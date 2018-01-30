Путин призвал оградить россиян от "деструктивных сил" в интернете

Общество должно ограждать себя от деструктивного влияния глобальной сети, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Москве.
"Анонимность интернета, с одной стороны, вроде как хороша, это демократия, но с другой стороны, возникает много проблем, потому что за этими никами неизвестно, кто прячется. Сейчас же не 37-й год - что хочешь, то и говори, тем более в интернете, "черный воронок" за тобой завтра не приедет. Чего прятаться-то?" – цитирует Путина Интерфакс.
По словам главы государства, "общество, конечно, должно себя ограждать от каких-то деструктивных сил", и напомнил об уже введенных ограничениях в российском сегменте интернета, связанных с пропагандой суицидов, педофилией, терроризмом.
"Конечно, мы должны все об этом думать. Это совсем не значит, что мы должны ввести какие-то "драконовские" методы", - отметил Путин.
ну очень любопытный написал 30.01.2018 20:32
крэшнам написал 30.01.2018 18:06
теперь карлик жрет санкции и крах экономики
папа написал 30.01.2018 18:04
крэшнам написал 30.01.2018 18:04
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конечно не приедет. ведь даже в московских ОВД всего 700-800мест. Отлично знаю по протестам декабря 2011. Протестующих просто возили 2-3 часа вокруг центра а потом отпускали. всех не пересажают как никогда актуально.
ПИАРократия. власть плешивого чекиста это пустышка и скоро мы увидим ее конец.
КТФ написал 30.01.2018 16:39
Калькулятор написал 30.01.2018 15:53
значит приедет сегодня.
Длрдшрдлт написал 30.01.2018 15:11
Давай и мы поинтересуемся нащот, напр., развода некоей Катерины Тихоновой с ейный мужем миллиардером, опосля которого развода оный экс-муж миллиардером быть перестал - пачимуто.
Вот и интересно нам - а пачиму?
И, гл., - а каким это образом, помимо женитьбы, он таки стал йуным миллиардером?
И еще: а истинный владелец тоих миллиардов - эт хто??
ватник из ада написал 30.01.2018 15:08
в интернете .... меньше пить надо .
стоик1112 написал 30.01.2018 14:29
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сортирный Карлик преступную авантюру в Сирии не затевал?
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сортирный Карлик вместе в сионистом Порошенко убийства славян на Донбассе не организовывал?
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Допинг - такая мелочь в перечне преступлений сортирного Карлика?
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Как узнали бы люди, что детей Беслана сожгли люди сортирного Карлика?