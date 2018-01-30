Здравствуй, фашизм! Журналиста арестовали прямо в студии

Симоновский суд Москвы постановил арестовать на 10 суток ведущего канала "Навальный Live" Дмитрия Низовцева, который был задержан 28 января в офисе ФБК в Москве. Как сообщил юрист ФБК Иван Жданов, ведущий не стал прерывать эфир о несанкционированной акции, когда в офис пришла полиция, передает "Дождь". Согласно решению суда, Низовцев допустил нарушение по 19.3 КоАП — не подчинился законному требованию сотрудника полиции.

Пожалуй, это самое интересное в истории с прошедшим "навальнингом" - и сам Навальный, и его фанаты выглядят все менее интересно, а власти научились поступать так, чтобы не привлекать к ним особого внимания. Во всяком случае в Москве.

А вот задержание журналиста прямо во время эфира, да еще за "неподчинение" - это уже что-то из кино про фашистов. Нет, правда, просто полный хайльгитлер!

Для начала, нарушением по 19.3 КоАП является не неподчинение любому требованию полицая, а только законному. Если вам человек, внешне напоминающий полицейского, делает непристойное предложение - вовсе не нужно срочно исполнять все его похоти. Можно смело оказывать сопротивление.

Во вторых, а что, собственно, делали полицаи в студии ФБК? Нет, не в офисе ФБК, хотя и тут правовая составляющая должа быть пристально изучена, но что они делали именно в студии? Есть статья 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

1. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с насилием над журналистом или его близкими либо с повреждением или уничтожением их имущества, а равно с угрозой применения такого насилия, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Вот как ни крути, а деятельность ведущего видеоканала - это законная профессиональная деятельность журналиста. А все, что выделено нами в тексте статьи УК, явным образом монтируется на ситуацию.

Тут есть один важный нюанс - престиж профессии журналиста в нашей стране упал ниже грязи, разумеется, с подачи властей, поскольку "четвертая власть" им и даром не нужна, своих трех хватает. И полиция обнаглела до крайности в общении с прессой - я еще помню времена, когда правоохранительные органы с представителями СМИ старались быть предельно предупредителными. А сейчас - да пусть пишут, что хотят, начальство покроет. И журналистов хватают, задерживают, избивают - иногда сильно, иногда и насмерть. И вот не помню в последнее время, чтоб применялась 144-я статья УК.

А почему?

Мне кажется, пора уже сажать. И пора перестать лебезить перед этой обнаглевшей донельзя публикой - я имею в виду правоохранителей.

Надо довести дело Дмитрия Низовцева до суда - и тут не гражданский иск, а уголовное дело, причем по статье, преступное деяние по которой преставляет особую опасность для общества!

Есть съемка, есть показания свидетелей и пострадавших, нет проблем с идентификацией преступников. И будьте любезны - на принудительные работы сроком до 5 лет или в тюрьму на 6.

Не все же судьям врачей сажать за врачебные ошибки. Пора бы и за преступный умысел браться.

А.Б.