Левада-центр: 38% россиян уверены в давлении властей на суд по делу Улюкаева

За процессом по делу экс-министра экономики Алексея Улюкаева, признанного виновным в получении взятки, внимательно следили 13% россиян, еще 44% знают об этом деле в общих чертах, сообщает РБК со ссылкой на январский соцопрос Левада-центра.

При этом, 38% опрошенных считают, что властные органы оказывали давление на суд в пользу обвинительного приговора, 27% придерживаются обратного мнения. 41% россиян считают, что господин Улюкаев вымогал взятку, 21% считает его "жертвой борьбы" властных группировок.

Социологи отмечают, что в ходе процесса Улюкаев не стал для россиян отрицательным персонажем, как в свое время экс-министр обороны Анатолий Сердюков и его бывшая подчиненная Евгения Васильева.

"Слишком этот [судебный] процесс [над Улюкаевым] остался непонятным и неоднозначным", - пояснил социологи центра Денис Волков.

23% опрошенных полагают, что главный свидетель по делу глава "Роснефти" Игорь Сечин не явился на суд, потому что он "ставит себя выше закона, пренебрегает судом". 18% "не понимают, что именно стоит за этим делом", а 17% считают, что собранных в рамках дела доказательств было недостаточно для вынесения приговора.

По словам сотрудника Центра политических технологий Александра Ивахника, сомнения россиян в правомерности приговора могут быть связаны с неявкой Сечина в суд, а также с тем, что в суде была опровергнута версия о том, что экс-министр сам напрашивался на встречу с главой "Роснефти" для получения взятки. Политолог полагает, что в отличие от уголовных дел против губернаторов, приговор Улюкаеву не повлияет на рейтинги властей.