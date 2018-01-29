Экономика Москвы - это парк развлечений?

Банк ВТБ открыл кредитную линию для холдинга "Остров мечты" на строительство первой очереди тематического парка, сообщили в понедельник в пресс-службе банка: "Банк ВТБ открыл для холдинга "Остров Мечты" кредитную линию в размере 37 млрд рублей сроком на семь лет. Средства будут направлены на строительство первой очереди парка, которая включает крытый тематический парк, городской променад с торгово-развлекательной зоной и ландшафтный парк. Общая стоимость первой очереди проекта составляет 81 млрд рублей".
Как уточняется в материале, во второй очереди строительства тематического парка предусмотрено комплексное благоустройство Нагатинской набережной, создание детской яхтенной школы, строительство многофункционального концертного зала и четырехзвёздочный гостиницы на 410 номеров.
Здорово-то как, хорошо-то!
Только мне, как клиенту ВТБ, очень интересно - полмиллиарда евро вернутся ли банку и когда? Или это такая благотворительность? Тем более, что общая стоимость парка оценивается сейчас в 1,5 миллиарда евро.
Что-то подсказывает, что детская яхтенная школа прибыль начнет давать не сразу. И все остальное - это "длинные деньги". Да в общем и кредит дается надолго - а ну как рубль за эти годы в очередной раз рухнет?
С точки зрения города, может, и все равно - парк развлечений-то все равно останется. Получит банк прибыль, не получит - какая разница?
Но банк-то государственный, значит. и прибыли у него государственные, и провалы - тоже.
Вот, к примеру, банкоматы ВТБ давно и почти повсеместно не принимают долларовые купюры. Говорят, есть какая-то техническая проблема. Ну подумайте сами - банк не хочет, чтобы ему давали деньги! Вот нет у банка лишних средств, чтобы наладить как следует собственные банкоматы - чтобы ему, банку, можно было получать деньги!
Клиентам предлагается поехать в отделение, отстоять в очереди и положить деньги себе на счет в кассе. Чтобы потом "удобно" рассчитываться карточкой.
Вот куда и как далеко пошлет любой нормальный клиент такой банк с такими услугами?
А банку на этих клиентов наплевать, он парк развлечений финансирует. И не обязан отчитываться перед каждой козявкой, куда и как он тратит ее деньги. Не нравится? Закрывай счет и вали отсюда!
"Коммерсант" вот пишет: "Самое резкое заявление по поводу последствий доклада сделал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, если США продолжат вводить санкции против РФ, это станет сигналом «объявления экономической войны»: «Не вижу причин, по которым после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне».
Вот какие вопросы решает ВТБ! Ни много, ни мало - войны и мира, причем не с кем-нибудь, а с США. А тут какие-то козявки с какими-то стодолларовыми купюрами, мелочь пузатая.
Это при том, что рубль наш полновесный обеспечен по большей части как раз долларами США. И после таких воинственных заявлений наших главных банкиров, похоже, навряд ли будет укрепяться в будущем.
Так я хочу спросить, у нас что, война с США дошла уже до таких пределов, что доллары их проклятые не нужны уже никому, и рубль теперь обеспечен вовсе не долларом, а честным словом товарища Костина и других ответственных товарищей?
Так вместо парка развлечений лучше, может, бомбоубежище хорошее построить? И завод танковый.
стоик1111 написал 29.01.2018 20:16
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МЦК с 50 станциями пользуется столько же людей , сколько одной станцией метро, Экономика масштабов тундры7?
насреддин написал 29.01.2018 19:54
фантомас забан написал 29.01.2018 19:36
пипец написал 29.01.2018 19:11
Но ВТБ по своему уставу является главным банком в РФ по проведению валютных операций. Например, оплатить сервер или домен за рубежом - в рублях почему-то не принимают. Ну и чтобы съездить за границу, обычно граждане РФ тоже пользуются валютными картами, если не хотят двойной конвертации с рублевых счетов Сбербанка (да и не везде принимают).
Если бы речь шла о гонорарах, полагаю, деньги поступали бы именно через банк, просто не обязательно российский. А вносят наличные доллары в банкомат обычно простые российские граждане, которым надо оплатить что-то в валюте.
Александр Загонов* написал 29.01.2018 18:16
Имперец40 написал 29.01.2018 16:36
Возникает подозрение, что рЫдактор получает гонорар в долларах, но не хочет светиться в банках...
Лаврентий Павлович написал 29.01.2018 15:54
населения.
Очередной проект по распилу бабла.
Да,еще есть проект о строительстве моста на Сахалин.
Там триллионы рублей фигурируют.
белгахтер написал 29.01.2018 14:24