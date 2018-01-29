Польша своей вины перед Израилем не видит, и перед СССР тоже

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил премьеру Израиля Беньямину Нетаньяху, что выступает против обвинений республики в участии в Холокосте. Об этом он сообщил после телефонного разговора с Нетаньяху, состоявшегося поздно вечером в воскресенье, 28 января.

По телефону стороны договорились о диалоге, несмотря на то что депутаты в Варшаве приняли законопроект, в соответствии с которым любой, кто использует фразу "польские лагеря смерти", может быть до трех лет лишения свободы или штрафа.

Пресс-секретарь польского правительства Джоанна Копчиньска сообщила, что премьер-министр Польши Моравецкий "побеседовал с премьер-министром Биньямином Нетаньяху о текущих польско-израильских отношениях и исторических проблемах", передает Radio Poland.

Канцелярия главы правительства Израиля в своем сообщении отметила, что "была достигнута договоренность о немедленном начале диалога между специалистами обеих стран в попытке прийти к взаимопониманию в отношении принятого закона" (цитата по сайту NEWSru Israel).

Премьер-министр Польши заявил Польскому агентству печати, комментируя свой разговор, сказал: "В разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху я подчеркнул, что польское государство стало жертвой нападения и оккупации. Не может быть и речи об ответственности Польши за Холокост", - цитирует его ТАСС.

"Польскому и еврейскому народам, пережившим такой болезненный опыт, должно быть важно распространение правдивой, а не фальшивой истории. В мире нет недостатка в людях, которые, к сожалению, действуют так, чтобы достойные поступки превратить в преступления", - отметил премьер.

"В подвергшемся нападению доме, где живут две семьи, одну из которых убивают бандиты, нельзя обвинять другую в соучастии, потому что ее тоже частично уничтожили", - сказал он.

В Израиле законопроект раскритиковали как попытку изменить историческую правду и снять с себя ответственность за катастрофу

С осуждением закона выступил Нетаньяху, призвавший изменить положения закона до его перехода на дальнейшие стадии утверждения. "Историю нельзя изменить, нельзя отрицать Холокост. Польский закон необоснованный, и я категорически против него", - заявил он.

Министерство иностранных дел Израиля официально заявило, что еврейское государство выступает против этого законопроекта, и просит правительство Польши внести в него соответствующие поправки. В заявлении МИД говорится, что "ни один закон не может изменить историческую правду".

"Этот закон пытается отрицать очевидный факт участия многих польских граждан в преступлениях времен Холокоста. Никакой закон не изменит истории: Польша была активной участницей процесса уничтожения евреев. Сотни тысяч евреев были убиты на территории Польши, не встретив при этом ни одного немецкого офицера", - заявил глава партии "Еш Атид" Яир Лапид.

"Именно в те дни, когда мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста, Польша считает возможным и необходимым утверждать закон, вся цель которого - отрицать свое участие в уничтожении евреев и уходить от исторической ответственности за эти действия", - сказал министр по делам транспорта и разведки Исраэль Кац.

Напомним, что 27 января отмечался Международный день памяти жертв Холокоста. Мемориальные мероприятия по этому случаю прошли в России, Израиле, Польше, Белоруссии, Франции, Германии, Великобритании, США и других странах.

Министр просвещения Нафтали Беннет распорядился посвятить два часа в школах изучению истории участия народов Европы, в том числе поляков, в уничтожении евреев в ходе Второй мировой войны. "Историческим фактом является то, что многие граждане Польши выдавали немцам евреев, а также сами убивали их", - заявил Беннет.

"Принятый в Польше закон - попытка отрицать исторические факты и соучастие части поляков в катастрофе, - подчеркнула сопредседатель "Сионистского лагеря", лидер партии "А-Тнуа" Ципи Ливни. - Этот закон не только не смывает мрачных пятен прошлого, но добавляет новое пятно в настоящем. Этот закон не изменит прошлого, но он опасен для будущего".

За законопроект, который был раскритикован Нетаньяху, депутаты проголосовали в пятницу, 26 декабря, затем он отправится в Сенат, верхнюю палату парламента для дальнейшего обсуждения. После утверждения Сенатом его подпишет президент.

Поправки к закону об Институте национальной памяти Польши предусматривают наказание для тех, кто публично приписывает вину польскому народу или государству за преступления, совершенные нацистской Германией или за военные преступления или другие преступления против человечности, будет подлежать наказанию - штрафу или лишению свободы сроком до трех лет. Закон будет применяться как к гражданам Польши, так и к иностранцам "независимо от правил, действующих в месте совершения акта", говорится в документе.

Законопроект запрещает использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши. Наказанию будут подвергнуты и те, кто попытаются "сознательно преуменьшить ответственность истинных виновников этих преступлений".

