашем обществе постепенно происходит переоценка ценности интернета как мирового информационного пространства: если в 2000 г. почти две трети граждан (64%) полагали, что его развитие полезно для нашего общества, то в 2018 г. таковых стало меньше половины – 46%", - отмечают социологи.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
ф3 написал 29.01.2018 19:54
интернетом америкосы разлагают русский православный народ. русскому православному человеку интернет не нужен. ему нужен только ящик с 1, 2 каналами и нтв и все.и чтобы гундяев по всем каналам с проповедями. и будет ляпота.кстати ельцын не замироточил? очень святой был человек
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(без названия)
Беззименный написал 29.01.2018 16:11
Интересно где этот ВЦИОМ находит таких "умных" дурачков? Может сделать свой изолированный "тырнет" для каждого города?
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мелко плаваете, товарищи
Калькулятор написал 29.01.2018 14:00
и вопросы какие-то несущественные.
а может хотите независимую экономику? или... (свят-свят) ... да нет дальше не буду - страшно писать
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(без названия)
траволд написал 29.01.2018 13:30
ихние дети, учившиеся за границей, продадут все и закрытие интенета не пожет пукин и ко. молодеж еще быстреее будет из страны уезжать да и бизнес будет тоже сворачивать свою деятельность.
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Очередное брехалово
ВшиДома написал 29.01.2018 13:28
=
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(без названия)
стоик1112 написал 29.01.2018 12:08
Зачем сортирному Карлику интернет, если его основное желание - трахаться?
.
А если сортирному Карлику не нужно, то остальные обойдутся - будут жить в отсталой России?
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То, что нам не нужно
Без имени , отчества и фамилии написал 29.01.2018 12:08
Этот интнрнет, нам не нужен. Нам нужны валенки,калоши, грабли,как средство внушения. Суп из крапивы, брюква с разносолами, творог с пальмой. Интернет- не для всех понятый и скучный. Вернемся к исконому, не всем понятному , но такому близкому. Вернемся к лаптям, дохам, сарафанам и кокошникам. А вселенная, такая непонятная, бескрайняя, пю-мезоны и проч., зачем они нам грибникам? Нам грибникам нужны зонты от дождя, плащи и корзинки. А все остальное- полная фигня...
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