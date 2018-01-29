Рубль вновь прогнулся под евро: валюте "противника" опять за 70

Курс евро впервые с 7 декабря 2017 года поднялся выше 70 рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Московской международной валютной биржи.

Как передает «Федеральное агентство новостей», европейская валюта подорожала на 21 копейку на торгах ММВБ. Издание также отмечает, что доллар продемонстрировал рост на девять копеек, его стоимость поднялась до 56,36 рублей.

Как писал портал iz.ru, 9 января 2018 года курс евро опустился ниже 68 рублей впервые с 7 ноября 2017 года.

Апологеты биткоина имеют более оптимистические взгляды на свои вклады. Ожидаемое сопротивление на 10000 привело к откату к 11600. Это хорошие уровни для продажи, если вы ставите на то, что линия сопротивления не будет сломана и мы продолжим падение в район 6000. Стоит признать, из практики, что возможен заброс выше 11900, в этом случае границей, которая отделит бычий рынок от медвежьего будет уровень 12800. Все очень красиво, с точки зрения рыночной гармонии (длины волн, время формирования импульсов и коррекций) а раз так, что пока пазл не рассыпался мы будем смотреть вниз.

В Южной Корее заявили, что 30 января деятельность криптовалютных бирж будет легализована. Обязательное условие – торговля должна вестись прозрачно между идентифицированными участниками.

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