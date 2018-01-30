Левая Пенза выступила за бойкот выборов выборы зюганов цик явка грудинин 28 января в городе Пензе состоялся митинг за бойкот предстоящих в марте выборов президента, организованный сторонниками Алексея Навального в рамках всероссийской акции протеста. Митинг прошел в «гайд-парке», что в сквере имени Ф.Э. Дзержинского, и собрал более 200 человек, среди которых преимущественно молодые люди. Разделяя позицию отказа от участия в выборах, к мероприятию присоединились активисты региональной общественной организации «Поколение Нового Времени» (ПНВ) и члены официально незарегистрированной «Объединенной коммунистической партии» (ОКП).



Изначально протестное мероприятие планировалось провести в другом месте, но неожиданно выяснилось, что на шести других заявленных площадках в назначенное время пройдут какие-то другие действа. Однако на этом пензенские чиновники не остановились, и решили на время митинга ограничить движение прохожих через «гайд-парк», чтобы, по всей видимости, кто-то из них не присоединился к мероприятию. Сотрудники полиции пропускали только тех, кто пришел митинговать. Между тем сквер Дзержинского является одним из самых многолюдных в городе.



Фактически митинг прошел в формате открытого микрофона. Каждый желающий мог подняться на импровизированную сцену и выразить свое отношение к этим выборам и действующей власти.



Поэтому в ходе акции протеста прозвучали различные подходы на тему бойкота выборов. Сторонники политика Навального призывали не голосовать на мартовских выборах, но при этом вести наблюдение на избирательных участках за явкой избирателей. Активисты ПНВ рекомендовали тоже не голосовать, однако прийти в день выборов на участок и получить бюллетень, а затем забрать его с собой «на память», не опуская в избирательную урну. Выступили и те, кто считает, что в противовес Путину нужно поддержать потенциально сильного кандидата на президентский пост.



Точку зрения ПНВ на предстоящие выборы озвучил Иван Финогеев. Он рассказал об активном бойкоте выборов, с которым организация ПНВ впервые выступила в ходе выборов губернатора Пензенской области в 2015 году. Общественники и их сторонники забирали с собой бюллетени с избирательных участков. Почти во всех случаях члены комиссии занимались переписыванием итоговых протоколов, что стало предметом интереса правоохранительных органов.



Тов. Финогеев также напомнил, что каждый голос, отданный за кандидата в президенты, приносит им 20 рублей бюджетных денег. Этим деньгам можно найти лучшее применение, а не стимулировать деятельность псевдокандидатов.



Иван Денисович считает, что объединяться вокруг одного из кандидатов, который допущен к участию в выборах президента, не имеет смысла, поскольку всем им отведена роль статистов. Они не представляют угрозу власти и лично Путину. Наивно вообще надеяться на то, что власть в стране можно сменить с помощью выборов. Таких примеров наша история не знает.



Участие в выборах, в которых результат определен заранее, неправильно. Ввиду этого позиция бойкота кажется наиболее верной. Рекордно низкая явка на президентских выборах станет ударом по легитимности выборов.



Лидер ПНВ рекомендовал забирать бюллетени, а после подведения итогов голосования проверять работу участковой избирательной комиссии. Впрочем, для этого нужна определенная смелость в отличие от простого неголосования.



Во второй части своего выступления Иван Денисович коснулся заместителя главы администрации г. Пензы Владимира Попкова, который является фигурантом уголовного дела, но продолжает трудиться в городской администрации и отказывать оппозиции в проведении мероприятий в выбранных местах.



Несмотря на холодную погоду и сильный ветер, митинг продлился около часа и завершился без происшествий.



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