Российским паралимпийцам придётся выступать под нейтральным флагом с тихим намёком на триколор

Российские атлеты с ограниченными возможностями допущены в нейтральном статусе до участия в зимних Паралимпийских играх - 2018 в Пхенчхане, которые пройдут с 9-го по 18 марта. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте Международного паралимпийского комитета (IPC).
Ожидается, что в Играх примут участие от 30 до 35 российских спортсменов. Допущенные атлеты будут выступать в пяти видах спорта в статусе "Нейтральный паралимпийский атлет" (NPA).
"Пока рано что-то комментировать, все решения IPC нужно детально изучить и понять, как поступать дальше. Расширенное заседание исполкома с участием ведущих российских спортсменов и тренеров сборных команд России по зимним видам спорта пройдет 1 февраля", - заявили ТАСС в понедельник в ПКР.
IPC в августе 2016 отстранил российских спортсменов от Паралимпиады-2016 и лишил Паралимпийский комитет России (ПКР) членства в организации на основании выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе это решение.
В сентябре этого года IPC продлил отстранение ПКР, но в то же время разрешил россиянам участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018 в нейтральном статусе в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.
В декабре комитет вновь продлил отстранение, подчеркнув, что российская сторона не выполнила все пункты дорожной карты.
Проблемными для восстановления ПКР остаются два критерия - восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и признание выводов из доклада Макларена, в котором говорится о массовых манипуляциях с пробами на Играх-2014 в Сочи и существовании государственной допинговой системы в РФ.
Отметим, что Олимпийский комитет России также находится под временной дисквалификацией, что не помешает участию отечественных атлетов в Играх-2018 в нейтральном статусе.
От редакции: По-моему, по синьке - вина. Если б в 1991-м СССР не показал всему миру стриптиз, спуская свой флаг с кремлёвского флагштока - не было бы и всего этого дальнейшего бреда. А уж если вы отказались от красного, полюбили белый и голубой, ну так давайте, господа (так прикидывают в МОК) - раздевайтесь и дальше, вам же это занятие нравится? Под красным флагом спортивных побед, который нашему спорту с самого его рождения, ещё со спартакиад 1920-х был верным спутником - само государство "РФ" выступать не хочет, хотя для этого не было никаких препятствий... Ну - тогда обойдётесь (прикроетесь) лепесточками на нейтральном флаге! Над инвалидами, конечно, издеваться подло - но в международной политике не работают никакие моралитэ. "Янычары не знают жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к больным старикам, ни к подпольным советским миллионерам" - говорил Остап Бендер не по данному поводу, но метко. Впрочем, миллионеры-то у власти в РФ вполне официальные, постсоветские, на постсоветской приватизированой нефти и газе разжиревшие. Но принять достойного решения эти миллионеры, официальные лица Путинской Эрэфии, так и не осмелились... Ну, теперь пляшите по чужим правилам, а весь мир будет смеяться - заслужили!
Д.Ч.
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стоик1112 написал 29.01.2018 20:10
стоик1111 написал 29.01.2018 20:09
Но подлец - Он, русские Люди всегда жили достойно?
глум написал 29.01.2018 16:44
Что это? написал 29.01.2018 15:30
Армия России·26 янв в 22:13
—Очень понравилась публикация генерала Александра Михайлова, решили вам ее показать.
—Итак Олимпиада. Какую задачу мы решим, участвуя в ней, как безродная скотина?
—Без символов России, униженные и оскорбленные.
Порвать никого не порвем. Зато чиновники, распилившие бабки на спорт высоких достижений будут жевать сопли по поводу позиции МОК, не пустивших наших спортсменов... и т.д.
—Оно нам надо? Мы послали лесом МОК в 1984 году. И что? Пережили.
Позиция МОК чисто американская. Она вписывается в принцип санкций.
Запрет использовать флаг и символы России это циничное политическое оскорбление страны.
—Отказаться от участие в Олимпиаде.
2. Ввести санкции в отношение членов МОК.
3. Прекратить выплаты в МОК.
4. Возбудить уголовное дело на членoв МОК за оскорбление символов государственной власти России.
5. Желающие участвовать в олимпиаде без флага и гимна спортсмены едут за свой счет.
6. Пересмотреть отношение к спорту высоких достижений, сняв госфинансирование и передав средства детскому спорту.
7. Осознать, что время показало, что спорт больших достижений никакого отношения к здоровому образу жизни не имеет. Это инкубатор инвалидов. —
И последнее: пора жить своим умом. А не быть холопами под международными общественными организациями.
PS: говорят, что спортсмен шел к олимпиаде 4 года. У нас тысячи больных и обездоленных людей идут к нормальной жизни десятилетиями. И не доходят. А мы помогаем не им, а кривоногим футболистам, которые давно утратили связь с Россией. Тем более часть из них вообще иностранные наемники. Где тут Россия？
—Надо свою олимпиаду сделать, с хорошим призом из чистого золота и тогда спортсмены со всего мира будут в очереди стоять, чтобы попасть на такие соревнования в Россию!
Калькулятор написал 29.01.2018 14:53
А почему мы не видим солидарности спортсменов? Их же лидеров, которые без допинговых нарушений, не пустили на игры.
Взяли бы да и отказались все разом. А они едут.
А потому, что нет чувства собственного достоинства. Не нас они представляют, а себя любимых и своих спонсоров. За свои бабки рубятся. А по их поступкам о нас всех судят. Всех нас они продали.
Ей, гладиаторы современности, где ваш Спартак?