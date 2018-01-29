Фэсбы в Ленинграде пытают анархистов и проводят обыски в поисках подтверждения антипутинского заговора

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят массовые обыски и допросы антифашистов и анархистов. На данный момент известно об аресте 23-летнего программиста, гражданина Казахстана Виктора Филинкова и задержаниях Игоря Шишкина и Ильи Капустина, отпущенных на свободу после допросов. Все трое уже рассказали о пытках и принуждении к даче показаний об участии в "террористической организации".

Как отмечает радио "Свобода", задержания молодых людей проходили с санкции одного из судов города Пензы, в котором рассматривается уголовное дело о создании террористического сообщества. По словам арестованного Филинкова, во время пыток сотрудники правоохранительных органов требовали от него сознаться в том, что он является участником террористической ячейки этого сообщества в Петербурге.

Адвокат международной правозащитной группы "Агора" Виталий Черкасов, представляющий интересы Филинкова, пропавшего в ночь с 23-го по 24 января и потом нашедшегося в СИЗО N3, рассказал журналистам, что сотрудники ФСБ несколько часов пытали электрошокером его клиента, выбивая признательные показания.

Черкасову удалось встретиться в СИЗО с молодым человеком в минувшую пятницу, 26 января. "Парень был никакой - поникший, с потухшим взглядом, дрожащим голосом. Он сразу заявил мне, что его пытали. Я человек бывалый… но когда я попросил его продемонстрировать следы пыток, я ужаснулся: у него на теле, особенно на правом бедре, - многочисленные пятна от ожогов от электрошокера, наверное больше 50", - отметил адвокат.

Филинков рассказал Черкасову о том, как его после задержания, перед посадкой на самолет в Киев, целый день возили по разным учреждениям, а затем увезли в лес, где сотрудники правоохранительных органов стали оказывать на него психологическое давление, требуя что-то рассказать.

"Когда он спросил, что они от него хотят, они изложили ему легенду о некой террористической сети и ее ответвлении в Петербурге под названием "Марсово поле", в которое он якобы входит. Называли фамилии других членов этой организации, которых он совершенно не знал", - пояснил адвокат.

"Тогда его посадили в машину и стали пытать - били и прижигали электрошокером, отчего он изгибался назад от боли, а они его, наоборот, пригибали к спинке переднего сиденья, отчего у него на подбородке образовалась рана, кровь даже запачкала одежду. Потом они еще долго "закрепляли" с ним легенду - он должен был выучить все имена, чтобы подтвердить все это следователю", - добавил Черкасов.

В настоящее время адвокат уже готовит заявление в органы прокуратуры, надзирающие за ФСБ, и во ФСИН, чтобы как можно скорее провести освидетельствование Филинкова с его участием и зафиксировать все телесные повреждения, которые он получил.

Напомним, питерских анархистов из организации "Сеть" в ФСБ подозревают в подготовке свержения Владимира Путина, утверждает "Фонтанка". Накануне судом был арестован один из участников группировки, которой, как отмечает региональное издание, нет среди запрещенных в РФ. Журналистов на суд по избранию меры пресечения для Игоря Шишкина не пустили, а его друзья утверждали, что он был сильно избит.

"Фонтанка" подтверждает, что Шишкина после задержания сотрудники ФСБ в региональном управлении на Литейном допрашивали почти сутки. Основное время посвятили причастности Шишкина к анарходвижению и будто бы планируемым насильственным акциям, цель которых заключалась в свержении действующей власти посредством вооруженного мятежа.

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