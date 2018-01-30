Мы живем в стране-изгое!

Итак, "кремлевский доклад" администрации США опубликован, и в него вошли все значимые персоны РФ, кроме Путина и патриарха Кирилла. Кстати, зря, было бы приколько.

Официально «кремлевский доклад» носит название «Закон о мерах противодействия неприятелям Америки посредством санкций», то есть в нем перечислены те, кто официально является врагом Америки.

Враги Америки - это все правительство РФ во главе с либеральным Дмитрием Медведевым, включая сюда даже министра сельского хозяйства - он-то как повредил американским интересам в мире? Естественно враги сидят и в Администрации президента - ладно Вайно по должности, но даже тихий потомок графа Толстого, занимающийся вопросами культуры. Ну и весь топ российского "Форбса", даже Авен, так много сделавший для политической карьеры Навального.

В общем, все враги. Правда, это еще не значит, что все указанные фигуранты доклада сразу попадут под персональные санкции, но направление указано недвусмысленно - все враги.

Навряд ли это очень хорошо для российской внутренней политики - на внешнюю плевать, нам теперь туда смотреть нечего. Но у руководства РФ фактически развязаны руки во всем: внешнего мира можно не стесняться уже, а нас, граждан, они и так давно не стесняются, справляют нужду прилюдно. Права человека, либеральные свободы - все в прошлом, теперь можно как в Сингапуре вводить в уголовный кодекс наказание палками - чего стесняться-то, когда портки спущены и все достоинства на всеобщем обозрении.

Будем привыкать к золоченым статуям вождей и почтительному обращению "гражданин начальник". Других последствий пока не вижу...

А.Б.