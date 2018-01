Грудинингейт? Нет, что вы - деофшоризация на собственном примере! офшор лихтенштейн детсад грудинин совхоз "На днях академик Сергей Глазьев сообщил, что за последние годы из России утекло свыше 1 триллиона долларов. Это свыше 60 триллионов рублей – примерно 4 годовых бюджета России! То есть страна может 4 года вообще ничего не производить и на вывезенные деньги жить не хуже, чем сейчас". С этого начинает свою статью П.Н.Грудинин на официальном сайте КПРФ. Что имел в виду академик Глазьев или как его понял Грудинин? "За последние годы" - это пять лет, десять, двадцать? Если, допустим, пять лет, то получается что четыре своих бюджета Россия вывела за рубеж, и только на оставшийся один живет целую пятилетку? Ну, я про такие откаты по 80 процентов слышал, но сам не видел, может, П.Н.Грудинин знает из собственной практики? Но в целом со статьей согласен - выводить народные деньги за рубеж нехорошо. И тут же вспомнилась мне история со счетами самого П.Н.Грудинина в Лихтенштайне. Как-то поговорили, и забыли, хотя вроде бы в ЦИК была подана бумага, и даже прокомментирована членом ЦИК Эбзеевым, который сказал, мол, раз кандидат в президенты вспомнил про свои счета вовремя и закрыл их до регистрации кандидатом в президенты, то и претензий к нему нет. Ну разве что сумма в 7,5 миллиардов рублей несколько великовата и не "бьется" с официально заявленным доходом кандидата в 157 413 983,26 рублей за 5 лет. Но и сам кандидат, и его доверенные лица заявили, что это досадная ошибка, и миллионов на счетах было гораздо меньше. Воспроизведем эти слова по информации ТАСС. "Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Александр Ющенко заявил, что у кандидата от партии на выборах президента, бизнесмена Павла Грудинина были так называемые транзитные счета в зарубежных банках, о которых клиенты банков могут не знать, но даже они были закрыты до регистрации в ЦИК. Ранее член Центризбиркома Борис Эбзеев сообщил в ходе заседания комиссии, что Грудинин при подаче документов для выдвижения указал, что имеет пять счетов в одном из банков в Вене. При этом другой член ЦИК - Евгений Колюшин - уточнил, что все счета были закрыты до регистрации кандидата. "Иностранные счета были закрыты до 28 декабря, а внутри банка существуют так называемые транзитные счета, о которых клиенты, в принципе, могут и не знать, потому что это внутрибанковская "кухня". По инициативе наших юристов мы нашли три этих транзитных счета, и они тоже были закрыты, обнулены полностью, поэтому сегодня его зарегистрировали в ЦИК, в противном случае этого бы не произошло", - пояснил Ющенко. "Что касается наличия зарубежных счетов, когда Грудинин был кандидатом в депутаты Госдумы, то для сведения: выборы были в сентябре 2016 года, а открыл он иностранный счет в январе 2017 года. Как предприниматель и обычный человек он имел право открывать зарубежные счета", - пояснил Ющенко. Когда же, по его словам, Грудинин стал кандидатом в президенты, то эти счета были закрыты, как это полагается по закону. "И он был сегодня зарегистрирован, не нарушая никаких норм", - подчеркнул политик". То есть логика такая: если человек до сих пор не сидит, значит он честный человек. Но вот же вопрос - почему именно в этом банке открыл счет борющийся с выводом капиталов за рубеж П.Н.Грудинин? Ну объяснил же он, что ему нужно было акккумулировать некоторые деньги на лечение за рубежом любимой тёти, у нас таких операций не делают (надеюсь, когда П.Н.Грудинин станет президентом, то начнут делать) и приходится честным людям вот так изворачиваться... Но почему не в Дойче-банке, например, который как раз и существует для таких случаев, и даже является банком-корреспондентом нашего ВТБ. И, кстати, никаких проблем с тем, чтобы положить валюту в Москве и потом заплатить по счету за лечение кого угодно - нет. Ничего не нужно нарушать, все можно проделать с учетом валютного котроля. Вот только счетов таких миллионных за лечение не выставляют даже на проклятом западе - все как-то укладывается в десятки тысяч. Тоже много, но все же что-то разумное. Так вот именно Liechtensteinische Landesbank как раз и не приспособлен к тому, чтобы оплачивать лечение тёти! Это инвестиционный банк, где нет услуги "интернет-банкинга", как в Сбербанке - все по старинке, высылается факс с подписью и образцом почерка, это сверяется с образцами в банке, потом с вами связывается ваш персональный менеджер по телефону - он должен знать ваш голос - и только тогда проходит перечисление. Это не говоря о том, что даже очень продвинутые западные клиники не принимают оплату акциями и опционами, предпочитают деньги... Понятно, почему для закрытия (?) счетов нужно было лично ехать в банк? И, наверно, простым гражданам непонятно, для чего такие сложности. А банки Лихтенштейна - это такие крутые европейские офшоры. В самом Лихтенштейне населения немного, им всем хватило бы одной сберкассы. Но банки этого карликового государства существуют именно для того, чтобы прятать там деньги! И деньги большие: минимальная сумма для открытия счета в Liechtensteinische Landesbank - 500 тысяч евро! На такие деньги можно пролечить в Европе добрых два десятка родственников. И это еще не все! Лихтенштейн не является членом FATF и OECD, и таким образом, согласно валютному законодательству Российской Федерации не может быть использован для получения любого вида дохода, те. клиент даже не может получать проценты и дивиденды на счет в Лихтенштейне! То есть сам факт открытия счета в Лихтенштейне является серьезным нарушением валютного законодательства Российской Федерации. Странно, что в ЦИК, прокуратуре, финансовой разведке и следкоме никто даже не обратил внимания на это неприятное обстоятельство. Тут уже не очень важно, сколько миллиардов или миллионов на самом деле аккумулировал на счетах в Liechtensteinische Landesbank П.Н.Грудинин. Но ведь минимальная сумма для открытия счета - полмиллиона евро, а счетов-то пять! То есть как ни крути, а минимальная стоимость "входного билета" 2,5 миллиона евро. Это дорогой офшор, что поделать. Но получается по сегодняшнему курсу евро около 175 миллионов рублей - всяко больше, чем те 37 миллионов, о которых говорили сторонники Грудинина, и даже заметно больше, чем те 157 миллионов рублей, что Грудинин задекларировал как свой доход за 5 лет. Правда, для открытия счета в Liechtensteinische Landesbank просто лично приехать с чемоданом денег тоже недостаточно, нужно еще предоставить убедительные документы о легальном происхождении этих денег. Но банк офшорный, и сколько не проси у них прислать документы - не пришлют. Но можно предположить, какие документы с "островка социализма" мог предоставить им "красный директор". Согласно данным базы СПАРК, в 2016 году акционеры ТТ «Девелопмент» Павел Грудинин, Антон Грудинин, Александр Фёдоров и Владимир Свиридовский получили по 37 миллионов рублей каждый в качестве «выплат в виде подарков». Возможно, такого рода подтверждений для банка оказалось достаточно. Жаль только, что их не получила ЦИК - и не очень настаивала на получении. Любопытно, что именно сумма в 37 миллионов рублей корреспондируется с минимальной суммой для открытия счета в Liechtensteinische Landesbank, если брать в рублевом выражении. В любом случае жалко выглядящие оправдания, что-де "не бывает ценных бумаг с таким номиналом" - упираются в другой ответ: этот банк не открывает инвестиционно-сберегательных счетов на "смешные" суммы, которые нам пытаются выдать за общую стоимость. Стандартный лот на еврооблигацию - это как раз 500 тысяч долларов. И ничего, как-то проходит. Конечно, где-нибудь на Московской бирже могут торговаться еврооблигации и по 1 тысяче долларов, но с такой мелочевкой в Лихтенштейн не ездят. К примеру, номинал облигации «Россия-2017» составляет $200 000. В целом номинал корпоративных евробондов может быть самым разным: от $1 за облигацию до $500 000. Так что заявления, что "не бывает" облигаций номиналом 12 миллионов рублей - просто рассчитаны на несведущих людей. Бывают, и куда больше бывают. Так что нет никаких оснований подвергать сомнению данные, предоставленные в ЦИК лично самим П.