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Московский листок

Таможня взяла под контроль покупки россиян за границей

Опубликовано 29.01.2018 в разделе комментариев 3

Таможня взяла под контроль покупки россиян за границей

Таможня стала оперативно узнавать о дорогих покупках россиян за рубежом и усилила контроль за ввозом товаров в РФ, сообщают "Ведомости". По словам собеседника издания в правоохранительных органах, информацию о дорогих покупках россиян в зарубежных магазинах таможенники начали получать через систему tax free и от иностранных правоохранителей в ноябре-декабре 2017 года.

Вернувшись после новогодних каникул, некоторые состоятельные российские путешественники столкнулись с неприятным сюрпризом – в аэропорту их встречали таможенники, вооруженные списком их дорогих и незадекларированных покупок. "Клиент прилетел в Москву, по традиции сняв все бирки с купленных часов и украшений, но таможенники не просто осматривали его багаж, а знали, что именно искать, когда и за сколько он эти вещи купил", - рассказал изданию юрист консалтинговой компании.

Число выявленных нарушений растет, подтвердил представитель ФТС. По его словам, с декабря 2017 г. было пресечено несколько десятков попыток незаконного ввоза дорогих часов, украшений, одежды и аксессуаров известных брендов.

В Россию беспошлинно можно ввезти товаров общей стоимостью до 10 тыс. евро. Если общая стоимость покупок превышает эту сумму, необходимо заплатить пошлину 30%. При нарушении этого правила может грозить штраф, конфискация товара или уголовная ответственность.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Себастьян Перейро, торговец черным деревом написал 29.01.2018 15:21
Наш людям часы за 37 лямов дарят
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(без названия)
236523 написал 29.01.2018 13:56
Жиды кремлепуты уже вконец обнаглели
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какой-то позор.
Калькулятор написал 29.01.2018 12:05
Это они специально для навальноидов придумали.
Наши люди на такси за хлебом не ездят.
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