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Московский листок

Польша своей вины перед Израилем не видит, и перед СССР тоже

Опубликовано 29.01.2018 в разделе комментариев 23

польша ссср израиль вов холокост вторая мировая
Польша своей вины перед Израилем не видит, и перед СССР тоже

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил премьеру Израиля Беньямину Нетаньяху, что выступает против обвинений республики в участии в Холокосте. Об этом он сообщил после телефонного разговора с Нетаньяху, состоявшегося поздно вечером в воскресенье, 28 января. 

По телефону стороны договорились о диалоге, несмотря на то что депутаты в Варшаве приняли законопроект, в соответствии с которым любой, кто использует фразу "польские лагеря смерти", может быть до трех лет лишения свободы или штрафа. 

Пресс-секретарь польского правительства Джоанна Копчиньска сообщила, что премьер-министр Польши Моравецкий "побеседовал с премьер-министром Биньямином Нетаньяху о текущих польско-израильских отношениях и исторических проблемах", передает Radio Poland. 

Канцелярия главы правительства Израиля в своем сообщении отметила, что "была достигнута договоренность о немедленном начале диалога между специалистами обеих стран в попытке прийти к взаимопониманию в отношении принятого закона" (цитата по сайту NEWSru Israel). 

Премьер-министр Польши заявил Польскому агентству печати, комментируя свой разговор, сказал: "В разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху я подчеркнул, что польское государство стало жертвой нападения и оккупации. Не может быть и речи об ответственности Польши за Холокост", - цитирует его ТАСС. 

"Польскому и еврейскому народам, пережившим такой болезненный опыт, должно быть важно распространение правдивой, а не фальшивой истории. В мире нет недостатка в людях, которые, к сожалению, действуют так, чтобы достойные поступки превратить в преступления", - отметил премьер. 

"В подвергшемся нападению доме, где живут две семьи, одну из которых убивают бандиты, нельзя обвинять другую в соучастии, потому что ее тоже частично уничтожили", - сказал он. 

В Израиле законопроект раскритиковали как попытку изменить историческую правду и снять с себя ответственность за катастрофу 

С осуждением закона выступил Нетаньяху, призвавший изменить положения закона до его перехода на дальнейшие стадии утверждения. "Историю нельзя изменить, нельзя отрицать Холокост. Польский закон необоснованный, и я категорически против него", - заявил он. 

Министерство иностранных дел Израиля официально заявило, что еврейское государство выступает против этого законопроекта, и просит правительство Польши внести в него соответствующие поправки. В заявлении МИД говорится, что "ни один закон не может изменить историческую правду". 

"Этот закон пытается отрицать очевидный факт участия многих польских граждан в преступлениях времен Холокоста. Никакой закон не изменит истории: Польша была активной участницей процесса уничтожения евреев. Сотни тысяч евреев были убиты на территории Польши, не встретив при этом ни одного немецкого офицера", - заявил глава партии "Еш Атид" Яир Лапид. 

"Именно в те дни, когда мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста, Польша считает возможным и необходимым утверждать закон, вся цель которого - отрицать свое участие в уничтожении евреев и уходить от исторической ответственности за эти действия", - сказал министр по делам транспорта и разведки Исраэль Кац. 

Напомним, что 27 января отмечался Международный день памяти жертв Холокоста. Мемориальные мероприятия по этому случаю прошли в России, Израиле, Польше, Белоруссии, Франции, Германии, Великобритании, США и других странах. 

Министр просвещения Нафтали Беннет распорядился посвятить два часа в школах изучению истории участия народов Европы, в том числе поляков, в уничтожении евреев в ходе Второй мировой войны. "Историческим фактом является то, что многие граждане Польши выдавали немцам евреев, а также сами убивали их", - заявил Беннет. 

"Принятый в Польше закон - попытка отрицать исторические факты и соучастие части поляков в катастрофе, - подчеркнула сопредседатель "Сионистского лагеря", лидер партии "А-Тнуа" Ципи Ливни. - Этот закон не только не смывает мрачных пятен прошлого, но добавляет новое пятно в настоящем. Этот закон не изменит прошлого, но он опасен для будущего". 

За законопроект, который был раскритикован Нетаньяху, депутаты проголосовали в пятницу, 26 декабря, затем он отправится в Сенат, верхнюю палату парламента для дальнейшего обсуждения. После утверждения Сенатом его подпишет президент. 

