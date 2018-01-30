Путин назвал Родченкова "придурком" которого "надо посадить в тюрьму"

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами назвал бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова "придурком" которого "надо посадить в тюрьму".
"Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в США). Послушайте, у человека явно проблемы и с законом - он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией", - цитирует главу государства Интерфакс.
По словам Путина, у Родченкова "были попытки суицида". "Ну, дай ему Бог здоровья, пусть поправится. Ну, это же о чем-то говорит. Это говорит о проблемах, и все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще", - отметил Путин.
Президент также заявил, что "мельдоний никогда не считался допингом и не является таким". "Мельдоний не дает конкурентные преимущества, он просто восстанавливает сердечную мышцу после серьезных нагрузок. Нет, вцепились в этот мельдоний, потому уже не знали, что с этим делать", - отметил Путин.
Ранее сообщалось, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что президент России Владимир Путин знал об употреблении допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи. "Конечно, все приказы шли непосредственно от президента России. Только он может ставить перед ФСБ выполнение таких задач. Путин знал всех участников схемы по именам. Мутко мне лично говорил, что Путин знает мое имя. Вся эта цепочка состояла из того, что я отчитывался перед Нагорных, тот в свою очередь перед Мутко, а он уже перед Путиным. Путину хотелось знать всё. Его подход был таким: не скрывайте вашу проблему, сообщайте о проблеме и угрозах, а мы сделаем всё возможное, чтобы решить ваши проблемы. Я уверен, что Путин прекрасно знал о допинговой системе в стране", - рассказал Родченков.
алексс настоящий написал 30.01.2018 21:29
стоик1111 написал 30.01.2018 21:19
сортирный Карлик - позор КГБ?
сортирный Карлик - унижение России?
алексс настоящий написал 30.01.2018 20:57
~Э То что? написал 30.01.2018 20:04
Крон Принц Пядачок Алибабаевич написал 30.01.2018 19:34
Нет конкурентов у Путина, а могло быть, тот же блог Баранова (стыдливо именуемый Форум мск) и пиши что угодно. Да в стране нет ни одного издания пишущего правду! И в своем блоге можно было развернуться плюс партия карманная ОКП, да если предложить народу то, что он хочет, миллионы смели бы ненавистный режим в секунду.
Итог.
Путин боец.
Остальные гов но.
Народ доволен и ничего ему не предлагают.
....
Вот это было удалено!
Там ничего нет, только правда. И тем ни менее. Анатолий Баранов просто трус и дурак набитый. Он может банить без правил и вот это вот - невссался, обвафлять.... СМЕЛО ПО-ЛЕНИНСКИ!
И это максимум. Увы.
гость написал 30.01.2018 18:45
ну очень любопытный написал 30.01.2018 18:21
Рик Мартин написал 30.01.2018 18:13
мельдония(милдроната), не будет мельдония-где брать деньги на под-
готовку спорта высших достижений:все же разворовано.Останутся только
миллиарды долларов на Ночной хоккей(да и то в дневное время).
крэшнам написал 30.01.2018 17:55
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вот дебил))) сам играю в хоккей(любитель с 25-летним стажем) и знаю как мельдоний дает огромное преимущество - все уже устали а если ты принял мельдоний хотя бы 500мг то еще и дальше можеш играть. дыхалка вообще не страдает. а если тренированный человек примет мельдоний так вообще..
кому втирает фуфло плешивый чекист??
а вот то сборная Рашки заняла 5-ое мсто по хоккею в Сочи с мельдонием то без мельдония будет если повезет 10-е.
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кстати вор Путин украл весь лед - простым людям в хоккей негде поиграть и это Москва
В лад написал 30.01.2018 17:54
крэшнам написал 30.01.2018 17:51
как будто Хуйло не причем.
главный придурок это плешивое Хуйло.
саня написал 30.01.2018 17:34
Что это? написал 30.01.2018 16:55
Фан-фан картофан написал 30.01.2018 16:31
ст. 21 УК РФ:Статья 21. Невменяемость. Если он придурок - его нельзя в тюрьму, только принудительное лечение.
Правильная фраза должна быть такой: "Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в США). Послушайте, у человека явно проблемы с психическим здоровьем. Его лечить надо!"
Поувольнять всех спичрайтеров. Кадровый голод.
.Дмитрий.г.Запорожье+- написал 30.01.2018 16:24
КТФ написал 30.01.2018 16:13
Мочить в сортире придурков?
Это минимум 146% электората проголосуют на выборах?
Вова не старайся тебе уже не верят!
Калькулятор написал 30.01.2018 16:03
- Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию.
Если я не ошибаюсь.