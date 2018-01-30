Я дебил или право имею?

Не могу пройти мимо очередного примера самоотверженности Навального и его сторонников, но речь, собственно, не о нём и не о них. Хотя и о них тоже.

По следам прошлых моих статей о Конституции я обратил внимание на довольно интересный момент в теме народовластия (демократии), момент, который вообще никогда никем не обсуждается. Смотрите, в основании демократии находится воля народа. Подчеркну, воля людей в демократическом государстве - это главное. Не чиновники, не депутаты и, тем более, не Президент, а все граждане страны вместе являются сувереном - высшей, ничем и никем не ограниченной властью.

По идее и простоте мысли это должно быть всем понятно, но вот в реальности…

Если мы присмотримся к людям, то увидим, что они по умственным и моральным способностям все разные. Давайте возьмём две крайности.

Первая крайность - это настоящие граждане страны, это люди, у которых хватает ума и моральных сил брать на себя ответственность за свою судьбу и судьбу своих детей, и действительно быть сувереном в своей стране. У этих граждан хватает ума обдумывать и хватает моральных сил принимать самостоятельные властные решения, и требовать от чиновников государства их исполнения.

Вторая крайность - противоположность этих граждан. Это - тупые дебилы, которые не понимают происходящего. Что тут поделать - такие люди реальное есть. Они могут быть болтливыми, активными, но дебилами. Вот и вопрос, а что же дебилам делать, когда подходит время принимать государственные решения? Дебилы ведь тоже имеют право на властный голос, им тоже требуется принимать властное решение, и они ещё и впереди всех лезут.

Естественно, что дебилы, во-первых, поступают тупо. Как тупо? Либо так, как советуют авторитеты, либо, «как все». И, во-вторых, дебилы требуют от государства, чтобы им указывали, как поступать. Мы привыкли всё валить на зловредность власти, но на самом деле власть далеко не всегда стремится лишить граждан свободы по своей инициативе, это дебилы требуют от власти лишить их свободы выбора тем, что указать им, дебилам, как поступать в случаях, когда у дебилов не хватает собственного ума для принятия решения.

Почему дебилы не хотят свободы? Ну, ладно, не знают они какое решение принять, но почему они требуют указаний именно от государства, а не, скажем, от жены? Ответ простой: дебил боится поступать не только самостоятельно, но и по совету неавторитетных людей, поскольку ему всё равно надо принять собственное решение, а именно - поступить ли ему так, как жена и друзья советуют, или нет? А вдруг по их совету выберешь неправильное решение? И все увидят, что ты дебил?

А вот если дебилу закон указывает, как поступать, то тогда дебилы, поступая по закону, приобретают статус если не умных, то «как все». В худшем случае, при уж особо дебильном законе, дебилы получают статус «законопослушных».

Вот смотрите. Что мешает, скажем, дебилу, не желающему или боящемуся курить, не заходить в ресторанах в залы для курящих, не лезть в курительные комнаты в учреждениях и публичных местах, не торчать в том тамбуре вагонов поездов, который выделялся для курильщиков? Никто не мешает! Но без закона о борьбе с курением этот дебил, боящийся курить, принимает в своих глазах вид придурка: он, видишь ли, боится умереть от рака, как его пугают наркодельцы и производители лекарств, а те, кто курят, видишь ли, не боятся! И кто дурак - не понятно! А, может действительно дурак он, - дебил. И дебил, жадно захватывая лёгкими выхлопы автомобилей, с восторгом принимает закон о борьбе с курением (с лекарством!), поскольку этот закон убирает с его поля зрения курящих - тех, с которыми он себя подсознательно сравнивает. И благодаря этому закону, плюнувшему на суверенную власть народа, дебил в своих глазах стал умным только потому, что не курит.

Или вот вопрос более тяжёлый, но и более понятный. Нынешняя Конституция России сочинялась американцами под Ельцина, и уже поэтому достаточно дебильна, но, помимо прочего, она и написана дебилами. И в связи с этим дебилизмом, её авторы, с одной стороны, обязаны были учитывать, что народ - суверен, но, с другой стороны, у них была дебильная потребность: при жизни по этой Конституции избавиться от принятия собственных решений. У них была потребность, чтобы им, дебилам, в Конституции и законах установили то, решение о чём умный человек принимает самостоятельно.

И дело с Навальным вот этот аспект интересов дебилов высветило с откровенностью, однако, мало кому заметной.

