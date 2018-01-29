Российским паралимпийцам придётся выступать под нейтральным флагом с тихим намёком на триколор

Российские атлеты с ограниченными возможностями допущены в нейтральном статусе до участия в зимних Паралимпийских играх - 2018 в Пхенчхане, которые пройдут с 9-го по 18 марта. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте Международного паралимпийского комитета (IPC).

Ожидается, что в Играх примут участие от 30 до 35 российских спортсменов. Допущенные атлеты будут выступать в пяти видах спорта в статусе "Нейтральный паралимпийский атлет" (NPA).

"Пока рано что-то комментировать, все решения IPC нужно детально изучить и понять, как поступать дальше. Расширенное заседание исполкома с участием ведущих российских спортсменов и тренеров сборных команд России по зимним видам спорта пройдет 1 февраля", - заявили ТАСС в понедельник в ПКР.

IPC в августе 2016 отстранил российских спортсменов от Паралимпиады-2016 и лишил Паралимпийский комитет России (ПКР) членства в организации на основании выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе это решение.

В сентябре этого года IPC продлил отстранение ПКР, но в то же время разрешил россиянам участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018 в нейтральном статусе в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

В декабре комитет вновь продлил отстранение, подчеркнув, что российская сторона не выполнила все пункты дорожной карты.

Проблемными для восстановления ПКР остаются два критерия - восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и признание выводов из доклада Макларена, в котором говорится о массовых манипуляциях с пробами на Играх-2014 в Сочи и существовании государственной допинговой системы в РФ.

Отметим, что Олимпийский комитет России также находится под временной дисквалификацией, что не помешает участию отечественных атлетов в Играх-2018 в нейтральном статусе.

От редакции: По-моему, по синьке - вина. Если б в 1991-м СССР не показал всему миру стриптиз, спуская свой флаг с кремлёвского флагштока - не было бы и всего этого дальнейшего бреда. А уж если вы отказались от красного, полюбили белый и голубой, ну так давайте, господа (так прикидывают в МОК) - раздевайтесь и дальше, вам же это занятие нравится? Под красным флагом спортивных побед, который нашему спорту с самого его рождения, ещё со спартакиад 1920-х был верным спутником - само государство "РФ" выступать не хочет, хотя для этого не было никаких препятствий... Ну - тогда обойдётесь (прикроетесь) лепесточками на нейтральном флаге! Над инвалидами, конечно, издеваться подло - но в международной политике не работают никакие моралитэ. "Янычары не знают жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к больным старикам, ни к подпольным советским миллионерам" - говорил Остап Бендер не по данному поводу, но метко. Впрочем, миллионеры-то у власти в РФ вполне официальные, постсоветские, на постсоветской приватизированой нефти и газе разжиревшие. Но принять достойного решения эти миллионеры, официальные лица Путинской Эрэфии, так и не осмелились... Ну, теперь пляшите по чужим правилам, а весь мир будет смеяться - заслужили!

Д.Ч.

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