Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ЕСПЧ обязал РФ выплатить фигурантам "болотного дела" 35 тысяч евро

Опубликовано 30.01.2018 в разделе комментариев 1

ЕСПЧ обязал РФ выплатить фигурантам "болотного дела" 35 тысяч евро

Европейский суд по правам человека присудил в общей сумме 35 тысяч евро трем фигурантам "болотного дела" - Андрею Барабанову, Степану Зимину и Алексею Полиховичу, признав российские власти виновными в нарушениях пунктов 3 и 4 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, ЕСПЧ постановил, что в отношении Полиховича и Зимина была нарушена статья 3 Конвенции (Запрещение пыток).

Зимину и Полиховичу присудждено по 12,5 тысяч евро, Барабанову — 10 тысяч евро.

В феврале 2014 года Андрея Барабанова приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима за участие в акции на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Полиховича и Зимина тогда же приговорили к трем годам и шести месяцам колонии. Всех их признали виновными в участии в массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и применении насилия к представителю власти (статья 318 УК). Барабанов вышел на свободу в декабре 2015 года, Полихович был освобожден по УДО в октябре 2015 года, Зимин также вышел досрочно в июне 2015 года.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 6
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик1112 написал 30.01.2018 14:22
отдать сортирного Карлика под суд матерей соженных детей Беслана?
.
Тогда дружба народов России укрепится на века?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нет ли у вас желания ограничить интернет в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Миллионер Грудинин пнул журналистское расследование
Миллионер Грудинин пнул журналистское расследовани...
29.01.2018
Почему патриоты выступают против кандидата от КПРФ?
Почему патриоты выступают против кандидата от КПРФ...
30.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Родственники погибших в авиакатастрофе под Донецком отсудили у Стрелкова $400 миллионов (7)
В подземном переходе станции метро "Улица 1905 года" рухнули строительные леса, есть пострадавшие (2)
Глава Минфина США пообещал России новые санкции на основе "кремлевского списка" (4)
Путин назвал Родченкова "придурком" которого "надо посадить в тюрьму" (17)
Путин призвал доверенных лиц не давать россиянам невыполнимых обещаний (7)
Путин заявил о рекордном росте сельхозпроизводства благодаря контрсанкциям (9)
Ромир: россияне привыкли к кризису, но все еще жалуются на рост цен (4)
Путин призвал оградить россиян от "деструктивных сил" в интернете (9)
ЕСПЧ обязал РФ выплатить фигурантам "болотного дела" 35 тысяч евро (1)
Левая Пенза выступила за бойкот выборов (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Сказки кремлевского леса
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Трамп с Великобританией
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Тотальное подчинение
Дарья Митина Дарья Митина: Кoпипаст за 4 млн. у.е.
Дарья Митина Дарья Митина: Саид Гафурoв o тoм, чтo сейчас прoисхoдит в Сoчи
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss