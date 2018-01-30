Анатолий Баранов: экономика завязана на персональные кошельки и персональные интересы нескольких десятков человек

Дал уже второй комментарий "Свободной прессе" по поводу санкций. Вот первый.

Анатолий Баранов: Если для получения прибыли в 200 процентов понадобится зажарить и съесть Дворковича - зажарят и сожрут

Но, видимо, вопрос очень острый, не усидеть.

В ближайшее время Соединенные Штаты определят круг «близких к Путину» должностных лиц, бизнесменов и «полугосударственных компаний», ответственных, по их мнению, за поддержку «режима». Цель — давление на Кремль и страну. Результатом может стать новый виток обострения отношений между Россией и США вплоть до разрыва дипотношений.

Как известно, 29 января, истекает полугодовой срок, отведенный Конгрессом США Дональду Трампу на представление двух докладов по России, предусмотренных законом «О противодействии врагам США посредством санкций». По информации The New York Times оба документа должны быть переданы вовремя, хотя не исключается и небольшая задержка.

Один из докладов американские СМИ называют его «the name-and-shame report». То есть, «список позора». Конгрессмены хотят знать о «коррупционных схемах, к которым включенные в него лица могли быть причастны», их капитале и источниках доходов, включая доходы членов семей. В России документ называют «список олигархов».

В свою очередь, главный редактор портала ФОРУМ.мск Анатолий Баранов уверен, что тяжелые последствия, вызванные глубинной зависимостью российской экономики, в том числе ее военного сектора, от олигархата еще впереди.

— Я бы рассматривал вопрос санкций в двух плоскостях — персональных и санкций против компаний, например, связанных с ОПК. Персональные санкции, вероятно, затронут около 50 человек, с членами семей две-три сотни. И очевидно, что подавляющее большинство этих людей — очень состоятельные люди.

— Каким образом это вообще может повлиять на страну, на народ?

— Ну не сможет кто-то из наших «отцов отечества» ездить на отдых в Майами или тусить в Калифорнии среди звезд и устриц. Наверное, могут у них возникнуть проблемы и в Европе, как у Керимова. Если бы не офшорный характер нашей аристократии, вообще плевать — в императорские времена, в очередной период охлаждения с Европой был даже введен запрет на выезд дворян из империи — и ничего, появились замечательные курорты в Финляндии. Кстати, финны к санкциям присоединяются крайней неохотно, так что можно по-прежнему ездить.

Но у нас структура государства сугубо олигархическая, экономика завязана на персональные кошельки и персональные интересы нескольких десятков человек. Поэтому уже глава ВТБ Костин в Давосе прозрачно намекал об отзыве посла из Вашингтона. Могут и отозвать «по требованию граждан». А еще говорят, что у нас нет гражданского общества. А у нас вот даже небольшая группа граждан послов может отзывать…

— Может, это и правильно? Ведь санкции — акт, враждебный по отношению ко всей стране… Чего церемониться?

— Подлинные хозяева России не ездят отдыхать в Европу — они живут в Европе, а в Россию временами наезжают за оброком.

— А что можно сказать о санкциях против компаний, связанных с ОПК?

— У США с нами сравнительно небольшой объем внешней торговли, а в военно-технической сфере и вовсе незначительный. Но санкции США предполагают возможность «вторичных санкций» против тех, кто имеет дело с российскими компаниями на Западе. Это резко ограничивает в первую очередь технологический обмен в отраслях, где доступ к высоким технологиям является критичным.

Все помнят скандал в Крыму из-за турбин производства «Симменс» — по какой-то причине у России не оказалось технической возможности самостоятельно произвести турбины нужных характеристик. Напомню, в СССР турбины для электростанций были одной из важных статей экспорта, а теперь мы импортируем…

Важной является для нас кооперация с французскими компаниями по производству авиадвигателей, тем более, что украинская составляющая тут потеряна. А двигатели Д30-Ф6 для МиГ-31 больше в Перми не производятся, и специалисты связывают это напрямую с участием американской компании «Пратт и Уитни» в капитале «Пермских моторов» — это к тому, что в ряде ключевых направлений «оборонки» технологическая независимость утеряна, и международная кооперация является критичной.

— Наверное, можно найти новых контрагентов?

— Партнеры в разных странах мира теперь опасаются иметь дело с нами, тем более расширять сотрудничество. У меня есть стойкое ощущение, что высокое руководство эту проблему до конца не понимает, а в высоком руководстве у нас люди, очень далекие от проблем производства. Ну а компетентные специалисты, так скажем, среднего звена на принятие решений «наверху» не влияют никак. Поэтому у нас в жизни так много неприятных сюрпризов — не знали, не учли, не рассчитали…

— А самим наладить производство?

— Тут с одной только приватизацией предприятий ОПК наверчено так, что сразу и не разберешься, чего и сколько напрямую контролируется вероятным противником… И это уже связано с персональными санкциями – ведь нашим обитателям лондонской Белгравии тоже могут ставить разные условия… Вице-премьер Дворкович, который, кстати, объявил, что олигархов у нас больше нет, и тот уже говорит о «фактической войне», а у нас ключевые фигуры экономики размещены на расстоянии пешей прогулки от Ми-5…