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Московский листок

Путин назвал Родченкова "придурком" которого "надо посадить в тюрьму"

Опубликовано 30.01.2018 в разделе комментариев 17

Путин назвал Родченкова "придурком" которого "надо посадить в тюрьму"

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами назвал бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова "придурком" которого "надо посадить в тюрьму".

"Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в США). Послушайте, у человека явно проблемы и с законом - он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией", - цитирует главу государства Интерфакс.

По словам Путина, у Родченкова "были попытки суицида". "Ну, дай ему Бог здоровья, пусть поправится. Ну, это же о чем-то говорит. Это говорит о проблемах, и все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще", - отметил Путин.

Президент также заявил, что "мельдоний никогда не считался допингом и не является таким". "Мельдоний не дает конкурентные преимущества, он просто восстанавливает сердечную мышцу после серьезных нагрузок. Нет, вцепились в этот мельдоний, потому уже не знали, что с этим делать", - отметил Путин.

Ранее сообщалось, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что президент России Владимир Путин знал об употреблении допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи. "Конечно, все приказы шли непосредственно от президента России. Только он может ставить перед ФСБ выполнение таких задач. Путин знал всех участников схемы по именам. Мутко мне лично говорил, что Путин знает мое имя. Вся эта цепочка состояла из того, что я отчитывался перед Нагорных, тот в свою очередь перед Мутко, а он уже перед Путиным. Путину хотелось знать всё. Его подход был таким: не скрывайте вашу проблему, сообщайте о проблеме и угрозах, а мы сделаем всё возможное, чтобы решить ваши проблемы. Я уверен, что Путин прекрасно знал о допинговой системе в стране", - рассказал Родченков.

 



