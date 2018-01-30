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Московский листок

Грудинингейт? Нет, что вы - деофшоризация на собственном примере!

Опубликовано 30.01.2018 автором в разделе комментариев 11

офшор лихтенштейн детсад грудинин совхоз
Грудинингейт? Нет, что вы - деофшоризация на собственном примере!

"На днях академик Сергей Глазьев сообщил, что за последние годы из России утекло свыше 1 триллиона долларов. Это свыше 60 триллионов рублей – примерно 4 годовых бюджета России! То есть страна может 4 года вообще ничего не производить и на вывезенные деньги жить не хуже, чем сейчас". С этого начинает свою статью П.Н.Грудинин на официальном сайте КПРФ.

Что имел в виду академик Глазьев или как его понял Грудинин? "За последние годы" - это пять лет, десять, двадцать? Если, допустим, пять лет, то получается что четыре своих бюджета Россия вывела за рубеж, и только на оставшийся один живет целую пятилетку? Ну, я про такие откаты по 80 процентов слышал, но сам не видел, может, П.Н.Грудинин знает из собственной практики?

Но в целом со статьей согласен - выводить народные деньги за рубеж нехорошо. 

И тут же вспомнилась мне история со счетами самого П.Н.Грудинина в Лихтенштайне. Как-то поговорили, и забыли, хотя вроде бы в ЦИК была подана бумага, и даже прокомментирована членом ЦИК Эбзеевым, который сказал, мол, раз кандидат в президенты вспомнил про свои счета вовремя и закрыл их до регистрации кандидатом в президенты, то и претензий к нему нет. Ну разве что сумма в 7,5 миллиардов рублей несколько великовата и не "бьется" с официально заявленным доходом кандидата в 157 413 983,26 рублей за 5 лет. 

Но и сам кандидат, и его доверенные лица заявили, что это досадная ошибка, и миллионов на счетах было гораздо меньше. Воспроизведем эти слова по информации ТАСС.

"Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Александр Ющенко заявил, что у кандидата от партии на выборах президента, бизнесмена Павла Грудинина были так называемые транзитные счета в зарубежных банках, о которых клиенты банков могут не знать, но даже они были закрыты до регистрации в ЦИК. 

Ранее член Центризбиркома Борис Эбзеев сообщил в ходе заседания комиссии, что Грудинин при подаче документов для выдвижения указал, что имеет пять счетов в одном из банков в Вене. При этом другой член ЦИК - Евгений Колюшин - уточнил, что все счета были закрыты до регистрации кандидата. 

"Иностранные счета были закрыты до 28 декабря, а внутри банка существуют так называемые транзитные счета, о которых клиенты, в принципе, могут и не знать, потому что это внутрибанковская "кухня". По инициативе наших юристов мы нашли три этих транзитных счета, и они тоже были закрыты, обнулены полностью, поэтому сегодня его зарегистрировали в ЦИК, в противном случае этого бы не произошло", - пояснил Ющенко. 

"Что касается наличия зарубежных счетов, когда Грудинин был кандидатом в депутаты Госдумы, то для сведения: выборы были в сентябре 2016 года, а открыл он иностранный счет в январе 2017 года. Как предприниматель и обычный человек он имел право открывать зарубежные счета", - пояснил Ющенко. Когда же, по его словам, Грудинин стал кандидатом в президенты, то эти счета были закрыты, как это полагается по закону. "И он был сегодня зарегистрирован, не нарушая никаких норм", - подчеркнул политик".

То есть логика такая: если человек до сих пор не сидит, значит он честный человек.

Но вот же вопрос - почему именно в этом банке открыл счет борющийся с выводом капиталов за рубеж П.Н.Грудинин? 

Ну объяснил же он, что ему нужно было акккумулировать некоторые деньги на лечение за рубежом любимой тёти, у нас  таких операций не делают (надеюсь, когда П.Н.Грудинин станет президентом, то начнут делать) и приходится честным людям вот так изворачиваться... 

Но почему не в Дойче-банке, например, который как раз и существует для таких случаев, и даже является банком-корреспондентом нашего ВТБ. И, кстати, никаких проблем с тем, чтобы положить валюту в Москве и потом заплатить по счету за лечение кого угодно - нет. Ничего не нужно нарушать, все можно проделать с учетом валютного котроля. Вот только счетов таких миллионных за лечение не выставляют даже на проклятом западе - все как-то укладывается в десятки тысяч. Тоже много, но все же что-то разумное.

Так вот именно Liechtensteinische Landesbank как раз и не приспособлен к тому, чтобы оплачивать лечение тёти! Это инвестиционный банк, где нет услуги "интернет-банкинга", как в Сбербанке - все по старинке, высылается факс с подписью и образцом почерка, это сверяется с образцами в банке, потом с вами связывается ваш персональный менеджер по телефону - он должен знать ваш голос - и только тогда проходит перечисление. Это не говоря о том, что даже очень продвинутые западные клиники не принимают оплату акциями и опционами, предпочитают деньги...

Понятно, почему для закрытия (?) счетов нужно было лично ехать в банк?

И, наверно, простым гражданам непонятно, для чего такие сложности. А банки Лихтенштейна - это такие крутые европейские офшоры. В самом Лихтенштейне населения немного, им всем хватило бы одной сберкассы. Но банки этого карликового государства существуют именно для того, чтобы прятать там деньги!

И деньги большие: минимальная сумма для открытия счета в Liechtensteinische Landesbank - 500 тысяч евро! На такие деньги можно пролечить в Европе добрых два десятка родственников. 

И это еще не все! Лихтенштейн не является членом FATF и OECD, и таким образом, согласно валютному законодательству Российской Федерации не может быть использован для получения любого вида дохода, те. клиент даже не может получать проценты и дивиденды на счет в Лихтенштейне!

То есть сам факт открытия счета в Лихтенштейне является серьезным нарушением валютного законодательства Российской Федерации. Странно, что в ЦИК, прокуратуре, финансовой разведке и следкоме никто даже не обратил внимания на это неприятное обстоятельство.

Тут уже не очень важно, сколько миллиардов или миллионов на самом деле аккумулировал на счетах в Liechtensteinische Landesbank П.Н.Грудинин. Но ведь минимальная сумма для открытия счета - полмиллиона евро, а счетов-то пять! То есть как ни крути, а минимальная стоимость "входного билета" 2,5 миллиона евро. Это дорогой офшор, что поделать. Но получается по сегодняшнему курсу евро около 175 миллионов рублей - всяко больше, чем те 37 миллионов, о которых говорили сторонники Грудинина, и даже заметно больше, чем те 157 миллионов рублей, что Грудинин задекларировал как свой доход за 5 лет. 

Правда, для открытия счета в Liechtensteinische Landesbank просто лично приехать с чемоданом денег тоже недостаточно, нужно еще предоставить убедительные документы о легальном происхождении этих денег. Но банк офшорный, и сколько не проси у них прислать документы - не пришлют. Но можно предположить, какие документы с "островка социализма" мог предоставить им "красный директор".

Согласно данным базы СПАРК, в 2016 году акционеры ТТ «Девелопмент» Павел Грудинин, Антон Грудинин, Александр Фёдоров и Владимир Свиридовский получили по 37 миллионов рублей каждый в качестве «выплат в виде подарков». Возможно, такого рода подтверждений для банка оказалось достаточно. Жаль только, что их не получила ЦИК - и не очень настаивала на получении.

Любопытно, что именно сумма в 37 миллионов рублей корреспондируется с минимальной суммой для открытия счета в Liechtensteinische Landesbank, если брать в рублевом выражении. 

В любом случае жалко выглядящие оправдания, что-де "не бывает ценных бумаг с таким номиналом" - упираются в другой ответ: этот банк не открывает инвестиционно-сберегательных счетов на "смешные" суммы, которые нам пытаются выдать за общую стоимость. 

Стандартный лот на еврооблигацию - это как раз 500 тысяч долларов. И ничего, как-то проходит. Конечно, где-нибудь на Московской бирже могут торговаться еврооблигации и по 1 тысяче долларов, но с такой мелочевкой в Лихтенштейн не ездят. 

К примеру, номинал облигации «Россия-2017» составляет $200 000. В целом номинал корпоративных евробондов может быть самым разным: от $1 за облигацию до $500 000. Так что заявления, что "не бывает" облигаций номиналом 12 миллионов рублей - просто рассчитаны на несведущих людей. Бывают, и куда больше бывают.

Так что нет никаких оснований подвергать сомнению данные, предоставленные в ЦИК лично самим П.Н.Грудининым:

- 200 структурных нот номиналом 13 миллионов 900 тысяч рублей;

- 200 еврооблигаций номиналом в 11,7 миллионов рублей

и так далее. Все подробно расписано, сдано в ЦИК за подписью самого миллиардера.

Надеюсь, все изложенное выше понятно? Надеюсь, не сомнений, что 8 января это писал Грудинин?

Но мне вот не очень понятно еще кое что - куда девались эти ценные бумаги со счетов в банке Лихтенштейна? У этих бумаг очень много достоинств, и как говорят специалисты, по их набору можно судить о хорошем вкусе П.Н.Грудинина к финансовым инструментам. Но у них есть один существенный недостаток - они очень низко ликвидны! Да и понятно, в основном это инструмент консервативного накопления, сроки погашения колоссальные, до 30 лет - их владельцам обычно нет нужды суетиться. Редко какому владельцу офшорного счета приходит фантазия срочно баллотироваться в президенты, чтоб в декабре открыть счета на колоссальную сумму, а уже после Нового года спешно их начать ликвидировать.

Интересно, как, например, уведомлял П.Н.Грудинин налоговую инспекцию о неожиданно возникшем у него доходе от продажи ценных бумаг? Кстати, отрицательный доход - тоже доход, и в свое время очень известного в России экономиста и политолога сняли с выборов в Москве именно за то, что он не указал в своей декларации убытки (!), возникшие у него после продажи ценных бумаг!

Второй вопрос - куда делись деньги? Навряд ли Павел Николаевич вез их в мешках из под мусора, как какой олигарх с Лазурного берега - правда, тот возил из России, а Грудинин по идее должен был ввозить. И как, ввез?

Но тогда эти деньги должны как-то обнаружиться либо на его счетах, либо на счетах близких ему лиц. Но пока никаких данных об этом в ЦИК не имеется... И Грудинин молчит.

Или эти деньги - совсем уж невероятный вариант - в Россию так и не вернулись, просто были припрятаны в Европе малость получше? Нет, такое я даже представить себе не могу...

Ведь вот как заканчивает свою статью об экспорте капитала Павел Николаевич: "Необходимо вернуть российские триллионы из долговых обязательств США и иностранных банков и вложить их в производство, науку, образование и здравоохранение. Главная задача власти – обеспечить развитие собственной экономики и достойную жизнь граждан нашей великой страны".

И ух! как я с ним согласен!

PS. Обратим внимание на пункт 2 - Еврооблигация: EVRAZ 6.5 22/04/2020

У компании EVRAZ Романа Абрамовича действительно есть выпуск еврооблигаций, который подходит по всем параметрам: это облигация в форме ноты Евраза (совпадает с "EVRAZ" из декларации), первоначальная доходность 6.5% (совпадает с "6.5" из декларации), погашение предполагается 22 апреля 2020 года (совпадает с "22/04/2020" из декларации). 

В сети уже приведен проспект с Ирландской биржи - http://www.ise.ie/debt_documents/Prospectus%20-%20Standalone_581b5239-96ec-4928-927f-ef1d8b64b2ca.PDF

Страница номер 13 в документе (страница номер 15 в пдф), на которой изложены условия размещения. Конкретно смотрим пункт "Form and Denomination" - "Форма и номинал":
 

"Form and Denomination: The Notes will be issued in registered form, in minimum denominations of U.S.$200,000 each and integral multiples of U.S.$1,000 in excess thereof. "

"Форма и номинал: Ноты будут выпущены в зарегистрированной форме, в минимальных номиналах по $200 000 КАЖДАЯ и целыми кратными $1000, превышающим эту сумму

То есть в соответствии с эмиссионными документами данного выпуска еврооблигаций (нот) Евраза, одна ценная бумага (одна нота) может иметь минимальный номинал в 200 000 долларов США и больше - 201 000 долларов США, 202 000 долларов США и так далее.

Упс!



