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Московский листок

Национальный Лидер ничего кроме стабильности процветания паразитов на новый срок не заготовил

Опубликовано 29.01.2018 в разделе комментариев 9

выборы силовигархия президент классоваяненависть
Национальный Лидер ничего кроме стабильности процветания паразитов на новый срок не заготовил

В основу предвыборной программы Путина ляжет его послание Федеральному собранию, которое состоится 6 февраля, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и администрации президента. По характеристике собеседников агентства, программа не предусматривает громких реформ и будет иметь консервативный характер. 

Она будет состоять из инициатив, о которых президент уже заявлял ранее и может заявить в ближайшее время, в том числе о ежемесячных денежных выплатах на первого ребенка до достижения им полутора лет, а также о продлении программы действия "материнского капитала" до 2021 года, с которой Путин связывает "перезагрузку" политики демографического развития. 

В программу войдут предложения о развитии местного самоуправления и инфраструктуры. "Не стоит ожидать от главы государства предложений о громких реформах, - сказал собеседник, близкий к администрации президента. - Это будет послание в стиле Путина, который всегда являлся сторонником стабильного развития". 

Все идеи крупных, серьезных реформ, о которых можно было бы заявить не только в послании, но и во время предвыборной кампании, отвергли еще осенью, уточнил другой источник. 

Как передает канал РЕН ТВ, свою предвыборную программу Владимир Путин будет обсуждать с доверенными лицами во вторник, а в понедельник, 29 января, доверенные лица готовятся к разговору со своим кандидатом. Совещания идут сразу на восьми площадках. 

"Сейчас будет общий анализ, и по его итогам мы завтра вынесем ту приоритетную тематику, которую наши эксперты из доверенных лиц сегодня детально обсудили и пришли к единому мнению по каждой из групп", - рассказала сопредседатель штаба Путина Елена Шмелева. 

Список доверенных лиц Путина насчитывает 413 человек, это в том числе рабочие, учителя, врачи, предприниматели, известные спортсмены, актеры и музыканты. 

Предвыборную программу президента опубликуют после послания Федеральному собранию в одном из федеральных изданий. О том, что послание намечено на 6 февраля, чиновники уже осведомлены. Так, в Курганской области в связи с этим перенесли празднование 75-летнего юбилея региона. 

Ранее все послания Федеральному собранию укладывались в рамки календарного года и оглашались в декабре, лишь в 2017 году послания президента не было. Сообщалось, что Кремль рассматривал возможность переноса ежегодного послания с декабря 2017 года на февраль 2018 года. 

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков незадолго до нового года объявил, что послание президента Федеральному собранию состоится до выборов, но не назвал даже примерной даты.

От редакции: Почему никто, даже сам Путин (Песков и его пиар-министерство) не вспомнил перед переизбранием его о "плане Путина"? Предположим, если б он даже и был, и даже весьма тайный - отчего бы не опубликовать хотя бы его фрагменты? Ведь только как слабый намёк на системность управления останками РСФСР - этот план мог бы сработать. Но ведь не было никого плана, была очередная пиар-уловка, которая должна была некоторое время удерживать электорат в зачарованном состоянии. Собственно, с самой первой избирательной кампании Путина все его "планы Путина" - это такие лозунги-однодневки, которые соответствуют настроениям масс, и не более того. "Диктатура закона" (и никакой иной - не дай бог диктатура пролетариата!) - вот был лозунг Путина-преемника. Я его листовку даже в туалете повесил, чтоб читать почаще, оттого и помню такие нюансы. И какую же диктатуру закона увидели мы в Басманном суде, а потом и в "деле Оборонсервиса", когда воровка Васильева посидев пару месяцев вышла по путинской амнистии в честь юбилея Великой Победы (что усилило возмущение масс таким освобождением)?!

Следующий шаг - "стабильность". И это как раз в те годы, когда тысячи заводов были закрыты, зато открылось несколько иностранных под Ленинградом (ведь власть "питерских" пришла), включая "Форд" и "Ниссан". Ну, а советские заводы стабильно шли на металлолом - как Сталинградский тракторный, завод им. Серго Орджоникидзе, слишком их много, чтобы перечислить в строку. Но это и была стабильность! Как персона, устраивающая весь олигархат середины нулевых, после первых устрашающих "посадок" - Путин и не должен был иметь никакого плана, никаких программных документов, ведь при рыночной экономике плана быть не может как такового. Однако, когда народ в своей латентной ненависти к капитализму и его хаотичности стал настойчиво тосковать по плановой экономике, то есть по социализму, вот тут-то и явилась очередная пустышка - "План Путина".

