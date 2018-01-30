Мы живем в стране-изгое!

Итак, "кремлевский доклад" администрации США опубликован, и в него вошли все значимые персоны РФ, кроме Путина и патриарха Кирилла. Кстати, зря, было бы приколько.
Официально «кремлевский доклад» носит название «Закон о мерах противодействия неприятелям Америки посредством санкций», то есть в нем перечислены те, кто официально является врагом Америки.
Враги Америки - это все правительство РФ во главе с либеральным Дмитрием Медведевым, включая сюда даже министра сельского хозяйства - он-то как повредил американским интересам в мире? Естественно враги сидят и в Администрации президента - ладно Вайно по должности, но даже тихий потомок графа Толстого, занимающийся вопросами культуры. Ну и весь топ российского "Форбса", даже Авен, так много сделавший для политической карьеры Навального.
В общем, все враги. Правда, это еще не значит, что все указанные фигуранты доклада сразу попадут под персональные санкции, но направление указано недвусмысленно - все враги.
Навряд ли это очень хорошо для российской внутренней политики - на внешнюю плевать, нам теперь туда смотреть нечего. Но у руководства РФ фактически развязаны руки во всем: внешнего мира можно не стесняться уже, а нас, граждан, они и так давно не стесняются, справляют нужду прилюдно. Права человека, либеральные свободы - все в прошлом, теперь можно как в Сингапуре вводить в уголовный кодекс наказание палками - чего стесняться-то, когда портки спущены и все достоинства на всеобщем обозрении.
Будем привыкать к золоченым статуям вождей и почтительному обращению "гражданин начальник". Других последствий пока не вижу...
А.Б.
nature написал 30.01.2018 22:04
Подлый жидовин-хохол:
Це природа виновата,
Породив дегенерата
гастарбайтерам скотного двора написал 30.01.2018 22:00
Уйдут хохлы , стеная и смердя,
Оставив на окраине убитой
Лишь тень паскудную иудина труда
беспристрастный написал 30.01.2018 21:56
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опять школота Ленина с Марксом путает, и в теории заговора верит.Деградация-с...
старомУ евреЮ написал 30.01.2018 21:34
видать все очень плохо на россии...
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Вам, уважаемый, из Израэля плохо видно. Купите подзорную трубу. Как у вас в Израэле с всемирным движением еврейского народа за экспроприацию экспроприаторов Ротшильдов, которую завещал Маркс!?
живем ! написал 30.01.2018 21:34
не значатся написал 30.01.2018 21:26
стоик1112 написал 30.01.2018 21:24
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сортирный Карлик преступную авантюру в Сирии не затевал?
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сортирный Карлик вместе в сионистом Порошенко убийства славян на Донбассе не организовывал?
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Допинг - такая мелочь в перечне преступлений сортирного Карлика?
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Как узнали бы люди, что детей Беслана сожгли выродки сортирного Карлика, которых он наградил?
из мрака написал 30.01.2018 21:00
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Ху и та! Быдло-дебилы только и мечтают о войне."В ядерную пыль! Можем повторить!" - визжат они, мечтая о грабежах, насилии, пытках, казнях.Было мечтает гадить, унижать, завалить все говнном и разрушить.Как это уже сделали в Абхазии, на донбассе, в Приднестровье. А в остальном - все верно. Дебилы, млять!
старый еврей написал 30.01.2018 20:55
если говнометы-троли без удержу вбрасывают деррмьо про Украину
абсолютно не в тему, и истерично...
nature написал 30.01.2018 20:51
пипец написал 30.01.2018 20:41
алексс настоящий написал 30.01.2018 20:39
sd написал 30.01.2018 20:36
Eще в предвыборный период, на уважаемом сайте "Институт высокого коммунитаризма - Информационный портал", появляется материал о связях его с Хабадом, это та самая национал-фашистская секта в иудаизме (запрещена в Израиле), что правит в кремле и привела когда-то Гитлера к власти в Германии. Сам Трамп, как человек, согласно книги жкрналиста Майкла Вулффа «Fire and Fury» (избранные места можно прочесть https://theins.ru/perevody/87361), написанной по интервью под диктафон в В белом Доме и избирательном штабе Трампа, - незамысловатый недоучка, легко манипулируемый, ... дапросто дурак.
Ну так этот пирдизент, отклонил закон сената в том виде, что был ему предоставлен ("В понедельник законодатели были озадачены и возмущены после того, как администрация Трампа заявила, что не станет ни объявлять о новых санкциях против России, ни применять их на практике", - пишет журналист The Daily Beast Эндрю Дезидерио.).
Можем себя поздравить, наконец произошло практически официозное совокупление белого Дома и Кремля. Наших паханов прессовать не будут!!! Ура то-аищи!!!
гастарбайтерам скотного двора написал 30.01.2018 20:33
Non Odessa Humor написал 30.01.2018 20:16
- Шалом, Мойша!
-Шалом, Абрам!
-Шо там слышно о стране изгое-Россия?
- Да я тута проездом из Жмеренки...
Феофил написал 30.01.2018 20:16
Ты победил этот мир?
Пожалуй да?
Ты доволен?
Далее следует печальная улыбка?
фантомас забан написал 30.01.2018 20:11
ф3 написал 30.01.2018 20:00
неизвестный написал 30.01.2018 19:55
Самый "влиятельный в мире" -- ха-ха-ха. Какой то МОК послал на х...й сословие спортсменов, унизили, заставили одеть
белую форму,под белым флагом.Кажется вовка говорил , что белый цвет напоминает ему гондон ( это он о белоленточниках). Влиятельный вован, как назвать сословие холопов-спортсменов в белом ?
Почему воры и бандиты из кремлевского списка так гордятся что их называют ворами во всем мире и кладут на них с прибором? Что потеряет моя страна если всю эту сволочь просто расстрелять как бешеных шакалов а наворованное вернуть
в казну? Выродки этих сволочей живут на западло, деньги держат там же,работают там же.
Но быдло-холопы радуются и готовы пуканы за воров порвать и с голоду сдохнуть и потерпеть,лишь бы не было войны.
Дебилы, млять!
гастарбайтерам скотного двора написал 30.01.2018 19:45
Блудливы словно мухи:
Лизали яйца herr-a,
Теперь сосут у сэра