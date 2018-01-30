Путин призвал доверенных лиц не давать россиянам невыполнимых обещаний

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами призвал из не давать невыполнимых обещаний на встречах с гражданами. По его словам, все обещания должны быть выверенными, просчитанными и реализуемыми.

"Я сам этого никогда не делаю и вас тоже прошу очень аккуратно к этому относиться. Нельзя ни в коем случае давать таких обещаний при встречах с гражданами, которые мы не понимаем, как исполнять", цитирует Путина РИА Новости.

При этом президент отметил, что люди простят что угодно, кроме обмана.