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Московский листок

Здравствуй, фашизм! Журналиста арестовали прямо в студии

Опубликовано 30.01.2018 в разделе комментариев 20

арест полиция журналист
Здравствуй, фашизм! Журналиста арестовали прямо в студии

Симоновский суд Москвы постановил арестовать на 10 суток ведущего канала "Навальный Live" Дмитрия Низовцева, который был задержан 28 января в офисе ФБК в Москве. Как сообщил юрист ФБК Иван Жданов, ведущий не стал прерывать эфир о несанкционированной акции, когда в офис пришла полиция, передает "Дождь". Согласно решению суда, Низовцев допустил нарушение по 19.3 КоАП — не подчинился законному требованию сотрудника полиции.

Пожалуй, это самое интересное в истории с прошедшим "навальнингом" - и сам Навальный, и его фанаты выглядят все менее интересно, а власти научились поступать так, чтобы не привлекать к ним особого внимания. Во всяком случае в Москве.

А вот задержание журналиста прямо во время эфира, да еще за "неподчинение" - это уже что-то из кино про фашистов. Нет, правда, просто полный хайльгитлер!

Для начала, нарушением по 19.3 КоАП является не неподчинение любому требованию полицая, а только законному. Если вам человек, внешне напоминающий полицейского, делает непристойное предложение - вовсе не нужно срочно исполнять все его похоти. Можно смело оказывать сопротивление. 

Во вторых, а что, собственно, делали полицаи в студии ФБК? Нет, не в офисе ФБК, хотя и тут правовая составляющая должа быть пристально изучена, но что они делали именно в студии? Есть статья 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

 1. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с насилием над журналистом или его близкими либо с повреждением или уничтожением их имущества, а равно с угрозой применения такого насилия, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Вот как ни крути, а деятельность ведущего видеоканала - это законная профессиональная деятельность журналиста. А все, что выделено нами в тексте статьи УК, явным образом монтируется на ситуацию. 

Тут есть один важный нюанс - престиж профессии журналиста в нашей стране упал ниже грязи, разумеется, с подачи властей, поскольку "четвертая власть" им и даром не нужна, своих трех хватает. И полиция обнаглела до крайности в общении с прессой - я еще помню времена, когда правоохранительные органы с представителями СМИ старались быть предельно предупредителными. А сейчас - да пусть пишут, что хотят, начальство покроет. И журналистов хватают, задерживают, избивают - иногда сильно, иногда и насмерть. И вот не помню в последнее время, чтоб применялась 144-я статья УК.

А почему?

Мне кажется, пора уже сажать. И пора перестать лебезить перед этой обнаглевшей донельзя публикой - я имею в виду правоохранителей. 

Надо довести дело Дмитрия Низовцева до суда - и тут не гражданский иск, а уголовное дело, причем по статье, преступное деяние по которой преставляет особую опасность для общества!

Есть съемка, есть показания свидетелей и пострадавших, нет проблем с идентификацией преступников. И будьте любезны - на принудительные работы сроком до 5 лет или в тюрьму на 6.

