Как Няша приревновала девицу Собчак к президенту Трампу

Приятная новость, друзья. Не от бабушек на скамейке, а от ведущего российского государственного информагенства «Новости». Цитирую:

«Депутат Госдумы Наталья Поклонская в ответ на американские санкции пригласила президента США Дональда Трампа посетить Крым».

Как пригласила? В какой форме? Письменно через посольство США в Москве? По телефону? Может, послала ему в Овальный кабинет SMS-ку или даже нарочного с пакетом в вашингтонский Белый дом? Не уточняется. Просто пригласила.

«Вот, к примеру, хотел бы господин Дональд Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций, - вздохнула Наталья Владимировна корреспонденту агентства. - И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак. А я, в отличие от президента США, приглашаю его в солнечный российский Крым. Безопасность господина президента гарантирована комплексом С-400 «Триумф» (https://ria.ru/politics/20180127/1513446328.html ).

Улыбнуло, правда? Причем тут зенитно-ракетный комплекс «Триумф», если зовешь главу нехорошего государства на деловой ужин (утренний кофе) в свою казенную квартиру в Симферополе?

А куда еще звать? Пани Поклонская, при всем уважении, не глава Крыма делать такие предложения. А потому предоставить правительственную резиденцию Республики заокеанскому гостю не полномочна.

Она и не лидер «Единой России», чтобы приглашать по партийной линии, всего лишь член ее фракции и вроде даже одномандатница.

Остается прием на квартире. Что же стоит за этим частным приглашением? Как считают сетевые эксперты, обыкновенная женская ревность.

Ксения Собчак приглашена на завтрак к богу

А чего ревновать? К следующим президентским выборам у Няши уже будет 10-летний срок проживания в России, и ее поклонники обязательно выдвинут ее в президенты.

Тогда и повидается с мистером Трампом, если уж так хочется. И если позволит, конечно, не менее ревнивая Меланья.

А сам-то он, как известно, большой ценитель женской красоты.

Очень тонкий и богатый.