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Московский листок

Родченков рассказал о причастности Путина к допинг-скандалу

Опубликовано 30.01.2018 в разделе комментариев 4

Родченков рассказал о причастности Путина к допинг-скандалу

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что президент России Владимир Путин знал об употреблении допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи. "Конечно, все приказы шли непосредственно от президента России. Только он может ставить перед ФСБ выполнение таких задач. Путин знал всех участников схемы по именам. Мутко мне лично говорил, что Путин знает мое имя. Вся эта цепочка состояла из того, что я отчитывался перед Нагорных, тот в свою очередь перед Мутко, а он уже перед Путиным. Путину хотелось знать всё. Его подход был таким: не скрывайте вашу проблему, сообщайте о проблеме и угрозах, а мы сделаем всё возможное, чтобы решить ваши проблемы. Я уверен, что Путин прекрасно знал о допинговой системе в стране", - рассказал Родченков.

Напомним, что Григорий Родченков возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию с 2005 по 2015 год. В 2016 году Родченков дал интервью, в котором рассказал о существовании в РФ допинговой системы. В последствии ему пришлось уехать из России из целей безопасности. Позднее он передал Всемирному антидопинговоговому агентству (WADA) свои дневники, в которых описывал систему употребления допинга российскими спортсменами в период Олимпийских игр в Сочи. Эти данные позднее вошли в основу доклада независимого эксперта WADA Ричарда Макларена о системе употребления допинга в России.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
шерхебель написал 30.01.2018 15:01
не надо ехать на олимпиаду Выдать всем 169 спортсменам которым разрешили участвовать по автомашине бмв новой модели и все будут довольны
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(без названия)
стоик1112 написал 30.01.2018 12:10
сортирный Карлик вору Сердюкову Героя не подписывал?
.
сортирный Карлик преступную авантюру в Сирии не затевал?
.
сортирный Карлик вместе в сионистом Порошенко убийства славян на Донбассе не организовывал?
.
Допинг - такая мелочь в перечне преступлений сортирного Карлика?
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(без названия)
не в лад написал 30.01.2018 11:58
да , именно "путин" и клал метанол в боярышник .именно его фсб крышевала азера-бутлегера и вывезла в иркутский аэропорт . что и не скрывается . но это мелочи . а не мелочи то ,
что именно путин уничтожил с\х , а с ним и производство качественной водки , и ноне вся водка гонится из гидролизного спирта .
а вот к моку у меня есть большие претензии -
как это нейтральный флаг у спортсменов рф есть, а нейтрального паспорта - нет !!!!
они должны срочно отказаться от гражданства рф
и в этом статусе кататься на санях в корее .
родченков не доработал . молодец мужик ! валит
большой спорт в рф как может . патриот , блин . и на мировой спорт бизнес замахнулся ! убьют
дядьку - и обвинят удмурта , по доброй демократической традиции .
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Пошлите этому уЁбку ледоруб.
В лад написал 30.01.2018 11:45
А боярышник на метаноле тоже делал Путин ?
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