Гнев Польши обратил на себя глава ФБР Джеймс Коми, который приводил Холокост в пример того, что люди в состоянии отказаться от личных моральных устоев и дать убедить себя в праве на все, поддаваясь влиянию большинства, и сказал: "В их сознании убийцы и их сообщники из Германии, Польши, Венгрии и многих других мест не сделали ничего плохого. Они убедили себя в том, что сделанное было правильным, что они должны были это сделать".

Заявление вызвало гневную реакцию со стороны Варшавы. Власти Польши обвинили директора ФБР в оскорблении "миллионов поляков".

От редакции: Ну, у Польши какие-то свои, очень свои отношения нынче с холокостом и с немецкой оккупацией вообще, от которой её, Польшу освободили как раз те самые ребята из СССР, памятники которым они сейчас массово сносят. Кстати, та же Венгрия, имеющая к СССР нынче не меньше претензий, имеющая в столице своей даже музей коммунистического террора - поступила гуманнее, она памятники марксистам своим, венгерским и советские памятники свезла в свой "музеон" на окраине Будапешта... Мало ли - пригодятся?

Поляки же никуда памятники не перемещают, они своих освободителей (и польских, и мировых евреев освободителей тоже - вспомним, откуда родом вообще государство Израиль, нынче ведущее такой строгий учёт жертв холокоста? без воли Сталина и СССР не было бы никакого Израиля - которым как бы мировое сообщество дало евреям то, что пытался у них забрать Гитлер - бытие земное, землю...) выкорчёвывают бесследно. В свою очередь, израильтяне со своей местечковой статистикой не видят в тех же самых концлагерях на территории Польши, где уничтожали их соплеменников - комиссаров, да-да, советских политработников, которых нацисты истребляли первыми, как раз вместе с евреями. Вот такая всюду несправедливость в освещении Второй мировой... Потому и перепалки мелкие у врунишек мелких... И кому тут сочувствовать, кому руку подать?

Кстати, разу уж тему подняли сами поляки - мы напомним им о погроме в Кельце, который был уже после войны. 4 июля 1946 года в 10 часов утра начался Кельцский погром (данные из Википедии), в котором участвовало множество людей, в том числе в военной форме. К полудню возле здания еврейского комитета собралось около двух тысяч человек. Среди звучавших лозунгов были: «Смерть евреям!», «Смерть убийцам наших детей!», «Завершим работу Гитлера!». В полдень в здание прибыла группа во главе с сержантом милиции Владиславом Блахутом, которая разоружила собравшихся сопротивляться евреев. Как выяснилось позже, Блахут был единственным представителем милиции среди вошедших. Когда евреи отказались выйти на улицу, Блахут стал бить их рукояткой револьвера по головам, крича: «Немцы не успели уничтожить вас, но мы закончим их работу». Толпа взломала двери и ставни, погромщики проникли в здание и начали убивать граждан ПНР поленьями, камнями и заготовленными железными прутьями...

Неплохо так - для формулировки "никакой вины"? Польша, между прочим, и получила возможность развиваться как мононациональная страна во многих городах только по парадоксальной исторической "справедливости", по итогам Второй мировой: в том же Кракове до войны проживало достаточно и армян, и евреев, но с ними вроде бы разделались не поляки, а немцы... Но почему-то там, где до войны проживали и мирные немцы (в Аушвице) - их после войны не оказалось вовсе? Хотя ведь понятно что Советский Союз воевал не с немцами, а с нацистами, и при "советском гнёте", при "российском имперском сапоге" национальных чисток там, в Польской народной республике быть не могло, и Красная Армия останавливала везде не просто погромы, а погромные настроения, искореняла национальные конфликты... Или вспомнить знаменитый "эксчендж", когда украинских поляков ввезли в Краков, а "национально неполноценных" выселили как раз во Львов? В общем, по части антисемитизма, причём сугубо своего, польского - у проводящих декоммунизацию всё окэй. И, как мы неоднократно отмечали и на украинских примерах, где валят памятники большевикам и красноармейцам, где рвут с "коммунистическим прошлым" вскоре вырастет нацизм, антисемитизм, ну и вся та мелкобуржуазная поросль, что в Германии лишь оформилась как новый мировой порядок.

Кстати, и в давно освобождённом от немецкого нацизма Кракове 11 августа 1945 года произошёл погром, начавшийся с метания камней в синагогу, а затем переросший в нападения на дома и общежития, где жили евреи. Части Войска Польского и Советской армии положили конец погрому. Среди евреев были убитые и раненые. Исраэль Гутман в исследовании «Евреи в Польше после Второй мировой войны» пишет, что погромы не были делом рук отдельных бандитов и были тщательно подготовлены. Пан Матеуш Моравецкий читал это исследование?

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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