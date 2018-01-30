Путин призвал оградить россиян от "деструктивных сил" в интернете

Общество должно ограждать себя от деструктивного влияния глобальной сети, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Москве.

"Анонимность интернета, с одной стороны, вроде как хороша, это демократия, но с другой стороны, возникает много проблем, потому что за этими никами неизвестно, кто прячется. Сейчас же не 37-й год - что хочешь, то и говори, тем более в интернете, "черный воронок" за тобой завтра не приедет. Чего прятаться-то?" – цитирует Путина Интерфакс.

По словам главы государства, "общество, конечно, должно себя ограждать от каких-то деструктивных сил", и напомнил об уже введенных ограничениях в российском сегменте интернета, связанных с пропагандой суицидов, педофилией, терроризмом.

"Конечно, мы должны все об этом думать. Это совсем не значит, что мы должны ввести какие-то "драконовские" методы", - отметил Путин.