Здравствуй, фашизм! Журналиста арестовали прямо в студии

Симоновский суд Москвы постановил арестовать на 10 суток ведущего канала "Навальный Live" Дмитрия Низовцева, который был задержан 28 января в офисе ФБК в Москве. Как сообщил юрист ФБК Иван Жданов, ведущий не стал прерывать эфир о несанкционированной акции, когда в офис пришла полиция, передает "Дождь". Согласно решению суда, Низовцев допустил нарушение по 19.3 КоАП — не подчинился законному требованию сотрудника полиции.
Пожалуй, это самое интересное в истории с прошедшим "навальнингом" - и сам Навальный, и его фанаты выглядят все менее интересно, а власти научились поступать так, чтобы не привлекать к ним особого внимания. Во всяком случае в Москве.
А вот задержание журналиста прямо во время эфира, да еще за "неподчинение" - это уже что-то из кино про фашистов. Нет, правда, просто полный хайльгитлер!
Для начала, нарушением по 19.3 КоАП является не неподчинение любому требованию полицая, а только законному. Если вам человек, внешне напоминающий полицейского, делает непристойное предложение - вовсе не нужно срочно исполнять все его похоти. Можно смело оказывать сопротивление.
Во вторых, а что, собственно, делали полицаи в студии ФБК? Нет, не в офисе ФБК, хотя и тут правовая составляющая должа быть пристально изучена, но что они делали именно в студии? Есть статья 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
1. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с насилием над журналистом или его близкими либо с повреждением или уничтожением их имущества, а равно с угрозой применения такого насилия, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Вот как ни крути, а деятельность ведущего видеоканала - это законная профессиональная деятельность журналиста. А все, что выделено нами в тексте статьи УК, явным образом монтируется на ситуацию.
Тут есть один важный нюанс - престиж профессии журналиста в нашей стране упал ниже грязи, разумеется, с подачи властей, поскольку "четвертая власть" им и даром не нужна, своих трех хватает. И полиция обнаглела до крайности в общении с прессой - я еще помню времена, когда правоохранительные органы с представителями СМИ старались быть предельно предупредителными. А сейчас - да пусть пишут, что хотят, начальство покроет. И журналистов хватают, задерживают, избивают - иногда сильно, иногда и насмерть. И вот не помню в последнее время, чтоб применялась 144-я статья УК.
А почему?
Мне кажется, пора уже сажать. И пора перестать лебезить перед этой обнаглевшей донельзя публикой - я имею в виду правоохранителей.
Надо довести дело Дмитрия Низовцева до суда - и тут не гражданский иск, а уголовное дело, причем по статье, преступное деяние по которой преставляет особую опасность для общества!
Есть съемка, есть показания свидетелей и пострадавших, нет проблем с идентификацией преступников. И будьте любезны - на принудительные работы сроком до 5 лет или в тюрьму на 6.
Не все же судьям врачей сажать за врачебные ошибки. Пора бы и за преступный умысел браться.
А.Б.
ФСБ написал 30.01.2018 09:34
Радар написал 30.01.2018 08:34
Сук написал 30.01.2018 08:29
Радар написал 30.01.2018 07:58
...
Волки тоже одевают овечьи шкуры, для маскировки.
А потом воют - Мы не виноваты!
Воют хором, на все лады.
...
Но наш суд - самый справедливый в мире
и он разберется!
sd написал 30.01.2018 07:49
Посоветовал бы Вам не гражданин Ломълоижлиолжи, запастись оружием, чтобы, когда придут или соседи по площадке, или подельники по г/измене, - иметь возможность самому застрелить своих домочадцев, чтобы избавить их от страшной смерти.
стоик1112 написал 30.01.2018 07:30
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Уважение немцам, полякам и украинцам, которые искореняют фашизм-сионизм на своих землях?
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Уважение арабам и туркам, уничтожающим сионизм?
Ломълоижлиолжи написал 30.01.2018 07:16
Г-н Баранов, аналоговое мЫшление - зло и само по себе, но оно - зло кратное, когда внедряется как формат ОС.