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Всего комментариев к статье: 11
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Ну вот грудининцы ополчились.
Отец написал 30.01.2018 09:59
Ну вот грудининцы скопом ополчились на Баранова. А все почему-правда всегда режет глаза.
Наивные люди, которые верят барыге-скупщику краденого. Финал этих выборов будет как в том анекдоте про сперматозоидов-"братцы, нас предали- мы все оказались в жопе"
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Наш дом Россия
Мы один народ написал 30.01.2018 09:44
Мы один народ! Наш президент Путин! Наш патриарх Кирилл! Наш Дом Россия!
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(без названия)
BBB написал 30.01.2018 09:11
Почему Баранову так хочется,чтобы путин остался президентом навсегда?
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(без названия)
электроМакс написал 30.01.2018 08:46
Грудинку в духовку!!! И 7,62х54R в догонку... =)))
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(без названия)
Мастур Бациев написал 30.01.2018 08:39
Так его , Баранов, мочи, а то центральные каналы уже не справляются. Хорошо бы еще эти миллиарды превратить в евро или в доллары, вроде по недопониманию Тогда треску получится еще больше.
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(без названия)
Миша написал 30.01.2018 07:41
Так, 25 января по пяти основным федеральным телеканалам (Первый, Россия 1, НТВ, ТВЦ, РЕН ТВ) были продемонстрированы шесть сюжетов, посвященных предвыборной кампании кандидатов в президенты РФ. При этом большинство программ имели резко негативный или негативный характер по отношению к Грудинину. Более того, в ряде сюжетов к кандидату от КПРФ допускались суждения, содержащие признаки клеветы и злоупотребления служебным положением.
По отношению к другим кандидатам в президенты РФ негативная информация в эфире федеральных телеканалов отсутствует в принципе. Мероприятия с участием кандидата от КПРФ игнорируются Первым каналом, который одновременно рассказывает о деятельности других кандидатов в президенты Вот и автор отрабатывает за гаранта.
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Чо напали-то?
старче написал 30.01.2018 07:32
Чо напали-то,на Пашу? Ну,такой же вор.Назовите мне честного? С мозгами чтоб. А чо делать-то было деловому человеку? С волками жить,по-волчьи выть... Чо ему было развалить совхоз и по-миру идти? В мусорных баках объедки собирать...
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Прскорбно, что и Баранов включился в это фейкометство.
Nik65 написал 30.01.2018 07:01
Причем крайне неаккуратно - сразу видно, что этот материал он даже не читал, перед тем как поставить. Если бы почитал, то увидел, что в опубликованной копии ясно указан адрес банка - Wipplingerstrasse 35, 1010 Vienna. Вена, как известно, столица Австрии. И Liechtensteinische Landesbank - это австрийский банк работающий по австрийской лицензии. Это 100 процентная дочка Лихтенштейнского банка, но сам банк по месту регистрации - австрийский. Австрия это не офшор. Кстати, адрес головного Liechtensteinische Landesbank AG в Лихтенштейне - St&auml;dtle 44, P.O. Box 384,9490 Vaduz Liechtenstein.
А если бы уважаемый т. Баранов удосужился заглянуть в проспект эмиссии нот Евраза, который он привел в статье, то увидел бы, что номинал бумаг - 1000 долларов одна штука. А 200 000 долл - минимальный лот, который продавал Евраз. И любой покупатель, купивший этот минимальный лот, дальше может продавать его хоть оптом, хоть в розницу по одной облигации в руки. Что и происходит на биржах.
Очень прискорбно, что пламенный Баранов стал растаскивать фейки от Роджерса и Доренко. Можно не принимать позицию кандидата, но врать то зачем?
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(без названия)
арнольд написал 30.01.2018 03:51
и вот тут https://forum-msk.org/material/video_day/14282971.html
Лучше посидеть дома написал 29.01.2018
За Грудинина не надо голосовать - эти выборы клоунада и цирк. все равно цик напишит 56 процентов г-ну Пу...
Лучше посидеть дома и посмортеть хороший фильмец или поиграть в игру. Ну а у кого много
энергии и руки чешутся - нахлобучить какого-нибудь продажного учителя или артиста или журналюгу - за то что агитаторы
сами понимаете...
-я не согласен ! надо идти и проявить разумность
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(без названия)
Меркелььт написал 30.01.2018 03:07
>куда девались эти ценные бумаги со счетов в банке Лихтенштейна?
>Второй вопрос - куда делись деньги?
Баранов совсем что ли за лохов всех держит? Запрещено иметь зарубежные счета - вот Грудинин их "закрыл", а на деньги(со счетов) купил в том же банке облигаций. Их иметь в зарубежном банке не запрещается.
ЗЫ Кстати, в декларации от 08.01 очевидна опечатка. Перечислены 5(пять) закрытых счетов, значит на всех на них должно быть 0. Однако на 3ьем остаток более 14 миллионов рублей(?)
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(без названия)
!!!QQQ!OQQ!JATOTVAS!!!&&& написал 30.01.2018 00:58
"На днях академик Сергей Глазьев сообщил, что за последние годы из России утекло свыше 1 триллиона долларов. Это свыше 60 триллионов рублей &#8211; примерно 4 годовых бюджета России! "
- Таки Я помню в долбостройку бы-дляк сильно бесился за то, что СССР помогает таки всяким африканцам, обворованным сифилизованным миром, таки, чтобы африканцы не умерли с голоду! То таки да.. А таки тут еще форумный бы-дляк возмущался, что путин таки списал долги Кубе и Монголии... То таки да...
//\\\//\//\\\\/\"И Грудинин молчит.
Или эти деньги - совсем уж невероятный вариант - в Россию так и не вернулись, просто были припрятаны в Европе малость получше?"
- "Тиха украинская ночь, но Сало лучше перепрятать!"
То таки да...
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