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Московский листок

В Путинской России всего за год кризиса сильно упала рождаемость

Опубликовано 29.01.2018 в разделе комментариев 7

кризис сырьеваяимперия рождаемость
В Путинской России всего за год кризиса сильно упала рождаемость

С января по декабрь 2017 года рождаемость в России снизилась на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает Росстат. Этот показатель стал минимальным за последние 10 лет, — меньшее число новорожденных в стране было зафиксировано лишь в 2007 году (1,61 млн человек). При этом за год в России также уменьшилась и смертность — на 3,9%.

Как уточнили в Росстате, в прошлом году в стране родилось 1,689 млн человек, что на 203,4 тыс. меньше, чем годом ранее. Смертность по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 63,6 тыс. человек, до 1,824 млн. Убыль населения в 2017 году достигла 134,4 тыс. человек, тогда как в 2016 году отмечался прирост населения на 5,4 тыс. граждан.

Кроме того, по данным Росстата, число зарегистрированных браков в 2017 году увеличилось на 63,9 тыс. — до 1,0497 млн. При этом на 3,1 тыс. возросло и число разводов — до 611,4 тыс.

Напомним, в России четвертый год подряд снижается рождаемость, причем тенденция неуклонно усиливалась, а в текущем году произошел настоящий обвал. Как сообщает "Газета.ру", за первые семь месяцев этого года численность родившихся снизилась на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Согласно данным Росстата, за первые семь месяцев 2017-го в России появились на свет 969 тыс. детей, в то время как в прошлом году за тот же срок родились 1 млн 094 тыс.

При этом снижается и коэффициент рождаемости (количество родившихся на 1000 человек). В этом году значение находится на уровне 11,4, в то время как годом ранее речь шла о 12,8. 

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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
Свидетель из Фрязина написал 29.01.2018 21:20
Зато непрерывно ввозимые миллионами узбекотаджыки, горячо любимые пукиным, размножаются как тараканы. Скоро! Скоро мечта пукина сбудется и нигде в России невозможно будет встретить славянского лица, одни обожаемые пукиным узбекотааджыки на каждом углу радуют взор этого самого пукина.
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(без названия)
........ . . написал 29.01.2018 20:12
заграница нам поможет
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(без названия)
крэшнам написал 29.01.2018 18:55
зачем русским размножаться? русские не нужны.
все идет по плану патриота Пу
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(без названия)
TO написал 29.01.2018 18:25
Та тут перманентный кризис. Каждый год одно ито же " год был непростым&#8212;сложным для нас... "
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(без названия)
Лис написал 29.01.2018 18:25
Когда нет никаких перспектив то никто рожать не будет.К тому же есть еще и Ювенальная юстиция.Русским эта власть просто не дает размножаться.Анти-народная власть вообще боится слова "русский".
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(без названия)
ну очень любопытный написал 29.01.2018 18:23
А данных по национальному составу новорожденных нет?
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(без названия)
нереально недоевший написал 29.01.2018 17:19
Не надоело из пальца сенсации высасывать? Кризис, действительно, имел влияние на снижение рождаемости - только это кризис 90-х. Катастрофическое падение рождаемости к середине 90-х привело к соответствующему снижению количества рожающих в середине 2010-х - кому рожать то, если 20 лет назад не нарожали будущих рожениц?
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