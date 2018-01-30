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Московский листок

Ромир: россияне привыкли к кризису, но все еще жалуются на рост цен

Опубликовано 30.01.2018 в разделе комментариев 4

Ромир: россияне привыкли к кризису, но все еще жалуются на рост цен

Россияне адаптировались к проблемам в экономике и стали меньше тревожиться из-за них, говорится в исследовании холдинга "Ромир". По данным социологов, порядка 80% россиян по-прежнему беспокоит рост цен, однако теперь их меньше беспокоят проблемы на рынке труда (сокращение зарплат, персонала) или обесценивание рубля.

Одновременно в два раза, до 46% с 23%, увеличилась доля россиян, которые считают, что в стране существуют некоторые проблемы экономического характера. "Общее число наших соотечественников, которые признают наличие экономических проблем, сократилось незначительно — с 94% в начале 2016 года до 86% к концу 2017 года. Однако градус тревожности по поводу состоянии экономики в стране значительно понизился. То есть можно говорить о том, что, по ощущениям россиян, национальная экономика потихоньку начинает восстанавливаться", - говорится в исследовании.

Ответы участников опроса показали, что в целом принципы выживания в тяжелые кризисные времена постепенно смягчаются. "Если в начале 2016 года среди первоочередных мер по преодолению кризиса россияне указывали перераспределение расходов в пользу еды и самого необходимого (39%) и даже грозились сократить расходы на питание и первоочередные товары (27%), то сегодня доля таких ответов сократилась соответственно до 33% и 15%", - отмечается в исследовании.

Между тем, с момента последнего опроса увеличилась доля россиян, которые заявляют о планах по сокращению расходов на отдых (с 28% до 31%), об отказе от крупных покупок товаров длительного пользования (с 22% до 26%) или от услуг на лечение и образование (с 11% до 16%).

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
крэшнам написал 30.01.2018 18:00
Россияне адаптировались к проблемам в экономике и стали меньше жрать.
А могут вообще воздухом питаться ведь теперь у них есть Крэм. пусть питаются Крымом и скрепами.
Крэмнаш аминь!
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(без названия)
Александр Загонов* написал 30.01.2018 18:00
"Если в начале 2016 года среди первоочередных мер по преодолению кризиса россияне указывали перераспределение расходов в пользу еды и самого необходимого (39%) и даже грозились сократить расходы на питание и первоочередные товары (27%), то сегодня доля таких ответов сократилась соответственно до 33% и 15%", - отмечается в исследовании.Между тем, с момента последнего опроса увеличилась доля россиян, которые заявляют о планах по сокращению расходов на отдых (с 28% до 31%), об отказе от крупных покупок товаров длительного пользования (с 22% до 26%) или от услуг на лечение и образование (с 11% до 16%)"
Получается, что люди сократили расходы на питание, отдых, лечение и образование до предела.
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это как в анекдоте про масло и *****...
Калькулятор написал 30.01.2018 15:56
дали задание делать сливочное масло из говна.
через год проверили ход дел.
рапортуют - уже мажется, но еще воняет.
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путин,
я все равно узнал, написал 30.01.2018 15:03
что это ты.
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