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Московский листок

Крутой Волкер обещал за всю Украину не использовать Javelin'ы в ДНР и ЛНР

Опубликовано 29.01.2018 в разделе комментариев 3

украина сша днр лнр евромайдан
Крутой Волкер обещал за всю Украину не использовать Javelin'ы в ДНР и ЛНР

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что передаваемые Киеву противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin не предназначены для применения на линии конфликта в Донбассе. По его словам, это исключительно оборонительное вооружение, которое эффективно лишь в случае отражения танковой атаки. 

«Это самое защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию», — сказал Волкер в интервью украинскому филиалу «Радио Свобода», передает «Интерфакс». 

Он также отметил, что американские власти надеются заполнить некоторые «белые пятна» в оборонных мощностях Украины, «чтобы помешать дальнейшему разжиганию конфликта». 

17 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину будут оплачены из бюджета США. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, страна получит ракетные комплексы в течение ближайшего полугода.

Напомним, 26 января в Дубае, как и ожидалось, состоялась безрезультатная, посвященная урегулированию ситуации в Донбассе встреча помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера. На фоне переговоров стало известно о решении американского Минфина расширить антироссийские санкции, связанные с обстановкой на юго-востоке Украины. В ходе встречи Сурков и Волкер, как сообщается, обсуждали принятый на минувшей неделе Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса, но к единой позиции по нему прийти не смогли. 

Об этом "Интерфаксу" сообщил знакомый с ходом переговоров источник. "Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось", - рассказал собеседник агентства.  

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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
таки да, таки да написал 29.01.2018 20:49
оленеводам об оленях надо думать да о россии, а об Украине пусть сами украинцы думают
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Однако
Оленевод написал 29.01.2018 17:58
Зачем, однако, Украине порошенко, если есть Вольер и Баден?
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(без названия)
Хам написал 29.01.2018 14:16
Обещал. но применили под Мариуполем. 17 сожженных танков с экипажами . после чего наступление на Мариуполь остановилось.
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