Смотрите, когда правила о выборах в органы государственной власти в Конституцию дебилы вписывали из конституций демократических стран, то запрет на участие в выборах ограничился очевидностью, да и то - лишней: «Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда» (ст.32). Всё! Повторю, что даже это ограничение прав для умного человека лишнее, и, тем более, все иные качества кандидата на власть, умный человек (суверен) оценит сам в процессе выборов. Скажем, на выборы представят 15-летнего пацана в качестве претендента на должность президента, или представят иностранца. Но умный человек, как и полагается суверену, сам решит, голосовать за этих претендентов или нет? Что тут тяжелого для разрешения этого вопроса умным человеком?

А дебил? А дебил будет в отчаянии от вопроса, что же ему делать?? Скажем, голосовать дебилу за 15-летнего иностранца на должность президента или нет?! И дебил требует от государства, чтобы с него сняли ответственность за это трудное для него решение, для которого у дебила не хватает ума. И в результате, авторы Конституции РФ дописали прямо в Конституцию дебильный пункт: «Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет» (ст.81). И дебил радуется - теперь ему по этому вопросу о возрасте и гражданстве думать не надо - закон по этому вопросу есть, и дебил теперь по этому вопросу поступит «как все».

Но этого же мало. Ну, вот скажем, кандидат судом осуждён условно, для суверена это не имеет значения, поскольку он способен оценить и справедливость приговора, и недостатки кандидата перед голосованием, в том числе и то, что кандидат осуждён, хоть условно, хоть реально. А дебил? Дебил же этого сделать не сможет! Вот он возьмёт и проголосует за условно осуждённого, а все проголосуют против, и станет понятно, что он дебил. И дебил требует, чтобы ему в законе указали, что ему в таких случаях делать? И чтобы все в стране тоже так делали!

И мы видим, как 450 «депутатов» в Думе развернулись на свою полную дебильную немощность и начали «расширять конституционные ограничения» и этим снимать с себя и с остальных дебилов ответственность за те решения, которые обязан принять каждый гражданин самостоятельно. За решения, которые обязан принимать сам суверен, разумеется, умный суверен. Депутаты стали запрещать законом голосование за экстремистов, за условно осуждённых и т.д. и т.п.

Вот в моём деле (я ведь тоже осуждён условно и по тяжкой статье) мои молодые товарищи сидят в тюрьме за работу по передаче власти народу России. Кого ещё более достойного можно представить в роли президента? А по существующему закону они не могут претендовать на пост президента даже после выхода на свободу. А почему? А из-за вас, дебилы, - из-за вашего требования указывать вам в законах, что вам, дебилам, делать, если кандидату в президенты написала приговор тётка, которую президент устроил судьёй!

Причём, на практике страшны дебилы с юридическим образованием, которые на полном серьёзе, к примеру, уверяют, что судьи Конституционного суда сочли конституционным снятие с выборов президента кандидатов, осуждённых судьями. Сочли конституционным - раз тётка, назначенная ворами в судьи, приговор по уголовному делу кандидату в президенты вынесла, то этот человек президентом стать не может. А ведь это пусть и косвенное, но наглое вмешательство судебной власти в формирование остальных ветвей власти. Это попрание статьи 10 Основ конституционного строя! Но дебилу с юридическим образованием это не объяснишь. Дебил сам читать Конституцию не способен, дебилу нужно толкование неких лиц, устроившихся судьями.

Вот в деле с Навальным общество и разделилось.

Умные граждане (суверены) возмущены, поскольку эти 450 думских дебилов в деле с Навальным посягают на их власть - на власть народа. Причём, посягают исключительно из-за своей дебильности - потому, что эти думские дебилы сами не способны понять, к примеру, голосовать ли им за условно осуждённого или нет?

Ну и, разумеется, не только юридические дебилы, но и все дебилы вне Думы одобряют попрание прав народа законами. Поскольку дебилы ведь сами не народ - они дебилы, они живут как суслики на этой территории, и им нужно, чтобы кто-то указал, что им, бедным дебилам, делать в тех или иных случаях. В случаях, в которых умный человек и сам разберётся. Но указал так, чтобы дебилам обидно не было, - чтобы указал для всех - в законе.

И Навальный пытается разбудить в дебилах людей: «Вы же суверены!». А в ответ дебильный вопль: «Конституция допускает расширение ограничения прав!», - забывая уточнить, что это не Конституция допускает, а вы, дебилы, этого требуете.