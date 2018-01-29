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Московский листок

Минэнерго и Минпромторг освободились от своих функций, закупая услуги

Опубликовано 29.01.2018 в разделе комментариев 1

приватизация либералы сырьеваяимперия минэнерго минпромторг
Минэнерго и Минпромторг освободились от своих функций, закупая услуги

Минэнерго и Минпромторг передали большой объем работы, которую должны выполнять сами, контрагентам, в том числе иностранным. Об этом говорится в докладе Счетной палаты, проверившей деятельность министерств за 2015−2016 годы и первую половину 2017-го. 

Всего федеральные ведомства за указанное время потратили на контракты, связанные с передачей полномочий, 8 миллиардов рублей. Больше всего таких заказов, по данным аудиторов, сделали Минэнерго и Минпромторг — 2 миллиарда рублей и 2,9 миллиарда рублей соответственно.

Аудиторы обратили внимание на госзаказы, которые выполняют частично или полностью иностранные компании. 

«Участие иностранных организаций в нормативно-правовом регулировании и разработке стратегических документов в ТЭК не может рассматриваться как соответствующее национальным интересам Российской Федерации», — считают в Счетной палате.

- Слушайте, - встревает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - а частичная продажа акций Ростнефти в позапрошлом году, вот она может рассматриваться как соответствующая национальным интересам? Я понимаю, когда Венесуэла отдаёт газовые месторождения нашей силовигархии - тут хотя бы интернациональным интересам России есть соответствие (хотя, и интересам правящего класса, в первую очередь, - имеющего выгоду со всей внешней политики в миллиардах на личных счетах), давно уже правительство РФ работает против интересов народа РФ, и это не секрет ни для кого: когда "пилили" на части РАО "ЕЭС" под присмотром Чубайса, это вот соответствовало национальным интересам?! Когда некоторые подстанции оказались вообще на частной земле, и селянам в морозы при поломке трансформатора приходилось туда приходить с оружием, чтобы воздействовать на "собственника" их электричества? Страной давно управляет в первую очередь опаснейшая для неё, преступная, гибельная идеология капитализма с её понятийной сеткой, за которой видны интересы только правящего класса, а власть запуталась в понятиях "услуги" - и в отчётах как рост производства она показывает рост "производства услуг", и "образовательные услуги" там тоже оказываются, ради которых ученики подписывают (например, во Дворце пионеров на Ленгорах) контракты со своими учителями! Ведь это же сущий бред, но так бредит само правительство, целые министерства, ставшие довеском частных по сути нефтяных компаний, которые в свою очередь служат иностранным акционерам, а не народу России, чью нефть и газ они воруют.  



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Всего комментариев к статье: 1
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процесс выдумывания услуг будет углубляться
брэд написал 29.01.2018 18:50
Вы затронули очень интересный вопрос.
"власть запуталась в понятиях "услуги" - и в отчетах как рост производства она показывает рост "производства услуг", и "образовательные услуги" там тоже оказываются, ради которых ученики подписывают (например, во Дворце пионеров на Ленгорах) контракты со своими учителями! "
.
С помощью понятия услуг в США, РФ и всех остальных странах раздувают ВВП. Об этом и Кунгуров писал в "ВВП и его роль в истории". Умный пацан в этих вопросах.
Зачем это нужно?
В условиях, когда реальное производство сокращается (деиндустриализация) нужно высасывать из пальца рост ВВП, чтобы показывать, что якобы есть какие-то успехи.
Для этого вводят услуги там, где их раньше не было. Например, как вы написали: учитель подписывает контракт с учениками, как будто он им оказывает платную услугу. Раньше то же не было услугой, было бесплатно, а теперь стало услугой и как бы платно.
Или отделяют мастерские и цеха от заводов. Теперь они оказывают услуги тем, в составе кого раньше были. Сумма услуг в стране растет, ВВП растет, но ничего нового не происходит. Просто искусственно раздробляют деятельность и учитывают ее в ВВП (вместе с накрутками и налогами).
По мере кризиса и деградации этот процесс выдумывания услуг будет углубляться.
Вы будете смеяться, но в США уже 90% ВВП составляют услуги!
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