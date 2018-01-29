Экономика Москвы - это парк развлечений?

Банк ВТБ открыл кредитную линию для холдинга "Остров мечты" на строительство первой очереди тематического парка, сообщили в понедельник в пресс-службе банка: "Банк ВТБ открыл для холдинга "Остров Мечты" кредитную линию в размере 37 млрд рублей сроком на семь лет. Средства будут направлены на строительство первой очереди парка, которая включает крытый тематический парк, городской променад с торгово-развлекательной зоной и ландшафтный парк. Общая стоимость первой очереди проекта составляет 81 млрд рублей".

Как уточняется в материале, во второй очереди строительства тематического парка предусмотрено комплексное благоустройство Нагатинской набережной, создание детской яхтенной школы, строительство многофункционального концертного зала и четырехзвёздочный гостиницы на 410 номеров.

Здорово-то как, хорошо-то!

Только мне, как клиенту ВТБ, очень интересно - полмиллиарда евро вернутся ли банку и когда? Или это такая благотворительность? Тем более, что общая стоимость парка оценивается сейчас в 1,5 миллиарда евро.

Что-то подсказывает, что детская яхтенная школа прибыль начнет давать не сразу. И все остальное - это "длинные деньги". Да в общем и кредит дается надолго - а ну как рубль за эти годы в очередной раз рухнет?

С точки зрения города, может, и все равно - парк развлечений-то все равно останется. Получит банк прибыль, не получит - какая разница?

Но банк-то государственный, значит. и прибыли у него государственные, и провалы - тоже.

Вот, к примеру, банкоматы ВТБ давно и почти повсеместно не принимают долларовые купюры. Говорят, есть какая-то техническая проблема. Ну подумайте сами - банк не хочет, чтобы ему давали деньги! Вот нет у банка лишних средств, чтобы наладить как следует собственные банкоматы - чтобы ему, банку, можно было получать деньги!

Клиентам предлагается поехать в отделение, отстоять в очереди и положить деньги себе на счет в кассе. Чтобы потом "удобно" рассчитываться карточкой.

Вот куда и как далеко пошлет любой нормальный клиент такой банк с такими услугами?

А банку на этих клиентов наплевать, он парк развлечений финансирует. И не обязан отчитываться перед каждой козявкой, куда и как он тратит ее деньги. Не нравится? Закрывай счет и вали отсюда!

"Коммерсант" вот пишет: "Самое резкое заявление по поводу последствий доклада сделал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, если США продолжат вводить санкции против РФ, это станет сигналом «объявления экономической войны»: «Не вижу причин, по которым после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне».

Вот какие вопросы решает ВТБ! Ни много, ни мало - войны и мира, причем не с кем-нибудь, а с США. А тут какие-то козявки с какими-то стодолларовыми купюрами, мелочь пузатая.

Это при том, что рубль наш полновесный обеспечен по большей части как раз долларами США. И после таких воинственных заявлений наших главных банкиров, похоже, навряд ли будет укрепяться в будущем.

Так я хочу спросить, у нас что, война с США дошла уже до таких пределов, что доллары их проклятые не нужны уже никому, и рубль теперь обеспечен вовсе не долларом, а честным словом товарища Костина и других ответственных товарищей?

Так вместо парка развлечений лучше, может, бомбоубежище хорошее построить? И завод танковый.