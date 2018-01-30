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Московский листок

Депутаты Госдумы решили отказаться от завтрака с Трампом из-за "кремлевского доклада"

Опубликовано 30.01.2018 в разделе комментариев 4

Депутаты Госдумы решили отказаться от завтрака с Трампом из-за "кремлевского доклада"

Главы трех комитетов Госдумы - по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по образованию и науке - Анатолий Аксаков, Андрей Макаров и Вячеслав Никонов отказались ехать в Соединенные Штаты на молитвенный завтрак с президентом США Дональдом Трампом после публикации фамилий из "кремлевского доклада".

"Я собирался туда ехать для ведения переговоров - не просто посетить молитвенный завтрак, а вести диалог со своими коллегами, пользуясь особой дружественной, конструктивной атмосферой молитвенного завтрака. Но опубликование списков, куда включают министра иностранных дел РФ [Сергея Лаврова], председателя Госдумы [Вячеслава Володина], ряд других известных политиков, вызывает, во-первых, недоумение, во-вторых, создает неблагоприятную атмосферу для переговорного процесса. Смысла лететь особо уже не вижу", - цитирует ТАСС Анатолия Аксакова.

Он назвал опубликованный минфином США список "явно недружественным шагом". "Я в таких условиях не поеду, тем более у меня куча вопросов, своей работы, кататься по заграницам смысла не вижу", - отметил глава думского комитета.

Ранее сообщалось, что главы трех комитетов Госдумы собирались принять участие в национальном молитвенном завтраке, который по традиции посещает президент США и в котором также участвуют многие знаковые политики. На него также была приглашена кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. Ожидалось, что в делегацию РФ в этом году войдут около 70 человек.

Национальный молитвенный завтрак проводится в Вашингтоне ежегодно с 1953 года. В 2018 году он состоится в 66-й раз. Мероприятие организуется конгрессом США вместе с христианской организацией Fellowship Foundation, на него приглашаются представители бизнеса, политики, общественные и религиозные деятели.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Кто же сменит черную икру в ведрах на бутерброды с сыром?!
Игорь Алфеев написал 30.01.2018 17:58
Да не из-за списка эти мародеры не поедут на завтрак!
В России они жрут и пьют в три горла за счет народа да еще и тащат домой
подарки в ведерках икры с шампанским.
А в США строго: бутерброды.минералка и сигары!
Как говорят на Украине:за три кишки семь верст пишки! Они умные-думаки!
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Это прямо позор какой-то...
Александр ДВ написал 30.01.2018 13:42
Эти малиновопиджачные опять где нибудь втихую впадут в ересь и справа налево или слева направо перекрестятся али по допингу встрянут - а нам отвечать?!
Воистину, мля, скоко таких "патриотов" рф не учи, а все одно - детишки с бизднесом по оффшорам.
А потому логично, на гамбургерах пусть тренируются, дармоеды... По макдональдсам
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(без названия)
стоик1112 написал 30.01.2018 12:22
Какой облом для депутатов-халявщиков - не поехать на тусовку из-за какого-то идиота Айфончика?
.
Почему в списке сортирного Карлика нет?
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"молитвенный"завтрак ,на который собираются всем кагалом сатанисты-буржуа
ничего себе написал 30.01.2018 11:50
"70 чел. в делегации". И это обойдется бюджету-70 миллионов рублей,чтоб они пожрали,покатались туда-сюда.
100 больных детей можно на эти деньги вылечить.
А эти "политики" пусть в макдональдс сходят,бургер на свои купят.
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