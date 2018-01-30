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Московский листок

Левада-центр: 38% россиян уверены в давлении властей на суд по делу Улюкаева

Опубликовано 30.01.2018 в разделе комментариев 4

Левада-центр: 38% россиян уверены в давлении властей на суд по делу Улюкаева

За процессом по делу экс-министра экономики Алексея Улюкаева, признанного виновным в получении взятки, внимательно следили 13% россиян, еще 44% знают об этом деле в общих чертах, сообщает РБК со ссылкой на январский соцопрос Левада-центра.

При этом, 38% опрошенных считают, что властные органы оказывали давление на суд в пользу обвинительного приговора, 27% придерживаются обратного мнения. 41% россиян считают, что господин Улюкаев вымогал взятку, 21% считает его "жертвой борьбы" властных группировок.

Социологи отмечают, что в ходе процесса Улюкаев не стал для россиян отрицательным персонажем, как в свое время экс-министр обороны Анатолий Сердюков и его бывшая подчиненная Евгения Васильева.

"Слишком этот [судебный] процесс [над Улюкаевым] остался непонятным и неоднозначным", - пояснил социологи центра Денис Волков.

23% опрошенных полагают, что главный свидетель по делу глава "Роснефти" Игорь Сечин не явился на суд, потому что он "ставит себя выше закона, пренебрегает судом". 18% "не понимают, что именно стоит за этим делом", а 17% считают, что собранных в рамках дела доказательств было недостаточно для вынесения приговора.

По словам сотрудника Центра политических технологий Александра Ивахника, сомнения россиян в правомерности приговора могут быть связаны с неявкой Сечина в суд, а также с тем, что в суде была опровергнута версия о том, что экс-министр сам напрашивался на встречу с главой "Роснефти" для получения взятки. Политолог полагает, что в отличие от уголовных дел против губернаторов, приговор Улюкаеву не повлияет на рейтинги властей.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
bn написал 30.01.2018 19:57
Ну хто энто такая "Левада-центр" и все то она знает.... кто сколько на выборах наберет голосов/странно в докрымнашевские годы строго по левадовски на выборах фиксировались проценты на выборах/,это что же получается левадовцы преодолевая мороз и глухомань собирают данные о мнении Россиян...что то не верится.В забытых уголках и не знают о существовании вора Улюкаева, где они эти 38%....может это где то в Москве,так это другая история.
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(без названия)
Наблюдательный написал 30.01.2018 19:33
Псевдокоммунисты в редакции этого сайта видимо тоже за Улюкаева.
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Про этого говнюка
и вспоминать лишний раз написал 30.01.2018 14:50
не стоит,пущай на нарах у параши сидит.
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А следы то остаются
Работник архива написал 30.01.2018 12:10
"... сомнения россиян в правомерности приговора могут быть связаны с неявкой Сечина в суд, ... " - я бы сказал не сомнения, а уверенность, что кроме коррупционной составляющей в отношениях Сечин - Улюкаев, в том числе из за неявки в суд Сечина, высветилась и коррупцинная составляющая Сечин - судебная система.
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