И хрен-то бы с ним, ежели б хоть уровень был не ниже чем "клип" - в динамике развития единства и борьбы.
А у вас, коминтернозавров - ? - даже не "клише" с "набором", а гдей-то "штемпсель"-"трафарет".
Кого и куда вы собираетесь вести в таковой "парадигме"??
Во-во, - девственно чистых от интеллектуального капитала пролетариефф - в п'гек'гасное далеко, ага.
(если есть полицейское "наше дело", то и журналистское - стопудово, - ну, вторая древнейшая, че там)
Влад 599 написал 30.01.2018 07:16
sd написал 30.01.2018 07:08
Как всякий оккупант, что посещал территорию России, текущая жидо-воровское отребье, для контакта с оккупированным населением, использует подонков из числа этого населения. Единственная реакция населения на эти отбросы, может только быть только ликвидация предателей. В случаи попыток "договориться" с оккупантами и их представителями - приравнивать к гос/измене. Стоит начать практиковать эту нормальную реакцию на крыс, как крысы эти сбегут к своим хозяевам в израиль и сша. ну а Россия заодно очиститься от подонков доморощенных, ведь те ...надцать миллионов зарезанных, повешенных или просто разорванных холуев, в их кабинетах и апартаментах, - не более чем мясо используемое историческим врагом человечества - сионизмом.
Радар написал 30.01.2018 07:03
С такими человеческими страстями:
и воры и убийцы и насильники.
Как говорится:
- Раньше сядешь, раньше выйдешь.
стоик1111 написал 30.01.2018 06:53
.
Уважение немцам, полякам и украинцам, которые искореняют фашизм-сионизм на своих землях?
Влад 599 написал 30.01.2018 06:32
хорошо в стране совковой жить написал 30.01.2018 06:20
Кузя написал 30.01.2018 05:51
Александр ДВ написал 30.01.2018 05:01
а) власть (и суды) имеют законное происхождение ?
б) власть осуществляется посредством закона (а не путем произвола, насилия и т.п.)?
в) власть сама подчиняется закону?
*
У узурпаторов пути назад нет, а потому с чего бы это вдруг они стали соблюдать какие-то законы? Будете и дальше вылетать с ваших же квартир, лишаться детей, работать без зарплат и платить - монетой, ребрами и свободой. Вы же все уверены, что вы граждане рф, у которых есть законы, книжка конституция, и потому....
Пример гр-на рф Мухина Ю.И. не по вашим мозгам. А потому, вперед, во всем виноват Сталин, Госдеп, но не вы, самый ценный ресурс - идиоты.
!!!QQQ!-OQQ!JATOTVAS!!!& написал 30.01.2018 01:14
После смерти Ленина, который в 1921 г. хотел предельно сократить функции ЧК, Сталин превратил МГБ и армию в абсолютных хозяев страны."
Бедным врагам народа - только и осталось - таки писать друг на дружку лживые доносы... То таки да...
\\\/\/\\\//\\/"В РОССИИ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ВОЕННУЮ И ПОЛИЦЕЙСКУЮ РЕФОРМУ - ВОТ ПЕРВЫЙ ВОПРОС НАДВИГАЮЩЕЙСЯ РЕВОЛЮЦИИ.
Иначе эти господа устроят термоядерную войну.
И сдохнут даже мыши - никто не отсидится... "
- Таки эта реформа не поможет таки избавиться от бесноватой клинтонихи, сумасшедшего барыги трампа, больных на голову и подвинутых на убийствах де-генералов из таки западлА... То таки да...
пипец написал 30.01.2018 01:12
!!!QQQ!OQQ!JATOTVAS!!!& написал 30.01.2018 01:08
Равиль Шакиров написал 30.01.2018 01:05
вот в чем суть. написал 30.01.2018 01:03
В РОССИИ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ВОЕННУЮ И ПОЛИЦЕЙСКУЮ РЕФОРМУ - ВОТ ПЕРВЫЙ ВОПРОС НАДВИГАЮЩЕЙСЯ РЕВОЛЮЦИИ.
Иначе эти господа устроят термоядерную войну.
И сдохнут даже мыши - никто не отсидится...