Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Рубль вновь прогнулся под евро: валюте "противника" опять за 70

Опубликовано 29.01.2018 в разделе комментариев 3

евро валюта нефтерубль
Рубль вновь прогнулся под евро: валюте "противника" опять за 70

Курс евро впервые с 7 декабря 2017 года поднялся выше 70 рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Московской международной валютной биржи. 

Как передает «Федеральное агентство новостей», европейская валюта подорожала на 21 копейку на торгах ММВБ. Издание также отмечает, что доллар продемонстрировал рост на девять копеек, его стоимость поднялась до 56,36 рублей. 

Как писал портал iz.ru, 9 января 2018 года курс евро опустился ниже 68 рублей впервые с 7 ноября 2017 года.

Апологеты биткоина имеют более оптимистические взгляды на свои вклады. Ожидаемое сопротивление на 10000 привело к откату к 11600. Это хорошие уровни для продажи, если вы ставите на то, что линия сопротивления не будет сломана и мы продолжим падение в район 6000. Стоит признать, из практики, что возможен заброс выше 11900, в этом случае границей, которая отделит бычий рынок от медвежьего будет уровень 12800. Все очень красиво, с точки зрения рыночной гармонии (длины волн, время формирования импульсов и коррекций) а раз так, что пока пазл не рассыпался мы будем смотреть вниз. 

В Южной Корее заявили, что 30 января деятельность криптовалютных бирж будет легализована. Обязательное условие – торговля должна вестись прозрачно между идентифицированными участниками.

Материалы по теме:

Сиднем пересидеть: депрессия и репрессии

В Путинской России всего за год кризиса сильно упала рождаемость

США продолжают бить санкциями по рукам силовигархии, но не по сжиженному ею газу

При Ельцине, Путине и Медведеве из экономики РФ сбежало более триллиона долларов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
наш паровоз вперед лети! написал 29.01.2018 21:20
Чем хуже буржуям, тем лучше коммунистам!
Ответить
Re:
Szanya написал 29.01.2018 20:52
Уважаемый Тов.Лис., Вы же знаете, как никто другой, что народ можно грабить долго, до тех пор, пока есть чего там грабить, или пока этот самый НАРОД не прозреет.
Ответить
(без названия)
Лис написал 29.01.2018 19:24
В Российской империи и СССР был Государственный Казначейский Банк.И только в ЗАО"РФ" есть "банк",который вообще никому не подчиняется.Сколько можно грабить народ?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нет ли у вас желания ограничить интернет в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Миллионер Грудинин пнул журналистское расследование
Миллионер Грудинин пнул журналистское расследовани...
29.01.2018
Перекуем "Калибры" на кастрюли?
Перекуем "Калибры" на кастрюли?
29.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Национальный Лидер ничего кроме стабильности процветания паразитов на новый срок не заготовил (0)
Фэсбы в Ленинграде пытают анархистов и проводят обыски в поисках подтверждения антипутинского заговора (1)
Рубль вновь прогнулся под евро: валюте "противника" опять за 70 (3)
Минэнерго и Минпромторг освободились от своих функций, закупая услуги (1)
В Путинской России всего за год кризиса сильно упала рождаемость (7)
Польша своей вины перед Израилем не видит, и перед СССР тоже (23)
Экономика Москвы - это парк развлечений? (8)
Российским паралимпийцам придётся выступать под нейтральным флагом с тихим намёком на триколор (5)
Таможня взяла под контроль покупки россиян за границей (3)
ВЦИОМ: почти четверть россиян высказались за создание в стране "суверенного" интернета (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Ещё я разговаривать с утра не люблю
Максим Калашников Максим Калашников: М.Калашников: линза Грудинин
Максим Калашников Максим Калашников: О Донбассе и от АПН Северо-Запад
Максим Калашников Максим Калашников: Игорь Стрелков. Прекрасное далеко (в преддверии "Кремлевского доклада")
Дарья Митина Дарья Митина: Ничегo сами придумать не мoгут....
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss