Депутаты Госдумы решили отказаться от завтрака с Трампом из-за "кремлевского доклада"

Главы трех комитетов Госдумы - по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по образованию и науке - Анатолий Аксаков, Андрей Макаров и Вячеслав Никонов отказались ехать в Соединенные Штаты на молитвенный завтрак с президентом США Дональдом Трампом после публикации фамилий из "кремлевского доклада".

"Я собирался туда ехать для ведения переговоров - не просто посетить молитвенный завтрак, а вести диалог со своими коллегами, пользуясь особой дружественной, конструктивной атмосферой молитвенного завтрака. Но опубликование списков, куда включают министра иностранных дел РФ [Сергея Лаврова], председателя Госдумы [Вячеслава Володина], ряд других известных политиков, вызывает, во-первых, недоумение, во-вторых, создает неблагоприятную атмосферу для переговорного процесса. Смысла лететь особо уже не вижу", - цитирует ТАСС Анатолия Аксакова.

Он назвал опубликованный минфином США список "явно недружественным шагом". "Я в таких условиях не поеду, тем более у меня куча вопросов, своей работы, кататься по заграницам смысла не вижу", - отметил глава думского комитета.

Ранее сообщалось, что главы трех комитетов Госдумы собирались принять участие в национальном молитвенном завтраке, который по традиции посещает президент США и в котором также участвуют многие знаковые политики. На него также была приглашена кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. Ожидалось, что в делегацию РФ в этом году войдут около 70 человек.

Национальный молитвенный завтрак проводится в Вашингтоне ежегодно с 1953 года. В 2018 году он состоится в 66-й раз. Мероприятие организуется конгрессом США вместе с христианской организацией Fellowship Foundation, на него приглашаются представители бизнеса, политики, общественные и религиозные деятели.