Ромир: россияне привыкли к кризису, но все еще жалуются на рост цен

Россияне адаптировались к проблемам в экономике и стали меньше тревожиться из-за них, говорится в исследовании холдинга "Ромир". По данным социологов, порядка 80% россиян по-прежнему беспокоит рост цен, однако теперь их меньше беспокоят проблемы на рынке труда (сокращение зарплат, персонала) или обесценивание рубля.

Одновременно в два раза, до 46% с 23%, увеличилась доля россиян, которые считают, что в стране существуют некоторые проблемы экономического характера. "Общее число наших соотечественников, которые признают наличие экономических проблем, сократилось незначительно — с 94% в начале 2016 года до 86% к концу 2017 года. Однако градус тревожности по поводу состоянии экономики в стране значительно понизился. То есть можно говорить о том, что, по ощущениям россиян, национальная экономика потихоньку начинает восстанавливаться", - говорится в исследовании.

Ответы участников опроса показали, что в целом принципы выживания в тяжелые кризисные времена постепенно смягчаются. "Если в начале 2016 года среди первоочередных мер по преодолению кризиса россияне указывали перераспределение расходов в пользу еды и самого необходимого (39%) и даже грозились сократить расходы на питание и первоочередные товары (27%), то сегодня доля таких ответов сократилась соответственно до 33% и 15%", - отмечается в исследовании.

Между тем, с момента последнего опроса увеличилась доля россиян, которые заявляют о планах по сокращению расходов на отдых (с 28% до 31%), об отказе от крупных покупок товаров длительного пользования (с 22% до 26%) или от услуг на лечение и образование (с 11% до 16%).