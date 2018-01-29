В Путинской России всего за год кризиса сильно упала рождаемость

С января по декабрь 2017 года рождаемость в России снизилась на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает Росстат. Этот показатель стал минимальным за последние 10 лет, — меньшее число новорожденных в стране было зафиксировано лишь в 2007 году (1,61 млн человек). При этом за год в России также уменьшилась и смертность — на 3,9%.
Как уточнили в Росстате, в прошлом году в стране родилось 1,689 млн человек, что на 203,4 тыс. меньше, чем годом ранее. Смертность по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 63,6 тыс. человек, до 1,824 млн. Убыль населения в 2017 году достигла 134,4 тыс. человек, тогда как в 2016 году отмечался прирост населения на 5,4 тыс. граждан.
Кроме того, по данным Росстата, число зарегистрированных браков в 2017 году увеличилось на 63,9 тыс. — до 1,0497 млн. При этом на 3,1 тыс. возросло и число разводов — до 611,4 тыс.
Напомним, в России четвертый год подряд снижается рождаемость, причем тенденция неуклонно усиливалась, а в текущем году произошел настоящий обвал. Как сообщает "Газета.ру", за первые семь месяцев этого года численность родившихся снизилась на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Согласно данным Росстата, за первые семь месяцев 2017-го в России появились на свет 969 тыс. детей, в то время как в прошлом году за тот же срок родились 1 млн 094 тыс.
При этом снижается и коэффициент рождаемости (количество родившихся на 1000 человек). В этом году значение находится на уровне 11,4, в то время как годом ранее речь шла о 12,8.
Материалы по теме:
Россия падает в демографическую яму
Мы не можем защитить вас, но можем отобрать детей
На службе у детозащитников есть человек-невидимка
Свидетель из Фрязина написал 29.01.2018 21:20
........ . . написал 29.01.2018 20:12
крэшнам написал 29.01.2018 18:55
все идет по плану патриота Пу
TO написал 29.01.2018 18:25
Лис написал 29.01.2018 18:25
ну очень любопытный написал 29.01.2018 18:23
нереально недоевший написал 29.01.2018 17:19