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Московский листок

Левая Пенза выступила за бойкот выборов

Опубликовано 30.01.2018 в разделе комментариев 10

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Левая Пенза выступила за бойкот выборов

28 января в городе Пензе состоялся митинг за бойкот предстоящих в марте выборов президента, организованный сторонниками Алексея Навального в рамках всероссийской акции протеста. Митинг прошел в «гайд-парке», что в сквере имени Ф.Э. Дзержинского, и собрал более 200 человек, среди которых преимущественно молодые люди. Разделяя позицию отказа от участия в выборах, к мероприятию присоединились активисты региональной общественной организации «Поколение Нового Времени» (ПНВ) и члены официально незарегистрированной «Объединенной коммунистической партии» (ОКП).

Изначально протестное мероприятие планировалось провести в другом месте, но неожиданно выяснилось, что на шести других заявленных площадках в назначенное время пройдут какие-то другие действа. Однако на этом пензенские чиновники не остановились, и решили на время митинга ограничить движение прохожих через «гайд-парк», чтобы, по всей видимости, кто-то из них не присоединился к мероприятию. Сотрудники полиции пропускали только тех, кто пришел митинговать. Между тем сквер Дзержинского является одним из самых многолюдных в городе.

Фактически митинг прошел в формате открытого микрофона. Каждый желающий мог подняться на импровизированную сцену и выразить свое отношение к этим выборам и действующей власти.

Поэтому в ходе акции протеста прозвучали различные подходы на тему бойкота выборов. Сторонники политика Навального призывали не голосовать на мартовских выборах, но при этом вести наблюдение на избирательных участках за явкой избирателей. Активисты ПНВ рекомендовали тоже не голосовать, однако прийти в день выборов на участок и получить бюллетень, а затем забрать его с собой «на память», не опуская в избирательную урну. Выступили и те, кто считает, что в противовес Путину нужно поддержать потенциально сильного кандидата на президентский пост.

Точку зрения ПНВ на предстоящие выборы озвучил Иван Финогеев. Он рассказал об активном бойкоте выборов, с которым организация ПНВ впервые выступила в ходе выборов губернатора Пензенской области в 2015 году. Общественники и их сторонники забирали с собой бюллетени с избирательных участков. Почти во всех случаях члены комиссии занимались переписыванием итоговых протоколов, что стало предметом интереса правоохранительных органов.

Тов. Финогеев также напомнил, что каждый голос, отданный за кандидата в президенты, приносит им 20 рублей бюджетных денег. Этим деньгам можно найти лучшее применение, а не стимулировать деятельность псевдокандидатов.

Иван Денисович считает, что объединяться вокруг одного из кандидатов, который допущен к участию в выборах президента, не имеет смысла, поскольку всем им отведена роль статистов. Они не представляют угрозу власти и лично Путину. Наивно вообще надеяться на то, что власть в стране можно сменить с помощью выборов. Таких примеров наша история не знает.

Участие в выборах, в которых результат определен заранее, неправильно. Ввиду этого позиция бойкота кажется наиболее верной. Рекордно низкая явка на президентских выборах станет ударом по легитимности выборов.

Лидер ПНВ рекомендовал забирать бюллетени, а после подведения итогов голосования проверять работу участковой избирательной комиссии. Впрочем, для этого нужна определенная смелость в отличие от простого неголосования.

Во второй части своего выступления Иван Денисович коснулся заместителя главы администрации г. Пензы Владимира Попкова, который является фигурантом уголовного дела, но продолжает трудиться в городской администрации и отказывать оппозиции в проведении мероприятий в выбранных местах.

Несмотря на холодную погоду и сильный ветер, митинг продлился около часа и завершился без происшествий.



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Всего комментариев к статье: 10
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Re: Не надо вообще чтобы ваше тело присутствовало на участке избирательном
Putin написал 30.01.2018 21:13
А хуле толку: эта банда свиней однозначно в наш компьюторный век,все себе нарисует,будем мы на выборах или нет и вообще какая разница кто из клоунов будет путин,медведев и т.д. и т.п., систему мафиозную нужно только валить!!!
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(без названия)
Убюялаыааа-ыы написал 30.01.2018 19:48
Граждан РФ не спрашивают, ЧТО они хотят. Ни Путин, ни иной кандидат не принимает наказы, не публикует статистику по полученным наказам избирателей. К избирателям относятся как к скотам - кормят, лечат, гоняют, облагают налогами, стригут, сажают, режут (в крайних случаях). Но в диалог с ними не вступают. Не вижу смысла поддерживать кандидатов на выборах президента 2018 года.
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Как плохо быть полным придурком-идиотом
Народовец написал 30.01.2018 19:08
Выборы уже проиграны. Обсуждать как выиграть на Лохотроне с названием _выборы_ - это идиотизм.
Выборы на которых я сам не могу проверить как учтен мой голос в результатах, это заранее очевидный обман. Я не верю на слово когда кладу деньги в банк. А выборы, это важнее, это вопрос захвата и удержания власти мафией номенклатуры КГБ-КПСС.
Нужна не вера в победу, а технология победы, технология выборов и ее внедрение.
-
Нужно написать свой собственный порядок проведения честных, равноправных выборов.
Выразить волю - НЕПОСРЕДСТВЕННО народом. Без референдумов, а просто заявлениями от граждан. Это конституционно по главе 3. Внедрить эту технологию путем агитации людей, участия их в выражении своей воли НЕПОСРЕДСТВЕННО, путем Заявления о Воле гражданина.
-
Только независимая от любой власти технология выборов обеспечит обьединение многих, большинства граждан путем проведения таких выборов. Вот за что нужно бороться. Не языком трепать, а дело делать. Создавать технологию честных выборов-голосований, независимую от исполнительной власти и любой мафизной структуры.
-
Мафия не признает результатов таких выборов, но если их провести, то получим Единство Воли граждан выраженное громко. Это Единство и будет силой которая похоронит власть мафии. Остальные пути, это бред, это не даст победы. А нужна технология, план Победы народа, граждан в войне за Власть народа.
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Re: Крокодил!!? написал:
Александр Загонов* написал 30.01.2018 17:50
"Один вопрос, а что им стоит нарисовать такую явку, какую надо???" - нарисовать они могут все, что угодно, но шила в мешке не утаишь. И чем больше народу бойкотирует эти "выборы" - тем весомее будет это шило. И надо постараться, что бы оно было как можно весомее, поскольку его можно будет использовать как концентратор воли народа и изгнания из сознания народа мысли о том, что "от нас ничего не зависит".
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Re: явка складывается
Ре явка складывается написал 30.01.2018 16:56
Количество этих фиговых листочков - биллютеней - на избирательных участках вообще в реальности мало зависит от того, сколько пришло на участки людей.
_
Так как биллютень - это всего лишь бумажка, которую можно напечатать или довезти в любое время и даже на законных основаниях.
_
А вот живой человек - это тебе не бумажка.
Его еще надо вынудить придти.
А своим приходом человек еще и легитимизирует сам весь этот балаган, под названием "выборы".
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Один вопрос, а что им стоит нарисовать такую явку, какую надо???
Ре Крокодил написал 30.01.2018 16:46
Они конечно нарисуют. Только ЭТО УЖЕ БУДЕТ ИХ СОБСТВЕННОЕ РИСОВАНИЕ, без участия населения.
_
Во-первых люди должны сами между собой знать, что подавляющее большинство не ходило на "выборы".
Во-вторых у чиновников на руках будут РЕАЛЬНЫЕ цифры явки, а это значит - что весь государтсвенный и силовой аппарат в РФ будет знать, что Путлер у власти по-факту НЕ ЛЕГИТИМЕН.
В-третьих будут наблюдатели, и в том числе независимые, которые расскажут как на самом деле все было.
В-четвертых есть технические средства зафиксировать РЕАЛЬНУЮ явку, пусть и с погрешностью.
_
Все это бандиты захватившие в РФ власть прекрасно знают. И поэтому всячески зазывают людей на избирательные участки, и крайне желателен добровольный приход людей.
А сомневающимся бандитская власть кидает разные дурилки картонные, типа - "сходи на избирательный участок и порви свой биллютень".
Плять, та этих бумажек можно напечатать сколько хошь...
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Re: Re: Не надо вообще чтобы ваше тело присутствовало на участке избирательном
явка складывается написал 30.01.2018 16:03
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Re: Не надо вообще чтобы ваше тело присутствовало на участке избирательном
Крокодил!!? написал 30.01.2018 14:22
Один вопрос, а что им стоит нарисовать такую явку, какую надо???
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Не надо вообще чтобы ваше тело присутствовало на участке избирательном
Путлер захватывает власть написал 30.01.2018 12:52
Все физически явившиеся (хоть даже смявшие затем биллютень) составят зарегистируемую фактическую явку на готовящихся псевдовыборах.
И тем самым власти создадут видимость легитимности псевдовыборов и видимость легитимности Путлера.
Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ СОЗДАВАТЬ ХОТЯ БЫ КАКУЮ-ЛИБО ЯВКУ к избирательным участкам.
_
Уже сейчас незаконной россиянской властью предпринят целый комплекс мер по приведению людей на места голосования, любыми способами и любых людей.
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(без названия)
стоик1112 написал 30.01.2018 12:29
сортирный Карлик вору Сердюкову Героя не подписывал?
.
сортирный Карлик преступную авантюру в Сирии не затевал?
.
сортирный Карлик вместе в сионистом Порошенко убийства славян на Донбассе не организовывал?
.
Допинг - такая мелочь в перечне преступлений сортирного Карлика?
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