Народ-дурак назавтра забывает, что ему обещали, так что тут всё было выверено. Ну, а когда, попозже, народ разволновался (2012) - тут пришлось ему обещать уже нечто конкретное. И в майских указах прозвучала цифра "25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест". И где же они? Кто это посмел бойкотировать указы всемогущего?!! Да плевали на указы все, начиная с него самого! Всё, как и прежде, враньё. Стоит ли врать дальше? Нет, на данном этапе сойдёт и проверенная "стабильность" - ну, всё та же стабильность утраты индустрии, а значит и рабочих мест, утраты национальных богатств (распродавая Роснефть, Путин чётко дал сигнал заруежным коллегам, что святая святых экономики РФ "открыта инвестициям" - читай: нефть больше не принадлежит народу России, мы часть вашего мира, где гегемоны не мы, господа...) и национальных интересов. 

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 9
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Вы таки не даже представляете, сколь открытий чудных можно
Александр ДВ написал 30.01.2018 09:55
< А что еще хорошего можно предложить тупым населюкам страны, которые пропили, просрали, предали свое Будущее и СССР и социализм...>
*
Взыскание налогов по кадастровой стоимости с жилья, гаражей, участков, кои и по сю пору числятся за исполкомами Советов нар.депутатов и кои в юрисдикцию рф никто не передавал, ибо невкуда, т.к. по всем законам и конвенциям территории у рф нет.
(Помните, куда ООН послала хохлов за вопрос о ея границах? Осколок рф и иные вынуждено притихли, ибо такие же, мля, сувенирные 100% сепаратисты).
*
Ну, таки за кадастр: цифры - после выборов, затем - ведро валерьянки и к концу года - вместе с гнидниками, чадами и домочадцами на вылетон, не по карману ибо многим станет. Но вы же за стабильность в виде "неприкосновенной" и святой частной собственности, у 9 из 10 которой-то и нету?
*
За цены-тарифы не бум? А про рост списка ФОРБС, яхты, фейерверки и мундиали? Таки видите, сколь открытий чудных рабам
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Тимоха написал 30.01.2018 07:18
Спасибо Борис Абрамовичу Березовскому за Путина, ведь такого парня не каждый разглядит. Разрушительная сила невиданной мощи и цинизма , помещена в самый центр управления русским народом.
Самоедство. Самоуничтожениние. Сикулярность.
Уже все сделано, ибо нет денег, долги выше расходов. И даже если уничтожить всех пенсионеров и детей, не хватит денег на поддержание жизнедеятельности государства.
Вымирание. Запустение. Триангулярность.
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Re:
press написал 30.01.2018 05:15
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда
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Re: Загадка: национальный Лидер на букву "П"
!!!QQQ!--OQQ! JA TOTVAS!!!& написал 30.01.2018 01:38
"Национальный Лидер ничего кроме стабильности процветания паразитов на новый срок не заготовил"
- А что еще хорошего можно предложить тупым населюкам страны, которые пропили, прос-рали, предали свое Будущее и СССР и социализм... ТО таки да-аа?
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Загадка: национальный Лидер на букву "П"
который всем н а д о е л написал 30.01.2018 00:00
хуже ЕБНата
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Re: Re: Люди с самоуважением голосовать не пойдут?
а побегут? написал 29.01.2018 23:57
вприпрыжку,повизгивая от сладостного вожделения.
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Re: Люди с самоуважением голосовать не пойдут?
СтарпЁр написал 29.01.2018 23:22
Люди с самоуважением давно голосовать не ходят, потому как голосовать за прохиндеев, бубнящих пустые, ни чем не подтверждающиеся правильные слова, занятие для кретинов.
***
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(без названия)
стоик1112 написал 29.01.2018 22:47
Люди с самоуважением голосовать не пойдут?
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(без названия)
Лис написал 29.01.2018 22:23
Предал русских в Донбассе,поставляет летальное оружие нацистской хунте на Украину,сделал из нас нищих,убил бесплатную медицину,ввел Ювенальную юстицию,угробил тысячи заводов и рабочих мест.И зачем нам такой "национальный" лидер? И вся шобла у него мутная какая то.Абрамович,Дворкович,Дудаев,Кадыров,Авен,Фридман,Греф.Набиуллина...А где русские? Их просто нет.Тогда зачем русским нужно идти голосовать за этого клоуна?
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