Н.Грудининым: - 200 структурных нот номиналом 13 миллионов 900 тысяч рублей; - 200 еврооблигаций номиналом в 11,7 миллионов рублей и так далее. Все подробно расписано, сдано в ЦИК за подписью самого миллиардера. Надеюсь, все изложенное выше понятно? Надеюсь, не сомнений, что 8 января это писал Грудинин? Но мне вот не очень понятно еще кое что - куда девались эти ценные бумаги со счетов в банке Лихтенштейна? У этих бумаг очень много достоинств, и как говорят специалисты, по их набору можно судить о хорошем вкусе П.Н.Грудинина к финансовым инструментам. Но у них есть один существенный недостаток - они очень низко ликвидны! Да и понятно, в основном это инструмент консервативного накопления, сроки погашения колоссальные, до 30 лет - их владельцам обычно нет нужды суетиться. Редко какому владельцу офшорного счета приходит фантазия срочно баллотироваться в президенты, чтоб в декабре открыть счета на колоссальную сумму, а уже после Нового года спешно их начать ликвидировать. Интересно, как, например, уведомлял П.Н.Грудинин налоговую инспекцию о неожиданно возникшем у него доходе от продажи ценных бумаг? Кстати, отрицательный доход - тоже доход, и в свое время очень известного в России экономиста и политолога сняли с выборов в Москве именно за то, что он не указал в своей декларации убытки (!), возникшие у него после продажи ценных бумаг! Второй вопрос - куда делись деньги? Навряд ли Павел Николаевич вез их в мешках из под мусора, как какой олигарх с Лазурного берега - правда, тот возил из России, а Грудинин по идее должен был ввозить. И как, ввез? Но тогда эти деньги должны как-то обнаружиться либо на его счетах, либо на счетах близких ему лиц. Но пока никаких данных об этом в ЦИК не имеется... И Грудинин молчит. Или эти деньги - совсем уж невероятный вариант - в Россию так и не вернулись, просто были припрятаны в Европе малость получше? Нет, такое я даже представить себе не могу... Ведь вот как заканчивает свою статью об экспорте капитала Павел Николаевич: "Необходимо вернуть российские триллионы из долговых обязательств США и иностранных банков и вложить их в производство, науку, образование и здравоохранение. Главная задача власти – обеспечить развитие собственной экономики и достойную жизнь граждан нашей великой страны". И ух! как я с ним согласен! PS. Обратим внимание на пункт 2 - Еврооблигация: EVRAZ 6.5 22/04/2020 У компании EVRAZ Романа Абрамовича действительно есть выпуск еврооблигаций, который подходит по всем параметрам: это облигация в форме ноты Евраза (совпадает с "EVRAZ" из декларации), первоначальная доходность 6.5% (совпадает с "6.5" из декларации), погашение предполагается 22 апреля 2020 года (совпадает с "22/04/2020" из декларации). В сети уже приведен проспект с Ирландской биржи

Страница номер 13 в документе (страница номер 15 в пдф), на которой изложены условия размещения. Конкретно смотрим пункт "Form and Denomination" - "Форма и номинал": "Form and Denomination: The Notes will be issued in registered form, in minimum denominations of U.S.$200,000 each and integral multiples of U.S.$1,000 in excess thereof. " "Форма и номинал: Ноты будут выпущены в зарегистрированной форме, в минимальных номиналах по $200 000 КАЖДАЯ и целыми кратными $1000, превышающим эту сумму" То есть в соответствии с эмиссионными документами данного выпуска еврооблигаций (нот) Евраза, одна ценная бумага (одна нота) может иметь минимальный номинал в 200 000 долларов США и больше - 201 000 долларов США, 202 000 долларов США и так далее. Упс!



