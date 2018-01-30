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Московский листок

Владимир Владимирович, а когда работать будем?..

Опубликовано 30.01.2018 в разделе комментариев 5

власть граждане провинция
Владимир Владимирович, а когда работать будем?..

Что-то совсем забыли мы президента нашего, Путина Владимира Владимировича. А президент России тем временем заявил, что экономические результаты РФ — это результат труда и залог дальнейшего роста конкурентоспособности экономики страны. Не аллах дал, а результат труда, вот!

"Нужно помнить — экономические результаты не приходят сами по себе. Это результат труда людей и залог эффективности нашей экономики, дальнейшего наращивания ее конкурентоспособности, достойные условия для этого труда, повышение производительности", — сказал президент перед подписанием генерального соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями.

Президент отметил, что работник должен чувствовать себя защищенным как в плане социальных гарантий, так и с точки зрения безопасности и охраны труда, а его работа — "справедливо и достойно оплачиваться".

Вот какие золотые слова сказал Владимир Владимирович!

Но как же тогда так получилось, что все, что есть в стране - это результат труда множества людей, а принадлежит 85 процентов национального богатства каким-нибудь 100 семействам? Может быть, это несправедливо? Но президент ничего об этом не сказал.

Зато поприсутствовал на подписании Трехстороннего соглашения - между правительством, профсоюзами и работодателями. То есть между представителями

- тех самых 100 семейств,

- между правительством, назначенным, будем откровенны, с подачи этих 100 семейств

- и между профсоюзами, будем опять честны перед собой, скупленными с потрохами этими 100 семействами.

А кто же представлял на этом подписании тех трудящихся, усилиями которых были созданы и так далее бла-бла-бла?

Может, Путин?

А тем временем трудящимся не то, что не дают и близко подойти к распределению богатств страны - им даже положенной зарплаты, и той не выплачивают. 

Вот пост из присланного мне в ЖЖ.

Не дайте себя обмануть 

С таким призывом бывшие работники комбината ООО ГК "Оптифуд" г. Белая Калитва Ростовской области, полгода требующие от чиновников и работодателей вернуть им честно заработанные деньги, обратились к коллективу мясоперерабатывающего предприятия ООО "Белая птица", которому в недалеком будущем грозит та же горькая участь. 

ТРИ ГОДА владельцы крупнейшего на Дону производителя мяса птицы вместе с муниципальными и региональными чиновниками "убаюкивали" рабочих обещаниями скорого погашения задолженности по заработной плате. И рабочие поняли, что их "кинули", только после того как мясоперерабатывающий комбинат был вычеркнут из реестра действующих, а его имущество за бесценок передано новому владельцу. Теперь и группе компаний "Белая птица" грозит банкротство. Потому рабочие-оптифудовцы призвали товарищей по классу: не наступить второй раз на грабли, а заранее создать инициативную группу и, в случае введения внешнего управления, смело требовать положенных по закону выплат. 

Протест в Белой Калитве не стихает уже более полугода. Первое выступление рабочих, намеченное на 5 июня прошлого года, городская администрация отказалась согласовать. Но члены инициативной группы во главе с Мариной Бирюковой вышли на площадь, а приезд корреспондентов центральных и региональных телеканалов и газет заставил и полицейских, и казаков ограничиться охраной порядка. 22 июля чиновники направили митинговавших на пустынный берег Северского Донца. Но ощутившие свою силу обворованные безработные сумели окраину города превратить в оживленную площадку. И власти поняли: протест всерьез и надолго. 

Искры протеста из Белой Калитвы разлетелись по пяти остальным обанкроченным комбинатам и птицефабрикам. На митинге в городе Семикаракорске, куда съехались представители инициативных групп предприятий "Оптифуда" и районных отделений КПРФ, был создан межрайонный штаб по координации протестных действий. Согласованный массовый протест, как и следовало ожидать, оказался самым действенным средством в борьбе за права рабочих. Чиновники областного правительства "убедили" владельцев Белгородского агрохолдинга "Белая птица" оказать выброшенным за ворота рабочим благотворительную помощь.

Это на предприятиях, принадлежавших лично достаточно хорошо знакомому В.В.Путину бизнесмену. 

А вот тут история рабочих из Подмосковья, уже не в первый раз обращающихся с этой проблемой в Приемную президента РФ В.В.Путина.

За зарплатой - в Следственный комитет

Следственный комитет в корзине Одинцовского суда

А вот похожая история с невыплатой зарплат в самом сердце инновационной экономики, в Сколково.

Сколковские рабочие и полиция. Навязчивый сервис на страже бизнеса

Распил зарплаты по-сколковски

А вот бывшие работники легендарного, но уже уничтоженного предприятия пытаются хотя бы отстоять крышу над головой. Я сам пытался заниматься этим вопросом - что-то получилось, что-то нет. Прошло лет пять, наверно...

Жильцы общежитий Трёхгорки не хотят оказаться на улице

Ну и последнее - уже предвыборное, можно сказать.

Бывшие работники подмосковного совхоза им. Ленина обратились за помощью к президенту РФ

Я понимаю Владимиира Владимировича, языком молотить - не мешки ворочать. Но все же надо иногда, хоть по случаю выборов, что-нибудь и для людей делать. Пока не пришли и не сказали прямо - отдайте нам наше!

Ну а потом опять: "лучшие люди покинули страну", "Россия, которую мы потеряли" и прочий хруст французской булки...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 5
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кубанская народная республика декларация о независимости kunr . ru /?p=138
Александр ДВ написал 30.01.2018 09:15
Не смешите, всемиру для смеха и хохлов хватает.
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(без названия)
Пятрович написал 30.01.2018 09:11
"А вот тут история рабочих из Подмосковья, уже не в первый раз обращающихся с этой проблемой в Приемную президента РФ В.В.Путина."
А вот тут как раз и проявился дебилизм. Вроде умные люди, раз сумели организоваться и хоть как то противостоять. Им бы продолжать организовывать массы, а не обращаться в приемную главного сюзерена. Они же вдруг наступают на грабли потревоженные бабушкой Ненилой. "Вот приедет барин ...."
Ха-ха-ха.
Впрочем, ныне покойный Михаил Задорнов очень метко охарактеризовал происходящее. "Страна непуганых идиотов".
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почему владимира владимировича чаушеску называют президентом?
почему владимира владимировича чаушеску называют написал 30.01.2018 09:02
согласно принятой на референдуме конституции 1993 одно лицо НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ БОЛЕЕ 2-х СРОКОВ ПО 4 ГОДА.
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(без названия)
скрепненько написал 30.01.2018 08:43
кубанская народная республика
декларация о независимости
kunr . ru /?p=138
убрать пробелы
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(без названия)
стоик1111 написал 30.01.2018 06:55
лучше бы сортирный Карлик молчал, сошел бы за умного?
Противно слушать эту безмозглую куклу?
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