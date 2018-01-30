Путин заявил о рекордном росте сельхозпроизводства благодаря контрсанкциям

Прирост объемов производства отечественной сельскохозяйственной продукции после введения в 2014 году ответных мер на санкции составил 14%, заявил президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Москве.
"Хочу еще раз отметить рост сельхозпроизводства в стране: ситуация кардинально поменялась с 2014 года, после того как мы приняли ответные меры в связи с введенными против нас санкциями… За все предыдущие годы рост составил 14%, а в прошлый год тоже где-то 2,4%", - цитирует Путина RNS.
Напомним, правительство ввело полный запрет на поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и плодоовощной продукции из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии в августе 2014 года в ответ на санкции западных стран в связи с присоединением Россией Крыма.
Пепел Клааса Двестдванайцатого Класса написал 30.01.2018 19:45
С 1999 года проделана огромная работа по расчистке авгиевых конюшен. Русский народ захотел ограничить евреев в медиапространстве и нет такого массового явления, Березовский лишился Первого канала, а Гусинский НТВ и ТВ 6. Надоел Лужков и нет его. Остатки чеченских террористов добиты и когда был последний терракт? И не вспомните! Да были Дети Беслана. Был Норд- Ост. Но это подарки в кавычках из прошлого, а так проблема решена. Регистрация квартир. Медицинские услуги. Вежливость Полиции......
Ну а Крым!? Это вообще снос башки и вынос мозга, именно так и никак по-другому. Это такой всенародный всерусский фейверк души. Потом санкции и как блестяще вышли из них, продукты другие в магазинах появились, благодаря новой логистике. Тут и вкуснейшие ананасы из Коста-Рики, и Личи с Мадагаскара, и Манго из Египта и Бразилии. Курица, индейка, говядина, свинина своя и очень хорошая. Мука. Яйца. Соль. Кукурузное масло. Макаронны. Рис и другие крупы.
Линейка ам Ваз идеальна для России. Уаз Патриот. Лицензионные русской сборки Митсубиси, Рено, Шкода, Киа.
В моральном плане - церкви, мечети по-всюду. Русские фильмы в приоритете. Курение запрещено. Распитие алкоголя запрещено. Употребление матерных слов запрещено. Казино запрещено. Гомосексуализм органичен. День Победы, георгиевские ленты, уважение к ветеранам. Скоро будем жить по-новому календарю!!!!!!
Нет конкуренции у Владимира Владимировича Путина. Низкий ему поклон за проделанную тяжелейшую каждодневную работу. И ФСБ благодарность. И РПЦ всяческого благолепия.
крэшнам написал 30.01.2018 18:08
В лад написал 30.01.2018 18:06
CHIPOLINO написал 30.01.2018 17:47
саня написал 30.01.2018 17:38
СЕЛО написал 30.01.2018 16:47
КТФ написал 30.01.2018 16:36
стоик1112 написал 30.01.2018 15:12
сортирный Карлик восхищается 2.5 %, причем сам не жрет эту Химию?
ватник из ада написал 30.01.2018 15:11