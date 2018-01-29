ВЦИОМ: почти четверть россиян высказались за создание в стране "суверенного" интернета

Каждый второй россиянин (52%) считает полезным для общества развитие глобального интернета, объединяющего весь мир, коло четверти (23%) предпочли бы иметь локальный интернет в пределах РФ, еще 13% высказались за создание интернета в границах нескольких государств, сообщает ВЦИОМ. Помимо соседей – Белоруссии и Казахстана, одним из главных партнеров России в этом деле считается Китай.

Предложение России о создании независимого интернета в рамках границ стран-членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) нашло поддержку 58% наших сограждан, 29% высказались против такого решения.

Преимуществами создания отдельного интернета странами БРИКС половине россиян кажется повышение уровня безопасности данных россиян в целом – с этим согласны 49%, лучшая защита от международных хакеров (предотвращение возможных атак) – 49%. С другой стороны, 41% опрошенных опасается ограничения доступа к ресурсам глобального интернета в случае реализации данной инициативы.

"Крайне интересен тот факт, что в нашем обществе постепенно происходит переоценка ценности интернета как мирового информационного пространства: если в 2000 г. почти две трети граждан (64%) полагали, что его развитие полезно для нашего общества, то в 2018 г. таковых стало меньше половины – 46%", - отмечают социологи.