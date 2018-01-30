Родченков рассказал о причастности Путина к допинг-скандалу

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что президент России Владимир Путин знал об употреблении допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи. "Конечно, все приказы шли непосредственно от президента России. Только он может ставить перед ФСБ выполнение таких задач. Путин знал всех участников схемы по именам. Мутко мне лично говорил, что Путин знает мое имя. Вся эта цепочка состояла из того, что я отчитывался перед Нагорных, тот в свою очередь перед Мутко, а он уже перед Путиным. Путину хотелось знать всё. Его подход был таким: не скрывайте вашу проблему, сообщайте о проблеме и угрозах, а мы сделаем всё возможное, чтобы решить ваши проблемы. Я уверен, что Путин прекрасно знал о допинговой системе в стране", - рассказал Родченков.

Напомним, что Григорий Родченков возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию с 2005 по 2015 год. В 2016 году Родченков дал интервью, в котором рассказал о существовании в РФ допинговой системы. В последствии ему пришлось уехать из России из целей безопасности. Позднее он передал Всемирному антидопинговоговому агентству (WADA) свои дневники, в которых описывал систему употребления допинга российскими спортсменами в период Олимпийских игр в Сочи. Эти данные позднее вошли в основу доклада независимого эксперта WADA Ричарда Макларена о системе употребления допинга в России.