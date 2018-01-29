ВЦИОМ: почти четверть россиян высказались за создание в стране "суверенного" интернета

Каждый второй россиянин (52%) считает полезным для общества развитие глобального интернета, объединяющего весь мир, коло четверти (23%) предпочли бы иметь локальный интернет в пределах РФ, еще 13% высказались за создание интернета в границах нескольких государств, сообщает ВЦИОМ. Помимо соседей – Белоруссии и Казахстана, одним из главных партнеров России в этом деле считается Китай.
Предложение России о создании независимого интернета в рамках границ стран-членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) нашло поддержку 58% наших сограждан, 29% высказались против такого решения.
Преимуществами создания отдельного интернета странами БРИКС половине россиян кажется повышение уровня безопасности данных россиян в целом – с этим согласны 49%, лучшая защита от международных хакеров (предотвращение возможных атак) – 49%. С другой стороны, 41% опрошенных опасается ограничения доступа к ресурсам глобального интернета в случае реализации данной инициативы.
"Крайне интересен тот факт, что в нашем обществе постепенно происходит переоценка ценности интернета как мирового информационного пространства: если в 2000 г. почти две трети граждан (64%) полагали, что его развитие полезно для нашего общества, то в 2018 г. таковых стало меньше половины – 46%", - отмечают социологи.
ф3 написал 29.01.2018 19:54
Беззименный написал 29.01.2018 16:11
Калькулятор написал 29.01.2018 14:00
а может хотите независимую экономику? или... (свят-свят) ... да нет дальше не буду - страшно писать
траволд написал 29.01.2018 13:30
ВшиДома написал 29.01.2018 13:28
стоик1112 написал 29.01.2018 12:08
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А если сортирному Карлику не нужно, то остальные обойдутся - будут жить в отсталой России?
Без имени , отчества и фамилии написал 29.01.2018 12:08