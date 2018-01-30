Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин заявил о рекордном росте сельхозпроизводства благодаря контрсанкциям

Опубликовано 30.01.2018 в разделе комментариев 9

Путин заявил о рекордном росте сельхозпроизводства благодаря контрсанкциям

Прирост объемов производства отечественной сельскохозяйственной продукции после введения в 2014 году ответных мер на санкции составил 14%, заявил президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Москве.

"Хочу еще раз отметить рост сельхозпроизводства в стране: ситуация кардинально поменялась с 2014 года, после того как мы приняли ответные меры в связи с введенными против нас санкциями… За все предыдущие годы рост составил 14%, а в прошлый год тоже где-то 2,4%", - цитирует Путина RNS.

Напомним, правительство ввело полный запрет на поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и плодоовощной продукции из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии в августе 2014 года в ответ на санкции западных стран в связи с присоединением Россией Крыма.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 9
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Счастье
Пепел Клааса Двестдванайцатого Класса написал 30.01.2018 19:45
Поймите ужо, народ доволен. Целиком и полностью. Навальный за брата бухтит и только-то.
С 1999 года проделана огромная работа по расчистке авгиевых конюшен. Русский народ захотел ограничить евреев в медиапространстве и нет такого массового явления, Березовский лишился Первого канала, а Гусинский НТВ и ТВ 6. Надоел Лужков и нет его. Остатки чеченских террористов добиты и когда был последний терракт? И не вспомните! Да были Дети Беслана. Был Норд- Ост. Но это подарки в кавычках из прошлого, а так проблема решена. Регистрация квартир. Медицинские услуги. Вежливость Полиции......
Ну а Крым!? Это вообще снос башки и вынос мозга, именно так и никак по-другому. Это такой всенародный всерусский фейверк души. Потом санкции и как блестяще вышли из них, продукты другие в магазинах появились, благодаря новой логистике. Тут и вкуснейшие ананасы из Коста-Рики, и Личи с Мадагаскара, и Манго из Египта и Бразилии. Курица, индейка, говядина, свинина своя и очень хорошая. Мука. Яйца. Соль. Кукурузное масло. Макаронны. Рис и другие крупы.
Линейка ам Ваз идеальна для России. Уаз Патриот. Лицензионные русской сборки Митсубиси, Рено, Шкода, Киа.
В моральном плане - церкви, мечети по-всюду. Русские фильмы в приоритете. Курение запрещено. Распитие алкоголя запрещено. Употребление матерных слов запрещено. Казино запрещено. Гомосексуализм органичен. День Победы, георгиевские ленты, уважение к ветеранам. Скоро будем жить по-новому календарю!!!!!!
Нет конкуренции у Владимира Владимировича Путина. Низкий ему поклон за проделанную тяжелейшую каждодневную работу. И ФСБ благодарность. И РПЦ всяческого благолепия.
Ответить
Re: Хочу еще раз отметить рост сельхозпроизводства в стране
крэшнам написал 30.01.2018 18:08
не на пенсию а как минимум в тюрьму - максимум расстрел плешивой гниды
Ответить
(без названия)
В лад написал 30.01.2018 18:06
Это ему надо было рассказать руководителям торговых сетей, а то они до сих пор торгуют импортными фекалиями.
Ответить
(без названия)
CHIPOLINO написал 30.01.2018 17:47
Богатство России Пиз...жом путина прирастать будет.
Ответить
(без названия)
саня написал 30.01.2018 17:38
у нас в области одни припискипо сельхозпроизводству.знаю уже 30лет. рашидов позавидовал бы. только гдляна с ивановым нет
Ответить
Хочу еще раз отметить рост сельхозпроизводства в стране
СЕЛО написал 30.01.2018 16:47
Пи...ть -не мешки таскать! Посадил всю страну на дерьмо и хвалиться этим, пора уже на пенсию. .
Ответить
(без названия)
КТФ написал 30.01.2018 16:36
Совсем плохой головкой стал
Ответить
(без названия)
стоик1112 написал 30.01.2018 15:12
Китай каждый год прирост ВВП дает 8-10%.
сортирный Карлик восхищается 2.5 %, причем сам не жрет эту Химию?
Ответить
(без названия)
ватник из ада написал 30.01.2018 15:11
а закупки картошки во франции - наверное и есть контрсанкции и рост производства на селе ?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нет ли у вас желания ограничить интернет в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Миллионер Грудинин пнул журналистское расследование
Миллионер Грудинин пнул журналистское расследовани...
29.01.2018
Почему патриоты выступают против кандидата от КПРФ?
Почему патриоты выступают против кандидата от КПРФ...
30.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Родственники погибших в авиакатастрофе под Донецком отсудили у Стрелкова $400 миллионов (7)
В подземном переходе станции метро "Улица 1905 года" рухнули строительные леса, есть пострадавшие (2)
Глава Минфина США пообещал России новые санкции на основе "кремлевского списка" (4)
Путин назвал Родченкова "придурком" которого "надо посадить в тюрьму" (17)
Путин призвал доверенных лиц не давать россиянам невыполнимых обещаний (7)
Путин заявил о рекордном росте сельхозпроизводства благодаря контрсанкциям (9)
Ромир: россияне привыкли к кризису, но все еще жалуются на рост цен (4)
Путин призвал оградить россиян от "деструктивных сил" в интернете (9)
ЕСПЧ обязал РФ выплатить фигурантам "болотного дела" 35 тысяч евро (1)
Левая Пенза выступила за бойкот выборов (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Сказки кремлевского леса
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Трамп с Великобританией
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Тотальное подчинение
Дарья Митина Дарья Митина: Кoпипаст за 4 млн. у.е.
Дарья Митина Дарья Митина: Саид Гафурoв o тoм, чтo сейчас прoисхoдит в Сoчи
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss