В "кремлевский список" США попали 210 "друзей Путина"

Министерство финансов США представило Конгрессу так называемый "Кремлевский доклад" в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций", подписанного в августе прошлого года президентом США Дональдом Трампом.

Как отмечает The Financial Times, документ поделен на четыре части – "Президентская администрация", "Кабинет министров", "Другие высокопоставленные политические лидеры", "Олигархи". В список попали 114 крупных российских чиновников и глав госкомпаний, а также 96 олигархов.

Самым высокопоставленным лицом из фигурантов списка оказался премьер-министр Дмитрий Медведев. В документе также упомянуты министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минэнерго Александр Новак, министр транспорта Максим Соколов, главы Минпромторга и Минкомсвязи Денис Мантуров и Николай Никифоров, министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

В список попали руководитель администрации президента РФ Антон Вайно и помощник главы государства Владислав Сурков, пресс-секретарь российского лидера Дмиртий Песков, Громов, советники президента РФ Клименко и Глазьев. Также в перечне - Матвиенко, Володин, Сечин, Миллер, Нарышкин, Бортников, глава СПЧ Михаил Федотов, бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В "кремлевский доклад" попали глава "Новатэка" Леонид Михельсон, экс-глава "Россетей" Олег Бударгин, глава Росатома, "Интер РАО" Борис Ковальчук, "Русгидро" Николай Шульгинов, руководители госбанков ВТБ и Сбербанк Андрей Костин и Герман Греф, глава ВЭБ Сергей Горьков, Дерипаска, руководители РЖД, ОАК и "Аэрофлота", глава Ростеха Чемезов и глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Лукойла" Вагит Алекперов основной акционер СУЭК и "Еврохима" Мельниченко, а также Вексельберг, глава "Яндекса" Аркадий Волож и бывший совладелец Mail.ru Group Юрий Мильнер.

В раздел "Олигархи" попали, в частности, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Петр Авен, Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков.

При этом в американском минфине уточнили, что попадание в "кремлевский список" не означает,