ЕСПЧ обязал РФ выплатить фигурантам "болотного дела" 35 тысяч евро

Европейский суд по правам человека присудил в общей сумме 35 тысяч евро трем фигурантам "болотного дела" - Андрею Барабанову, Степану Зимину и Алексею Полиховичу, признав российские власти виновными в нарушениях пунктов 3 и 4 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, ЕСПЧ постановил, что в отношении Полиховича и Зимина была нарушена статья 3 Конвенции (Запрещение пыток).

Зимину и Полиховичу присудждено по 12,5 тысяч евро, Барабанову — 10 тысяч евро.

В феврале 2014 года Андрея Барабанова приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима за участие в акции на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Полиховича и Зимина тогда же приговорили к трем годам и шести месяцам колонии. Всех их признали виновными в участии в массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и применении насилия к представителю власти (статья 318 УК). Барабанов вышел на свободу в декабре 2015 года, Полихович был освобожден по УДО в октябре 2015 года, Зимин также вышел досрочно в июне 2015 года.