Поправки к закону об Институте национальной памяти Польши предусматривают наказание для тех, кто публично приписывает вину польскому народу или государству за преступления, совершенные нацистской Германией или за военные преступления или другие преступления против человечности, будет подлежать наказанию - штрафу или лишению свободы сроком до трех лет. Закон будет применяться как к гражданам Польши, так и к иностранцам "независимо от правил, действующих в месте совершения акта", говорится в документе. 

Законопроект запрещает использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши. Наказанию будут подвергнуты и те, кто попытаются "сознательно преуменьшить ответственность истинных виновников этих преступлений". 

Гнев Польши обратил на себя глава ФБР Джеймс Коми, который приводил Холокост в пример того, что люди в состоянии отказаться от личных моральных устоев и дать убедить себя в праве на все, поддаваясь влиянию большинства, и сказал: "В их сознании убийцы и их сообщники из Германии, Польши, Венгрии и многих других мест не сделали ничего плохого. Они убедили себя в том, что сделанное было правильным, что они должны были это сделать". 

Заявление вызвало гневную реакцию со стороны Варшавы. Власти Польши обвинили директора ФБР в оскорблении "миллионов поляков".

От редакции: Ну, у Польши какие-то свои, очень свои отношения нынче с холокостом и с немецкой оккупацией вообще, от которой её, Польшу освободили как раз те самые ребята из СССР, памятники которым они сейчас массово сносят. Кстати, та же Венгрия, имеющая к СССР нынче не меньше претензий, имеющая в столице своей даже музей коммунистического террора - поступила гуманнее, она памятники марксистам своим, венгерским и советские памятники свезла в свой "музеон" на окраине Будапешта... Мало ли - пригодятся?

Поляки же никуда памятники не перемещают, они своих освободителей (и польских, и мировых евреев освободителей тоже - вспомним, откуда родом вообще государство Израиль, нынче ведущее такой строгий учёт жертв холокоста? без воли Сталина и СССР не было бы никакого Израиля - которым как бы мировое сообщество дало евреям то, что пытался у них забрать Гитлер - бытие земное, землю...) выкорчёвывают бесследно. В свою очередь, израильтяне со своей местечковой статистикой не видят в тех же самых концлагерях на территории Польши, где уничтожали их соплеменников - комиссаров, да-да, советских политработников, которых нацисты истребляли первыми, как раз вместе с евреями. Вот такая всюду несправедливость в освещении Второй мировой... Потому и перепалки мелкие у врунишек мелких... И кому тут сочувствовать, кому руку подать? 

Кстати, разу уж тему подняли сами поляки - мы напомним им о погроме в Кельце, который был уже после войны. 4 июля 1946 года в 10 часов утра начался Кельцский погром (данные из Википедии), в котором участвовало множество людей, в том числе в военной форме. К полудню возле здания еврейского комитета собралось около двух тысяч человек. Среди звучавших лозунгов были: «Смерть евреям!», «Смерть убийцам наших детей!», «Завершим работу Гитлера!». В полдень в здание прибыла группа во главе с сержантом милиции Владиславом Блахутом, которая разоружила собравшихся сопротивляться евреев. Как выяснилось позже, Блахут был единственным представителем милиции среди вошедших. Когда евреи отказались выйти на улицу, Блахут стал бить их рукояткой револьвера по головам, крича: «Немцы не успели уничтожить вас, но мы закончим их работу». Толпа взломала двери и ставни, погромщики проникли в здание и начали убивать граждан ПНР поленьями, камнями и заготовленными железными прутьями...

Неплохо так - для формулировки "никакой вины"? Польша, между прочим, и получила возможность развиваться как мононациональная страна во многих городах только по парадоксальной исторической "справедливости", по итогам Второй мировой: в том же Кракове до войны проживало достаточно и армян, и евреев, но с ними вроде бы разделались не поляки, а немцы... Но почему-то там, где до войны проживали и мирные немцы (в Аушвице) - их после войны не оказалось вовсе? Хотя ведь понятно что Советский Союз воевал не с немцами, а с нацистами, и при "советском гнёте", при "российском имперском сапоге" национальных чисток там, в Польской народной республике быть не могло, и Красная Армия останавливала везде не просто погромы, а погромные настроения, искореняла национальные конфликты... Или вспомнить знаменитый "эксчендж", когда украинских поляков ввезли в Краков, а "национально неполноценных" выселили как раз во Львов? В общем, по части антисемитизма, причём сугубо своего, польского - у проводящих декоммунизацию всё окэй. И, как мы неоднократно отмечали и на украинских примерах, где валят памятники большевикам и красноармейцам, где рвут с "коммунистическим прошлым" вскоре вырастет нацизм, антисемитизм, ну и вся та мелкобуржуазная поросль, что в Германии лишь оформилась как новый мировой порядок.

Кстати, и в давно освобождённом от немецкого нацизма Кракове 11 августа 1945 года произошёл погром, начавшийся с метания камней в синагогу, а затем переросший в нападения на дома и общежития, где жили евреи. Части Войска Польского и Советской армии положили конец погрому. Среди евреев были убитые и раненые. Исраэль Гутман в исследовании «Евреи в Польше после Второй мировой войны» пишет, что погромы не были делом рук отдельных бандитов и были тщательно подготовлены. Пан Матеуш Моравецкий читал это исследование?

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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Всего комментариев к статье: 23
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(без названия)
это то! написал 29.01.2018 21:42
Люська, это ты х у е м трусишь перед почтенной публикой. Ей на потеху.
Демонстрируешь какое ты недобитое путлерогитлеровское чмо
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(без названия)
стоик1112 написал 29.01.2018 21:34
Сионизм - раковая опухоль на теле Человечества?
.
Содержание сионистов-преступников слишком дорого обходится Людям?
преступники Дзержинские, Троцкие, Кагановичи, Гайдары, Примаковы...должны быть отданы под суд как человеконенавистники?
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Re: Re: Советские солдаты - победители нацизма! Сталин - победитель Гитлера и банндерки а!
.Э То что?? написал 29.01.2018 21:30
Света. Я тебя х уем крою. И накрою. Неандерталец.
Недобитое бандеровское ч мо.
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Re: Советские солдаты - пособники нацизма! Сталин - пособник Гитлера и палач русского народа!
Это то! написал 29.01.2018 21:17
тупя ты люська!кто ж на тебя дуру время будет тратить?
твой скулеж - признание того что тебе нечем крыть
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Re: Слава Советскому солдату победителю. Слава Сталину! Родине Слава!
.Э То что?? написал 29.01.2018 20:45
:)))
Ума своего нет. Только копировать.
Неандерталец ты, света:)
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(без названия)
Это то! написал 29.01.2018 20:40
Люська. Ты ,хоть, под каким ником,-не скроешься. Хуйлофашистская погань.
Никчемная пустышка. Что бы ты тут не попысывала,все тебя уже давно знают. А прадед твой двоюродный, видать, еще не успел сильно поднас рать, раз его живым оставили,а не шлепнули именем Революции...
Хотя,вроде ж, ты пЯсал пару лет назад, что, все таки ,шлепнули...При бандитских разборках в лагере, где твой уголовник бандит двоюродный прадедушка стал претендовать на роль бугра...Не?
Ответить
Слава Советскому солдату победителю. Слава Сталину! Родине Слава!
Что это? написал 29.01.2018 20:34
Света. Ты ,хоть, под каким ником,-не скроешься. Бандеровская погань.
Никчемная пустышка. Что бы ты тут не попысывала,все тебя уже давно знают. А прадед твой двоюродный, видать, еще не успел сильно поднас рать, раз его живым оставили,а не шлепнули именем Революции...
Хотя,вроде ж, ты пЫсал пару лет назад, что, все таки ,шлепнули...При бандитских разборках в лагере, где твой уголовник бандит двоюродный прадедушка стал претендовать на роль бугра...Не?
Ответить
(без названия)
Насчет ГУЛАГа написал 29.01.2018 20:34
Коммунофашистские холуи скулят об отсутствии репрессиях и о якобы невиновной, сидящей в Кремле и в НКВД нечисти, которая в основном состояла из краснопузых палачей, звериного отребья и нищеты, уголовников, дезертиров, предателей, жидов, литовцев, распространителей антицарской пропаганды, мошенников, спекулянтов, воров и растратчиков государственных средств и имущества, педерастов (как коля ежов), насильников (берия), скотоложцев, проституток, педафилов, наркоманов и т.п., а число этой нечисти они преуменьшают в несколько раз.
В действительности число реально невиновно осужденных составляет, как и в других странах, не менее 90%. Поскольку практически все осужденные были РЕАБИЛИТИРОВАНЫ!
У лживого быдла, возносящего кровавое прошлое своей страны, не может быть достойного будущего.
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(без названия)
стоик1111 написал 29.01.2018 20:29
Сионизм - раковая опухоль на теле Человечества?
.
Содержание сионистов-преступников слишком дорого обходится Людям?
Ответить
(без названия)
Насчет ГУЛАГа написал 29.01.2018 19:40
Буржуйские холуи скулят о не обоснованных репрессиях и о якобы невиновной, парившейся на нарах в колониях ГУЛАГа нечисти, которая в основном состояла из белогвардейских палачей, звериного кулачья, уголовников, дезертиров, предателей, власовцев, бендеровцев, распространителей антисоветской пропаганды, мошенников, спекулянтов, воров и растратчиков государственных средств и имущества, педерастов, насильников, скотоложцев, проституток, педафилов, наркоманов и т.п., а число этой нечисти вместе с невиновными они преувеличивают в несколько раз. В действительности число реально невиновно осужденных составляет, как и в других странах, менее десяти процентов из-за ошибок в судопроизводстве. Но КГБ CCCР в 60-80 годы работал плохо. Репрессии не применяли. Не смогли выявить расплодившихся многочисленных врагов народа, часть из которых нужно было уничтожать, а других отправлять в колонии ГУЛАГа на нары. Если бы такая работа проводилась, то в СССР не произошел бы антигосударственный буржуазный переворот, совершенный подлым путем. У лживого быдла, проклинающего прошлое своей страны, не может быть достойного будущего.
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Re:
Деньги не пахнут написал 29.01.2018 19:30
Музичко написал 29.01.2018 16:44
А нафига с поляками вааще иметь дипотношения? Если поляки хотят юденфрай, то и торговать с ними не надо, и ездить туда. Пусть будут страной изгоем
----------------------------
Буржуям наплевать на политику и истории. Для них главное - бабло. Поэтому ради прибыли социальные паразиты-буржуи готовы торговать с кем угодно.
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(без названия)
неизвестный написал 29.01.2018 18:47
Предатели есть у всех наций.
За 1937-1938 год было написано и подано в органы НКВД около 4 000 000 млн доносов. Ну наверно их писал И.В.Сталин,
но мне кажется больше всего в эпистолярном жанре у нас талантливы продажные интелегенты, артистишки,режесеришки и
прочая никчемная мразота. Да кстати , у этих ху...плетов бронь была с 1941-1945, арбузы жрали в Ташкенте.
Ну а ордена и медали купили после войны. Вот это гавно нации настоящее. Они и сейчас правозащечники, общепалаточники,
бюджетные паразиты на теле России.
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(без названия)
неизвестный написал 29.01.2018 18:32
Для малограмотных,злобных, эгэшных, начитавшихся грязных пасквилей црушника,американского гражданина, предателя,
подлого ублюдка и ***** санька солженивого и паскуду витька суворова, и прочих блеющих говнолегентов :
польша всегда была и будет врагом и форпостом врагов России
После неудачного похода тухачевского ( предателя) на варшаву в плен попало от 80- 120 тыс красноармейев, вместе с
белогвардейцами и казаками около 200 тыс.чел. Все они погибли, лучшее развлечение польских тварей было после попойки со шлюхами поехать в концлагерь пострелять русских, независимо от их политических взглядов.
Уинстон Черчиль называл польшу ГИЕНОЙ европы, за подлость и предательство этой нации.
2-я Мировая Война была развязана не без участия польских тварей.
поляки воевали на строне гитлера ( в плен попало около 600 тыс чел)
В войсках СС и Вермахта воевало около 150 тыс. офицеров ЕВРЕЕВ. Как говорил геринг: Кто у меня в штабе еврей,
решаю я" В плен попало около 16 тыс. евреев воевавших на стороне гитлера.
Если убийство 3-6 млн. евреев это холокост, то скажите пожалуйста почему убийство 20 000 000 млн. русских
мирных жителей не является до сих пор геноцидом, холокостом , убийством ???
В убийстве русских участвовали: немцы,французы,венгры,поляки,итальянцы,бельгийцы,голандцы,фины,норвежцы,румыны,
чехи,литовцы,эстонцы,украинцы,чеченцы,ингуши,крымские татары,карачаево-черкесы, хорваты,албанцы,испанцы,датчане,
вобщем весь европейский союз. Не германия воевала с Россией , а вся европа.
Все ходы записаны, но пока у власти в стране гитлеровско-власовско-белогвардейская,проституто-педрило-бандитская
сволочь покоя русским не будет.
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(без названия)
Аршин написал 29.01.2018 18:15
"Нередко бывало, что после лагерей сразу становились... и даже маршалами (Рокоссовский)"
--
Ты тупой школотнон! Рокоссовский в лагере не сидел.Он якобы был в СИЗО, а на деле - воевал в Испании.Учит матчасть, утырок!
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(без названия)
кот Базилио написал 29.01.2018 18:11
Для общего развития хуйлопитеков.
Вопрос: Кто изобрел концлагеря? Ответ: Какошникоголовые кацапидоры, и брат моего прадеда в новоизобретении рашакоммунистов в 1918 сидел.
Вопрос: Кто первым изобрел лагеря смерти? Ответ: Русские. Ленин четко дал указание - проводить геноцид российского народа. "Найдите людей покрепче","Вешать, вешать и еще раз вешать!" Кулаков, казаков, священников и прочую грамотную сволочь.
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(без названия)
капец написал 29.01.2018 18:08
Что-то не припомню чтоб Гулаг кого-то перевоспитывал. Ни на Колыме, ни на Беломорканале. А вот могильники там знатные и людей морили от души, не считая. Да те кто выжил - сдыхали на воле в сжатые сроки от туберкулеза и силикоза.
Что характерно - миллионы тех кого туда "по суду" направили - потом реабилитировали. Выходит "суд" был какой-то неправильный?
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Re: Re: Зайчику
пипец написал 29.01.2018 17:53
Не могли бы вы назвать хоть один лагерь смерти в сталинском ГУЛАГе?
Что касается концлагерей, то их тоже не надо путать с исправительно-трудовыми лагерями, куда помещали преступников, по суду, и задачей которых была не "концентрация", и тем более не уничтожение, а перевоспитание.
Нередко бывало, что после лагерей сразу становились наркомами, генералами (Горбатов) и даже маршалами (Рокоссовский).
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Re: Зайчику
СоциалистЪ написал 29.01.2018 17:42
"сколько поляков служило надзирателями в Освенциме? Майданике?"
.
Для общего развития майдаунов.
Вопрос: Кто изобрел концлагеря? Ответ: Гордые укры, и брат моего прадеда в новоизобретении укропетлюровцев в 1918 сидел. Правда, его оттуда тогдашний Папа римский вытащил.
Вопрос: Кто первым изобрел лагеря смерти? Ответ: Поляки. В 1920 году они 200000 пленных уморили голодом. Гораздо позже эти изобретения начали использовать товарищ Сталин, а еще позже и Гитлер.
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Кто-то должен был начать говорить правду!
Бруно Зденек написал 29.01.2018 17:35
Никто не оспаривает цифру 6млн. погибших евреев в годы второй мировой
войны.Эту цифру они сами назвали,она устраивает их бизнес-проект "Холокост".Они на этом хорошо нажились не только от Германии и продолжают
иметь доход.Но зачем же так нагло искажать факты?
Гитлера к власти привели евреи.Главными его подчиненными были евреи.
На войну с СССР натравили его евреи.150 генералов-евреев воевали против
СССР.Одиннадцать тысяч евреев-военных были только в плену в СССР.
Но во время ВОВ погибло: советских людей-22млн.,поляков-4млн;югославов-
6млн; других народов вместе взятых -не менее 10млн.
Но никто ,кроме евреев,не требует денежной компенсации,никто не фабрикует
и не подгоняет исторические факты с целью получить что-то взамен.
И ни в одной стране не бывает столько поросячьего визга по погибшим кроме
как от евреев.
А много ли проходит еврейских манифестаций в мире по поводу геноцида
в Донбассе творимого украинскими евро-бандеровцами?!
Так что,молодцы поляки!
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(без названия)
Музичко написал 29.01.2018 16:44
А нафига с поляками вааще иметь дипотношения? Если поляки хотят юденфрай, то и торговать с ними не надо, и ездить туда. Пусть будут страной изгоем
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