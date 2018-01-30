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Московский листок

Как Няша приревновала девицу Собчак к президенту Трампу

Опубликовано 30.01.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 16

америка трамп
Как Няша приревновала девицу Собчак к президенту Трампу

Приятная новость, друзья. Не от бабушек на скамейке, а от ведущего российского государственного информагенства «Новости». Цитирую:

«Депутат Госдумы Наталья Поклонская в ответ на американские санкции пригласила президента США Дональда Трампа посетить Крым».

Как пригласила? В какой форме? Письменно через посольство США в Москве? По телефону? Может, послала ему в Овальный кабинет SMS-ку или даже нарочного с пакетом в вашингтонский Белый дом? Не уточняется. Просто пригласила.

«Вот, к примеру, хотел бы господин Дональд Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций, - вздохнула Наталья Владимировна корреспонденту агентства. - И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак. А я, в отличие от президента США, приглашаю его в солнечный российский Крым. Безопасность господина президента гарантирована комплексом С-400 «Триумф» (https://ria.ru/politics/20180127/1513446328.html ).

Улыбнуло, правда? Причем тут зенитно-ракетный комплекс «Триумф», если зовешь главу нехорошего государства на деловой ужин (утренний кофе) в свою казенную квартиру в Симферополе?

А куда еще звать? Пани Поклонская, при всем уважении, не глава Крыма делать такие предложения. А потому предоставить правительственную резиденцию Республики заокеанскому гостю не полномочна.

Она и не лидер «Единой России», чтобы приглашать по партийной линии, всего лишь член ее фракции и вроде даже одномандатница.

Остается прием на квартире. Что же стоит за этим частным приглашением? Как считают сетевые эксперты, обыкновенная женская ревность.

Ксения Собчак приглашена на завтрак к богу

А чего ревновать? К следующим президентским выборам у Няши уже будет 10-летний срок проживания в России, и ее поклонники обязательно выдвинут ее в президенты.

Тогда и повидается с мистером Трампом, если уж так хочется. И если позволит, конечно, не менее ревнивая Меланья.

А сам-то он, как известно, большой ценитель женской красоты.

Очень тонкий и богатый.



