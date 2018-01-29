"Национальный Лидер ничего кроме стабильности процветания паразитов на новый срок не заготовил"

В основу предвыборной программы Путина ляжет его послание Федеральному собранию, которое состоится 6 февраля, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и администрации президента. По характеристике собеседников агентства, программа не предусматривает громких реформ и будет иметь консервативный характер.

Она будет состоять из инициатив, о которых президент уже заявлял ранее и может заявить в ближайшее время, в том числе о ежемесячных денежных выплатах на первого ребенка до достижения им полутора лет, а также о продлении программы действия "материнского капитала" до 2021 года, с которой Путин связывает "перезагрузку" политики демографического развития.

В программу войдут предложения о развитии местного самоуправления и инфраструктуры. "Не стоит ожидать от главы государства предложений о громких реформах, - сказал собеседник, близкий к администрации президента. - Это будет послание в стиле Путина, который всегда являлся сторонником стабильного развития".

Все идеи крупных, серьезных реформ, о которых можно было бы заявить не только в послании, но и во время предвыборной кампании, отвергли еще осенью, уточнил другой источник.

Как передает канал РЕН ТВ, свою предвыборную программу Владимир Путин будет обсуждать с доверенными лицами во вторник, а в понедельник, 29 января, доверенные лица готовятся к разговору со своим кандидатом. Совещания идут сразу на восьми площадках.

"Сейчас будет общий анализ, и по его итогам мы завтра вынесем ту приоритетную тематику, которую наши эксперты из доверенных лиц сегодня детально обсудили и пришли к единому мнению по каждой из групп", - рассказала сопредседатель штаба Путина Елена Шмелева.

Список доверенных лиц Путина насчитывает 413 человек, это в том числе рабочие, учителя, врачи, предприниматели, известные спортсмены, актеры и музыканты.

Предвыборную программу президента опубликуют после послания Федеральному собранию в одном из федеральных изданий. О том, что послание намечено на 6 февраля, чиновники уже осведомлены. Так, в Курганской области в связи с этим перенесли празднование 75-летнего юбилея региона.

Ранее все послания Федеральному собранию укладывались в рамки календарного года и оглашались в декабре, лишь в 2017 году послания президента не было. Сообщалось, что Кремль рассматривал возможность переноса ежегодного послания с декабря 2017 года на февраль 2018 года.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков незадолго до нового года объявил, что послание президента Федеральному собранию состоится до выборов, но не назвал даже примерной даты.

От редакции: Почему никто, даже сам Путин (Песков и его пиар-министерство) не вспомнил перед переизбранием его о "плане Путина"? Предположим, если б он даже и был, и даже весьма тайный - отчего бы не опубликовать хотя бы его фрагменты? Ведь только как слабый намёк на системность управления останками РСФСР - этот план мог бы сработать. Но ведь не было никого плана, была очередная пиар-уловка, которая должна была некоторое время удерживать электорат в зачарованном состоянии. Собственно, с самой первой избирательной кампании Путина все его "планы Путина" - это такие лозунги-однодневки, которые соответствуют настроениям масс, и не более того. "Диктатура закона" (и никакой иной - не дай бог диктатура пролетариата!) - вот был лозунг Путина-преемника. Я его листовку даже в туалете повесил, чтоб читать почаще, оттого и помню такие нюансы. И какую же диктатуру закона увидели мы в Басманном суде, а потом и в "деле Оборонсервиса", когда воровка Васильева посидев пару месяцев вышла по путинской амнистии в честь юбилея Великой Победы (что усилило возмущение масс таким освобождением)?!

Следующий шаг - "стабильность". И это как раз в те годы, когда тысячи заводов были закрыты, зато открылось несколько иностранных под Ленинградом (ведь власть "питерских" пришла), включая "Форд" и "Ниссан". Ну, а советские заводы стабильно шли на металлолом - как Сталинградский тракторный, завод им. Серго Орджоникидзе, слишком их много, чтобы перечислить в строку. Но это и была стабильность! Как персона, устраивающая весь олигархат середины нулевых, после первых устрашающих "посадок" - Путин и не должен был иметь никакого плана, никаких программных документов, ведь при рыночной экономике плана быть не может как такового. Однако, когда народ в своей латентной ненависти к капитализму и его хаотичности стал настойчиво тосковать по плановой экономике, то есть по социализму, вот тут-то и явилась очередная пустышка - "План Путина".

Народ-дурак назавтра забывает, что ему обещали, так что тут всё было выверено. Ну, а когда, попозже, народ разволновался (2012) - тут пришлось ему обещать уже нечто конкретное. И в майских указах прозвучала цифра "25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест". И где же они? Кто это посмел бойкотировать указы всемогущего?!! Да плевали на указы все, начиная с него самого! Всё, как и прежде, враньё. Стоит ли врать дальше? Нет, на данном этапе сойдёт и проверенная "стабильность" - ну, всё та же стабильность утраты индустрии, а значит и рабочих мест, утраты национальных богатств (распродавая Роснефть, Путин чётко дал сигнал заруежным коллегам, что святая святых экономики РФ "открыта инвестициям" - читай: нефть больше не принадлежит народу России, мы часть вашего мира, где гегемоны не мы, господа...) и национальных интересов.

Д.Ч.