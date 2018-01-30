Как Няша приревновала девицу Собчак к президенту Трампу

Приятная новость, друзья. Не от бабушек на скамейке, а от ведущего российского государственного информагенства «Новости». Цитирую:
«Депутат Госдумы Наталья Поклонская в ответ на американские санкции пригласила президента США Дональда Трампа посетить Крым».
Как пригласила? В какой форме? Письменно через посольство США в Москве? По телефону? Может, послала ему в Овальный кабинет SMS-ку или даже нарочного с пакетом в вашингтонский Белый дом? Не уточняется. Просто пригласила.
«Вот, к примеру, хотел бы господин Дональд Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций, - вздохнула Наталья Владимировна корреспонденту агентства. - И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак. А я, в отличие от президента США, приглашаю его в солнечный российский Крым. Безопасность господина президента гарантирована комплексом С-400 «Триумф» (https://ria.ru/politics/20180127/1513446328.html ).
Улыбнуло, правда? Причем тут зенитно-ракетный комплекс «Триумф», если зовешь главу нехорошего государства на деловой ужин (утренний кофе) в свою казенную квартиру в Симферополе?
А куда еще звать? Пани Поклонская, при всем уважении, не глава Крыма делать такие предложения. А потому предоставить правительственную резиденцию Республики заокеанскому гостю не полномочна.
Она и не лидер «Единой России», чтобы приглашать по партийной линии, всего лишь член ее фракции и вроде даже одномандатница.
Остается прием на квартире. Что же стоит за этим частным приглашением? Как считают сетевые эксперты, обыкновенная женская ревность.
Ксения Собчак приглашена на завтрак к богу
А чего ревновать? К следующим президентским выборам у Няши уже будет 10-летний срок проживания в России, и ее поклонники обязательно выдвинут ее в президенты.
Тогда и повидается с мистером Трампом, если уж так хочется. И если позволит, конечно, не менее ревнивая Меланья.
А сам-то он, как известно, большой ценитель женской красоты.
Очень тонкий и богатый.
маргулис поможе написал 30.01.2018 09:58
а таки да, партия достойная. пройдет собеседование - и ее мужу светит стать первым джентльменом россии.
фотографироваться с первыми ледями и не только ледями. толерантней господа, толерантней!
афтору статьи - если у вас с... хм... на няшу-неадеквашу - идите к ней с мироточащими бюстами делать предложение.
зачем свои с... хм... фантазии на обозрение выставлять?
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед@ДальССкий написал 30.01.2018 09:24
Ты по сцылам глянул?
ВсЁ правда?
Сомнения в достоверность сцыл есть?
Убедился какое это гОвно?
И чнго тогда истерично минусишь?
А!
Foma написал 30.01.2018 08:33
У них там такой плюрализм, что волосы дыбом
Foma написал 30.01.2018 08:30
А вот если бы Сочачку одернули из генпрокуратуры или с Лубянки...
Но не одернули, поэтому она гонит свое. Требует провести там другой референдум.
Кто=то же подкидывает ей эти идейки, которых она три года не выдвигала...
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед---ДальССкий написал 30.01.2018 08:21
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1) ... " Сегодня 1 марта выдающемуся русскому патриоту Виктору Илюхину исполнилось бы 68 лет.
Он был самым профессиональным и харизматичным депутатом не только фракции КПРФ, но и всей той Думы. Да и сегодня ему там нет равных." ____________Говновонько
http://forum-msk.org/material/politic/12882150.html
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И !
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2)... " ПРАВДА.Ру уже рассказывала, что смерть генерала Рохлина обернулась настоящим золотым дном для выдающегося деятеля российской госбезопасности Илюхина. Еще бы! Прикидываясь былой дружбой с лидером ДПА, этот "друган" при помощи интриг возглавил Движение, объявил сбор средств на памятник убитому товарищу, да все собранные средства и присвоил...
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...- Более того , явившись к вдове в совершенно свинском виде ко вдове 6 июня в день 53-летия Льва Яковлевича, Илюхин угрожал расправиться с ней , если она не прекратит своих обличений . На прощание сунул ей 300 долларов - и был таков...
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- И вот новый приступ илюхинского фарисейства...
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...- А Илюхин и вовсе получил от администрации Ельцина престижную квартиру в элитном доме...
_______________
https://www.pravda.ru/politics/08-12-2000/834845-0.______ХохловонЬко
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ВОПРОС !!!
ГОВНОВОНЬКО, эти строки из-под твоей руки?
Эти слова с твоего рта?
А!
П.И С.И....сциииииииии на тебя, сцуку гэбешно-опайкованную!
КхарК! Тьфу , на тебя!
( это сверху, после того, как ты обосцан и обоССран...
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...и в довесок ещЁ одна гОвностатейка, где ОН "мочил" Илюхина,
ГовновЁнко ты забыл еЁ?
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3)- " Илюхин отдай миллион! Растратил ли депутат деньги убитого товарища."____________________________________ А. Головенко
13 мар. 2000г. в 00-44 Правда. Ру
https://www.pravda.ru/news/world/13-03-2000/909816-0/
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А, ведь права Русская пословица:
"Хохол это, как говнО = только чуть хуже!"
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед!?ДальССкий написал 30.01.2018 08:04
Почему его, наш "сердобольный и справедливый" Толик, не вызовет бригаду психопатырей и не поможет этому хохлу отдохнуть в жОлтом доме, а не на Канарах, где он рождественские каникулы провЁл.
(от католического рождества = до христианского, - от этой взаПравдашной мурзилки ни "гу-гу" не было в тырнете, а тут, его прорвало?)
Видимо операция по смене пола и отдых на канарЯх подкосили бюджет этой сявки.
Вот и прЁтся, ежедневно и везде навЁрстывая упущенно-пропущенное!
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Русская Народная Пословица.
- Жадность хохла = БеЗмерна! Тупость хохла = БеЗпредельна!.
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рЫдколог, вот ответь мне!
Когда же ты уберЁшь с передовицы этого йобнутого хохла, который сам себе к своим дебильным статьям каменты пишет?
И снова один вопроСС к этой ХохловЁнке:
Говновонько, а ведь ты с постоянным долбойобством упоротого какло доказываешь свою психопатию.
Каждый раз, к таким свои писцюкалкам, сам-себе наддрачиваешь голосовалкой рейтинг и выкладываешь беЗчисленное кол-во левых каментов с поддельными лэйблами от себя.
Не гребуешь и переодеваться в бабские трусы и лифчик, в погоне за баблом от чОбанова, подписывая не только каменты , но и целые статьи вымышленными женскими фамилиями и именами.
Слушай, а может ты на фоне дурки себе операцию по смене пола вкрячил?
И ты теперь трансвестит?
Обратите внимание, что = Хохол сам-себя в очко трахнет,- лишь бы грошик лишний дали.
И ты = подтверждение тому!
ГовновонЬко, а чего ты НИ РАЗУ не написал свои пасквили
о рiдной неньке, жЫдомЫлдоване Поросе, педераССтах клЯчко, лЯшках и кВаковых.
Почему ты , живя в России постоянно серишь и тупо сцышь на все углы только в ней?
Уж не на оплате ли ты, помимо чОбановской каССы, и от пендоСС-дУрненьки грошь имаешь?
Весьма себе обЪяснимо.
А чего, с какло станет = ПОРОДА!
Жани Шаден написал 30.01.2018 07:15
Она должна понять, что проигрывать надо уметь. Не терять лицо. Что она больше не в моде и нечего набивать себе цену разной муетой
Изборский клуб написал 30.01.2018 07:02
Просто у каждой свои задачи. Поклонская хорошо поработала символом "крымской весны" и на раскрутку провальной "Матильды"
При желании ЦИК мог бы ей зачесть как проживание в России 10 лет жизни в Украинской ССР в составе СССР
Но Няша под санкциями и в Европу и США невъездная, а Собчачка запросто
стоик1111 написал 30.01.2018 06:45
Савченко - Уважение и почет от славян.
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Они легко поставили на колени ничтожного сортирного Карлика с сионистом-преступником Порошенко ?
Для Них Троцкий, Каганович, Андропов и другие Примаковы - изверги-сионисты?
Херсонес написал 30.01.2018 05:04
Но сделав ей дочку,он порвал с ней, ибо непроходимо глупа
Потом она связалась с Гоблиным, но и тот отдал ей свой депутатский мандат Госдумы и сплавил ее в Москву
В Москве у нее замироточил бюст Николая Ц
Теперь ей захотелось купить себе немножко Трампа
без названия написал 30.01.2018 04:04
Так что Няшке за Собчачкой никогда не угнаться
без названия написал 30.01.2018 03:45
"России накануне президентских выборов нужна маленькая победоносная война. И это может быть война за возвращение Няши Украине"
Ночной гвоздь написал 30.01.2018 02:28
Поклонская для него никто и звать ее никак. И не х-рен выделываться
А. Головенко, автор заметки написал 30.01.2018 00:57
Ее пропустят через сито хорошо подготовленных вопросов, будут смотреть, как держится, реагирует, отвечает, подходит ли она им для дальнейшей обработки. Метод у них такой
Это не значит, что они будут двигать ее в рос.президенты, но знать, что она за штучка, - должны.
Так же они в 1990м приглашали на смотрины Ельцина. И совсем мало кто знает - Зюганова в 1994 году. В этом же году Ельцин обещал президентские выборы
А сопровождал Зюгу в Штаты бывш. собкор "Правды" в Канаде Володя Шелков
!!!QQQ!OQQJATOTVAS!!!&&& написал 30.01.2018 00:45
Никозий написал 30.01.2018 00:26
А баба молодая, разве ей не хочется? "Дать так королю", как говорят на Тверской и у них в нижней палате