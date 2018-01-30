Путин заявил о рекордном росте сельхозпроизводства благодаря контрсанкциям

Прирост объемов производства отечественной сельскохозяйственной продукции после введения в 2014 году ответных мер на санкции составил 14%, заявил президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Москве.

"Хочу еще раз отметить рост сельхозпроизводства в стране: ситуация кардинально поменялась с 2014 года, после того как мы приняли ответные меры в связи с введенными против нас санкциями… За все предыдущие годы рост составил 14%, а в прошлый год тоже где-то 2,4%", - цитирует Путина RNS.

Напомним, правительство ввело полный запрет на поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и плодоовощной продукции из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии в августе 2014 года в ответ на санкции западных стран в связи с присоединением Россией Крыма.