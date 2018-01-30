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Московский листок

Путин призвал доверенных лиц не давать россиянам невыполнимых обещаний

Опубликовано 30.01.2018 в разделе комментариев 7

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами призвал из не давать невыполнимых обещаний на встречах с гражданами. По его словам, все обещания должны быть выверенными, просчитанными и реализуемыми.

"Я сам этого никогда не делаю и вас тоже прошу очень аккуратно к этому относиться. Нельзя ни в коем случае давать таких обещаний при встречах с гражданами, которые мы не понимаем, как исполнять", цитирует Путина РИА Новости.

При этом президент отметил, что люди простят что угодно, кроме обмана.

 

 



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Всего комментариев к статье: 7
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Re: Re: Re: Пора красить мавзолей в зеленый свет.
Спохватился написал 30.01.2018 20:04
В международном Этикете вроде бы как есть понятия как имя отчество.Вроде.Наш пахан как ПУТИН.Ну никакого уважения.По отношению к другим.Уж опустили ниже канализации...
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Re: Re: Пора красить мавзолей в зеленый свет.
Осатаневший. написал 30.01.2018 19:34
В дополнение Порошенко -Путин одна связка.При чем Вальцам для пути Петр Алексеевич который помоложе аВальцмана Вован агрессор и оккупант.Вопрпос кто СТАРШЕ?
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Re: Пора красить мавзолей в зеленый свет.
Осатаневший. написал 30.01.2018 19:29
Ну ***** всему.Какие мешки?Какая капуста?О чем энтот венценосный.Ну надо же так неуважать свой народишко стадо чтобы так изгаляться.Эта свора в банях решает судьбу наших ЯКОБЫ для них народов плебсов которые не наелись колбасы кстати котроую начали жрать только при советской власти.АБСУРДНе наелись...
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Пора красить мавзолей в зеленый свет.
В лад написал 30.01.2018 18:03
Паханат из доверенных лиц=новая форма правления крепостными.
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(без названия)
Пророк написал 30.01.2018 17:28
Если оболваненный электорат бездумно проголосует за путина, то пусть пеняют только на себя: их ждет на 100% повышение пенсионного возраста, что равняется преждевременную смерть, а выжившим крайнюю нищету из-за трудовой невостребованности вследствие старости и болезней !
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(без названия)
Лис написал 30.01.2018 15:25
А кто обещал 25 млн.рабочих мест,крепкий рубль и Социальное государство?
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(без названия)
стоик1112 написал 30.01.2018 15:20
сортирный Карлик - демагог или просто преступник?
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