Не все же судьям врачей сажать за врачебные ошибки. Пора бы и за преступный умысел браться.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 20
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ФСБ написал 30.01.2018 09:34
Это не журналисты,это пропагандисты!
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Скучно, девочки
Радар написал 30.01.2018 08:34
А когда он снимает свою рубашку, девушки сходят с ума!
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полностью смена состава вплоть до подполковников
Сук написал 30.01.2018 08:29
...полностью смена состава вплоть до подполковников..А может просто кровати переставим..
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Скучно, девочки
Радар написал 30.01.2018 07:58
В овечьей шкуре.
...
Волки тоже одевают овечьи шкуры, для маскировки.
А потом воют - Мы не виноваты!
Воют хором, на все лады.
...
Но наш суд - самый справедливый в мире
и он разберется!
Ответить
Re:
sd написал 30.01.2018 07:49
Какая наивность. Во все времена, когда государство через резню освобождалось от хунты и ее холуев, этих самых холуев, очень даже старательно и показательно, резали более шустрые холуи, правда их с ними тоже разобралась новая власть, но более цивилизовано, - поставила к яме и расстреляла, а семьи высылала куда подальше; и этот нормальный ход событий; граждане любого государства должны именно так формировать гражданскую позицию (прошивки) у текущих и будущих отморозков в на своей родине.
Посоветовал бы Вам не гражданин Ломълоижлиолжи, запастись оружием, чтобы, когда придут или соседи по площадке, или подельники по г/измене, - иметь возможность самому застрелить своих домочадцев, чтобы избавить их от страшной смерти.
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(без названия)
стоик1112 написал 30.01.2018 07:30
Здравствуй, сионизм-фашизм?
.
Уважение немцам, полякам и украинцам, которые искореняют фашизм-сионизм на своих землях?
.
Уважение арабам и туркам, уничтожающим сионизм?
Ответить
(без названия)
Ломълоижлиолжи написал 30.01.2018 07:16
...руки опускаются чесслово... - опять фошизм...
Г-н Баранов, аналоговое мЫшление - зло и само по себе, но оно - зло кратное, когда внедряется как формат ОС.
И хрен-то бы с ним, ежели б хоть уровень был не ниже чем "клип" - в динамике развития единства и борьбы.
А у вас, коминтернозавров - ? - даже не "клише" с "набором", а гдей-то "штемпсель"-"трафарет".
Кого и куда вы собираетесь вести в таковой "парадигме"??
Во-во, - девственно чистых от интеллектуального капитала пролетариефф - в п'гек'гасное далеко, ага.
(если есть полицейское "наше дело", то и журналистское - стопудово, - ну, вторая древнейшая, че там)
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мусорской беспредел
Влад 599 написал 30.01.2018 07:16
А потом в претензиях а чо их за мусор считают - типа они не при делах Грязная прошмандованная шваль
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(без названия)
sd написал 30.01.2018 07:08
Когда крысы, живущие в амбаре, начинают лесть в дом, - их убивают любым доступным способом.
Как всякий оккупант, что посещал территорию России, текущая жидо-воровское отребье, для контакта с оккупированным населением, использует подонков из числа этого населения. Единственная реакция населения на эти отбросы, может только быть только ликвидация предателей. В случаи попыток "договориться" с оккупантами и их представителями - приравнивать к гос/измене. Стоит начать практиковать эту нормальную реакцию на крыс, как крысы эти сбегут к своим хозяевам в израиль и сша. ну а Россия заодно очиститься от подонков доморощенных, ведь те ...надцать миллионов зарезанных, повешенных или просто разорванных холуев, в их кабинетах и апартаментах, - не более чем мясо используемое историческим врагом человечества - сионизмом.
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Скучно, девочки
Радар написал 30.01.2018 07:03
А что журналисты не люди?
С такими человеческими страстями:
и воры и убийцы и насильники.
Как говорится:
- Раньше сядешь, раньше выйдешь.
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(без названия)
стоик1111 написал 30.01.2018 06:53
Здравствуй, сионизм-фашизм?
.
Уважение немцам, полякам и украинцам, которые искореняют фашизм-сионизм на своих землях?
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Re: Россия благодаря Сталину оккупирована собственной армией и полицией -
Влад 599 написал 30.01.2018 06:32
полностью смена состава вплоть до подполковников
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(без названия)
хорошо в стране совковой жить написал 30.01.2018 06:20
"Презумпция доверия" к держимордам в деле...
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Да кто-ж его посадит?
Кузя написал 30.01.2018 05:51
"Мне кажется, пора уже сажать. И пора перестать лебезить перед этой обнаглевшей донельзя публикой - я имею в виду правоохранителей. " А кто сажать-то будет? Навальный разоблачая коррумпированные верхи власти компрадорских финансово - сырьевого олигархати и бюрократии, ведя политическую деятельность, в своих амбициях вхождения во власть, уткнулся в узурпацию власти и беспредел. Репрессировали и правых (Демушкин) и левых (Удальцов) и патриотов (п-к Квачков, Екишев), и граждан отстаивающих права (ИГПР ЗОВ), и по разным мотивам репрессировали и прессовали от блогеров до дальнобойщиков, трактористов - фермеров и т.д.!Теперь, по той или иной причине, решили свернуть деятельность Навального. Везде во всех этих делах, участвует кто? Силовик, судья, заказчик политик с верху, а кто они все вместе, как не чиновничество? Бюрократия в спайке с финансово сырьевым олигархатом, осознав себя как компрадорская часть буржуазии, как организм, свои возможности и узкие эгоистическо меркантильные интересы, вышла из под контроля остальных частей общества, узурпировала в своих интересах власть и богатства. Теперь они в своих интересах и Законы пишут, и принимают, и исполняют или плюют на требования ими же принятых Законов, и принуждают других к тому, что им выгодно. А вы говорите сажать! Они сами себя, вопреки своим интересам сажать начнут?
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Как дети, прям
Александр ДВ написал 30.01.2018 05:01
Вы ждете соблюдения законов? А в рф что -
а) власть (и суды) имеют законное происхождение ?
б) власть осуществляется посредством закона (а не путем произвола, насилия и т.п.)?
в) власть сама подчиняется закону?
*
У узурпаторов пути назад нет, а потому с чего бы это вдруг они стали соблюдать какие-то законы? Будете и дальше вылетать с ваших же квартир, лишаться детей, работать без зарплат и платить - монетой, ребрами и свободой. Вы же все уверены, что вы граждане рф, у которых есть законы, книжка конституция, и потому....
Пример гр-на рф Мухина Ю.И. не по вашим мозгам. А потому, вперед, во всем виноват Сталин, Госдеп, но не вы, самый ценный ресурс - идиоты.
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(без названия)
!!!QQQ!-OQQ!JATOTVAS!!!& написал 30.01.2018 01:14
"вот в чем суть. написал 30.01.2018 01:03
После смерти Ленина, который в 1921 г. хотел предельно сократить функции ЧК, Сталин превратил МГБ и армию в абсолютных хозяев страны."
Бедным врагам народа - только и осталось - таки писать друг на дружку лживые доносы... То таки да...
\\\/\/\\\//\\/"В РОССИИ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ВОЕННУЮ И ПОЛИЦЕЙСКУЮ РЕФОРМУ - ВОТ ПЕРВЫЙ ВОПРОС НАДВИГАЮЩЕЙСЯ РЕВОЛЮЦИИ.
Иначе эти господа устроят термоядерную войну.
И сдохнут даже мыши - никто не отсидится... "
- Таки эта реформа не поможет таки избавиться от бесноватой клинтонихи, сумасшедшего барыги трампа, больных на голову и подвинутых на убийствах де-генералов из таки западлА... То таки да...
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Re: поганые и лживые журналюги таки заслужили хоть частичку тех бед, которые они су-ки, навлекли
пипец написал 30.01.2018 01:12
Конечно! Это не ты в штаны нассал, это тебе поганые журналюги в портки напрудонили!
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Re: Вот тут ты, товарищ Главред - МОЛОТОК!
!!!QQQ!OQQ!JATOTVAS!!!& написал 30.01.2018 01:08
-Таки поганые и лживые журналюги таки заслужили хоть частичку тех бед, которые они су-ки, навлекли на дурные головы тупых населюков таки страны... То таки да...
Ответить
Вот тут ты, товарищ Главред - МОЛОТОК!
Равиль Шакиров написал 30.01.2018 01:05
Абсолютно четко, обоснованно,и по делу! Обязательно довести до суда, хотя бы и в Гааге, если у нас не удастся. И раскручивать это во всех доступных СМИ. А то мы все как-то попривыкли к постоянным унизительным и безнаказанным акциям "силовиков", все больше напоминающих тон-тон макутов Гаити 50-х годов прошлого века. Как-будто Конституция и Закон для них не существует! Сволочи!!!
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Россия благодаря Сталину оккупирована собственной армией и полицией -
вот в чем суть. написал 30.01.2018 01:03
После смерти Ленина, который в 1921 г. хотел предельно сократить функции ЧК, Сталин превратил МГБ и армию в абсолютных хозяев страны.
В РОССИИ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ВОЕННУЮ И ПОЛИЦЕЙСКУЮ РЕФОРМУ - ВОТ ПЕРВЫЙ ВОПРОС НАДВИГАЮЩЕЙСЯ РЕВОЛЮЦИИ.
Иначе эти господа устроят термоядерную войну.
И сдохнут даже мыши - никто не отсидится...
Ответить
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