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Всего комментариев к статье: 16
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(без названия)
маргулис поможе написал 30.01.2018 09:58
когда ксюша стала девицей? вроде замужняя?
а таки да, партия достойная. пройдет собеседование - и ее мужу светит стать первым джентльменом россии.
фотографироваться с первыми ледями и не только ледями. толерантней господа, толерантней!
афтору статьи - если у вас с... хм... на няшу-неадеквашу - идите к ней с мироточащими бюстами делать предложение.
зачем свои с... хм... фантазии на обозрение выставлять?
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Re: Почему мурзилка Хохло-ГовновЁнко постоянно серет на ФорМСКе?( и без наблюдения психопатырей?
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед@ДальССкий написал 30.01.2018 09:24
хочу спросить того, кто к посту "минусики" поставил.
Ты по сцылам глянул?
ВсЁ правда?
Сомнения в достоверность сцыл есть?
Убедился какое это гОвно?
И чнго тогда истерично минусишь?
А!
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Re: Re: женские споры
Foma написал 30.01.2018 08:33
Хотя кураторы Няши и Собчачки угадываются легко. На Няшу делает ставку одна кремлевская башня, на Собчачку другая
У них там такой плюрализм, что волосы дыбом
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Re: женские споры
Foma написал 30.01.2018 08:30
А как потешно эти девки схватились из-за Крыма. Собчак заявляет, что по международному праву он принадлежит Украине. Экс=прокурорша отбивается: результаты референдума о вхождении Крыма в России не подлежат сомнению.
А вот если бы Сочачку одернули из генпрокуратуры или с Лубянки...
Но не одернули, поэтому она гонит свое. Требует провести там другой референдум.
Кто=то же подкидывает ей эти идейки, которых она три года не выдвигала...
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Хохол = это как говнО, только чуть хуже... (Русская нар. пословица
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед---ДальССкий написал 30.01.2018 08:21
А вот вам и факты.
.
1) ... " Сегодня 1 марта выдающемуся русскому патриоту Виктору Илюхину исполнилось бы 68 лет.
Он был самым профессиональным и харизматичным депутатом не только фракции КПРФ, но и всей той Думы. Да и сегодня ему там нет равных." ____________Говновонько
http://forum-msk.org/material/politic/12882150.html
.
И !
.
2)... " ПРАВДА.Ру уже рассказывала, что смерть генерала Рохлина обернулась настоящим золотым дном для выдающегося деятеля российской госбезопасности Илюхина. Еще бы! Прикидываясь былой дружбой с лидером ДПА, этот "друган" при помощи интриг возглавил Движение, объявил сбор средств на памятник убитому товарищу, да все собранные средства и присвоил...
.
...- Более того , явившись к вдове в совершенно свинском виде ко вдове 6 июня в день 53-летия Льва Яковлевича, Илюхин угрожал расправиться с ней , если она не прекратит своих обличений . На прощание сунул ей 300 долларов - и был таков...
.
- И вот новый приступ илюхинского фарисейства...
.
...- А Илюхин и вовсе получил от администрации Ельцина престижную квартиру в элитном доме...
_______________
https://www.pravda.ru/politics/08-12-2000/834845-0.______ХохловонЬко
.
ВОПРОС !!!
ГОВНОВОНЬКО, эти строки из-под твоей руки?
Эти слова с твоего рта?
А!
П.И С.И....сциииииииии на тебя, сцуку гэбешно-опайкованную!
КхарК! Тьфу , на тебя!
( это сверху, после того, как ты обосцан и обоССран...
.
.
...и в довесок ещЁ одна гОвностатейка, где ОН "мочил" Илюхина,
ГовновЁнко ты забыл еЁ?
.
3)- " Илюхин отдай миллион! Растратил ли депутат деньги убитого товарища."____________________________________ А. Головенко
13 мар. 2000г. в 00-44 Правда. Ру
https://www.pravda.ru/news/world/13-03-2000/909816-0/
.
А, ведь права Русская пословица:
"Хохол это, как говнО = только чуть хуже!"
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Почему мурзилка Хохло-ГовновЁнко постоянно серет на ФорМСКе?( и без наблюдения психопатырей?
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед!?ДальССкий написал 30.01.2018 08:04
Да ещЁ и лавьЁ с чОбанова получает...
Почему его, наш "сердобольный и справедливый" Толик, не вызовет бригаду психопатырей и не поможет этому хохлу отдохнуть в жОлтом доме, а не на Канарах, где он рождественские каникулы провЁл.
(от католического рождества = до христианского, - от этой взаПравдашной мурзилки ни "гу-гу" не было в тырнете, а тут, его прорвало?)
Видимо операция по смене пола и отдых на канарЯх подкосили бюджет этой сявки.
Вот и прЁтся, ежедневно и везде навЁрстывая упущенно-пропущенное!
.
Русская Народная Пословица.
- Жадность хохла = БеЗмерна! Тупость хохла = БеЗпредельна!.
.
рЫдколог, вот ответь мне!
Когда же ты уберЁшь с передовицы этого йобнутого хохла, который сам себе к своим дебильным статьям каменты пишет?
И снова один вопроСС к этой ХохловЁнке:
Говновонько, а ведь ты с постоянным долбойобством упоротого какло доказываешь свою психопатию.
Каждый раз, к таким свои писцюкалкам, сам-себе наддрачиваешь голосовалкой рейтинг и выкладываешь беЗчисленное кол-во левых каментов с поддельными лэйблами от себя.
Не гребуешь и переодеваться в бабские трусы и лифчик, в погоне за баблом от чОбанова, подписывая не только каменты , но и целые статьи вымышленными женскими фамилиями и именами.
Слушай, а может ты на фоне дурки себе операцию по смене пола вкрячил?
И ты теперь трансвестит?
Обратите внимание, что = Хохол сам-себя в очко трахнет,- лишь бы грошик лишний дали.
И ты = подтверждение тому!
ГовновонЬко, а чего ты НИ РАЗУ не написал свои пасквили
о рiдной неньке, жЫдомЫлдоване Поросе, педераССтах клЯчко, лЯшках и кВаковых.
Почему ты , живя в России постоянно серишь и тупо сцышь на все углы только в ней?
Уж не на оплате ли ты, помимо чОбановской каССы, и от пендоСС-дУрненьки грошь имаешь?
Весьма себе обЪяснимо.
А чего, с какло станет = ПОРОДА!
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Re: Переспать - не значит жениться
Жани Шаден написал 30.01.2018 07:15
Уж если Трамп отказался встречаться с Путиным, то кто для него эта Поклонская? Пустое место. И она знает, что никто. И никакого приглашения ему приехать в Крым она не посылала.
Она должна понять, что проигрывать надо уметь. Не терять лицо. Что она больше не в моде и нечего набивать себе цену разной муетой
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Re: Переспать - не значит жениться
Изборский клуб написал 30.01.2018 07:02
Не нужно списывать Поклонскую в утиль и говорить, что теперь в фаворе только Собчак. Обе они еврейки и одинаково нужны режиму и мировой закулисе
Просто у каждой свои задачи. Поклонская хорошо поработала символом "крымской весны" и на раскрутку провальной "Матильды"
При желании ЦИК мог бы ей зачесть как проживание в России 10 лет жизни в Украинской ССР в составе СССР
Но Няша под санкциями и в Европу и США невъездная, а Собчачка запросто
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(без названия)
стоик1111 написал 30.01.2018 06:45
Поклонской - Уважение и почет от славян.
Савченко - Уважение и почет от славян.
.
Они легко поставили на колени ничтожного сортирного Карлика с сионистом-преступником Порошенко ?
Для Них Троцкий, Каганович, Андропов и другие Примаковы - изверги-сионисты?
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Re: Переспать - не значит жениться
Херсонес написал 30.01.2018 05:04
Надеясь влиться в истеблишмент донецкой власти, эта деревенская дурочка запрыгнула в постель к большому начальнику, который старше ее на 19 лет.
Но сделав ей дочку,он порвал с ней, ибо непроходимо глупа
Потом она связалась с Гоблиным, но и тот отдал ей свой депутатский мандат Госдумы и сплавил ее в Москву
В Москве у нее замироточил бюст Николая Ц
Теперь ей захотелось купить себе немножко Трампа
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Переспать - не значит жениться
без названия написал 30.01.2018 04:04
Няшка должна же понять,что нацлидер больше 25 лет друг семьи Собчаков. Девку эту знает еще со школы. Нарусова крепко держит его на поводке, делая всякие намеки
Так что Няшке за Собчачкой никогда не угнаться
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Re: Re: Это именно смотрины Собчак
без названия написал 30.01.2018 03:45
Есть рецепт!
"России накануне президентских выборов нужна маленькая победоносная война. И это может быть война за возвращение Няши Украине"
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Re: Это именно смотрины Собчак
Ночной гвоздь написал 30.01.2018 02:28
Дура дурой. Еще глупее чем я думал. Трамп не признает присоединение Крыма к России считая его аннексией.Отсюда и санкции, которым конца не видно.
Поклонская для него никто и звать ее никак. И не х-рен выделываться
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Это именно смотрины Собчак
А. Головенко, автор заметки написал 30.01.2018 00:57
Прав Ан.Баранов. Собчачку в США Белый дом (ЦРУ) зовет именно на смотрины. Религия тут ни при чем.
Ее пропустят через сито хорошо подготовленных вопросов, будут смотреть, как держится, реагирует, отвечает, подходит ли она им для дальнейшей обработки. Метод у них такой
Это не значит, что они будут двигать ее в рос.президенты, но знать, что она за штучка, - должны.
Так же они в 1990м приглашали на смотрины Ельцина. И совсем мало кто знает - Зюганова в 1994 году. В этом же году Ельцин обещал президентские выборы
А сопровождал Зюгу в Штаты бывш. собкор "Правды" в Канаде Володя Шелков
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(без названия)
!!!QQQ!OQQJATOTVAS!!!&&& написал 30.01.2018 00:45
-Таки у головенка просто талант писать таки идиотские статейки! Таки потроллила бабенка трамплюкатора - будем таки его жалеть? То таки да-аа? Да путь приезжает -таки извините за каламбурчик - хсним! То таки да...
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Дать так королю
Никозий написал 30.01.2018 00:26
Няша сама рассказывала, что с первым мужем разошлась, а второй сбежал накануне регистрации. Живет одна.
А баба молодая, разве ей не хочется? "Дать так королю", как говорят на Тверской и у них в нижней палате
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