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Всего комментариев к статье: 17
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сортирный Карлик - унижение России?
алексс настоящий написал 30.01.2018 21:29
Он реально спас страну в свое время.Другой вопрос-править по старому теперь будет не получаться.А унижение личности,на порядки превосходящей тебя убогого "стоик1111"-лишь подчеркивает твою ничтожность.Путин-личность, уже явно историческая.Кто ты,что на него гавкаешь?
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(без названия)
стоик1111 написал 30.01.2018 21:19
сортирный Карлик - позор бывшей жены?
сортирный Карлик - позор КГБ?
сортирный Карлик - унижение России?
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Путин назвал Родченкова "придурком" которого "надо посадить в тюрьму"
алексс настоящий написал 30.01.2018 20:57
Как назвать тогда начальничков того же Родченкова? И чего с ними сделать надо?Ну по результатам их деятельности?А уж на фоне отказа от бойкота и "нейтральной сборной" вообще не пойму какие могут быть претензии к Родченкову?Эт кого он предал то?Чиновников,которые возят своих родственников вместо тренеров и переводчиков?Нейтральных спортсменов нейтральной страны?Да он не предатель тогда-он просто умный чувак,выбравший ту сторону где тупо больше платят.Вообще не понимаю слово предатель в стране победившего капитализма,платной медицины и образования.В стране где на фоне дворцов "элитки" 73 процента населения бесправная беднота-никаких пердателей быть не может.Забудьте этот совецкий анахронизм.Предатели Родины були при комуняках.При демократии предавать нечего-Родины нет у большинства народу.Усе.
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Предлагаю поддержать предложение КПРФ водрузить Знамя Победы в этом пнчх...как там его...
~Э То что? написал 30.01.2018 20:04
Все это знамя знают. И никто не посмеет поднять на него руку.
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Я люблю смотреть на сиськи Елены Лихомановой РЕН ТВ
Крон Принц Пядачок Алибабаевич написал 30.01.2018 19:34
Владимир Путин боец. Он работает. А не как некоторые, один раз сьездил в Воронеж, освистали и как ни в чем не бывало гркзит апельсины бочками. Или один раз сходил на митинг, получил по почкам и не кочегары мы не плотники Да! И с форума вам шлем привет! Идите вы ......
Нет конкурентов у Путина, а могло быть, тот же блог Баранова (стыдливо именуемый Форум мск) и пиши что угодно. Да в стране нет ни одного издания пишущего правду! И в своем блоге можно было развернуться плюс партия карманная ОКП, да если предложить народу то, что он хочет, миллионы смели бы ненавистный режим в секунду.
Итог.
Путин боец.
Остальные гов но.
Народ доволен и ничего ему не предлагают.
....
Вот это было удалено!
Там ничего нет, только правда. И тем ни менее. Анатолий Баранов просто трус и дурак набитый. Он может банить без правил и вот это вот - невссался, обвафлять.... СМЕЛО ПО-ЛЕНИНСКИ!
И это максимум. Увы.
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Re: Какую же награду вручили? Давай как, просвети:)
гость написал 30.01.2018 18:45
30 января 2015 года был награжден орденом Дружбы за большой вклад в проведение, организацию и победу сборной России на Олимпийских играх в Сочи.
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вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией
ну очень любопытный написал 30.01.2018 18:21
Надо полагать это проклятые пиндосы вместе с гейропейцами его назначили руководить РОССИЙСКОЙ лабораторией?А министров,губернаторов,депутатов тоже они назначают?Я боюсь даже спросить,а может и САМОГО они тоже того...?
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Re: не ругайте Путина- он наше все!
Рик Мартин написал 30.01.2018 18:13
Не будет Путина-не будет Родченкова.Не будет Родченкова-не будет
мельдония(милдроната), не будет мельдония-где брать деньги на под-
готовку спорта высших достижений:все же разворовано.Останутся только
миллиарды долларов на Ночной хоккей(да и то в дневное время).
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(без названия)
крэшнам написал 30.01.2018 17:55
>>>>>Президент также заявил, что "мельдоний никогда не считался допингом и не является таким". "Мельдоний не дает конкурентные преимущества, он просто восстанавливает сердечную мышцу после серьезных нагрузок. Нет, вцепились в этот мельдоний, потому уже не знали, что с этим делать", - отметил Путин.
____________
вот дебил))) сам играю в хоккей(любитель с 25-летним стажем) и знаю как мельдоний дает огромное преимущество - все уже устали а если ты принял мельдоний хотя бы 500мг то еще и дальше можеш играть. дыхалка вообще не страдает. а если тренированный человек примет мельдоний так вообще..
кому втирает фуфло плешивый чекист??
а вот то сборная Рашки заняла 5-ое мсто по хоккею в Сочи с мельдонием то без мельдония будет если повезет 10-е.
___
кстати вор Путин украл весь лед - простым людям в хоккей негде поиграть и это Москва
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(без названия)
В лад написал 30.01.2018 17:54
Родченко=придурок, значит его начальник дурак, а он ПРИ нем, а начальник начальника полный дурак=в правительстве РФ.И кто это ?
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(без названия)
крэшнам написал 30.01.2018 17:51
хорошо подгорел пукан у плешивого чекиста.
как будто Хуйло не причем.
главный придурок это плешивое Хуйло.
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(без названия)
саня написал 30.01.2018 17:34
придурок не родченков. а кто его продвигал и утверждал на должности в Русаде. и придурок тот кто Россию затащщил в ВТО.
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Re: Аа...Дмитрий Самсонов!:) Известный привокзальный педераст Запорожья... Или это однофамилец?
Что это? написал 30.01.2018 16:55
Какую же награду вручали? Давай как, просвети:)
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(без названия)
Фан-фан картофан написал 30.01.2018 16:31
"Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в США). Послушайте, у человека явно проблемы и с законом - он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить"
ст. 21 УК РФ:Статья 21. Невменяемость. Если он придурок - его нельзя в тюрьму, только принудительное лечение.
Правильная фраза должна быть такой: "Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в США). Послушайте, у человека явно проблемы с психическим здоровьем. Его лечить надо!"
Поувольнять всех спичрайтеров. Кадровый голод.
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(без названия)
.Дмитрий.г.Запорожье+- написал 30.01.2018 16:24
А Х.У.Й.Л.О не сказал о том,что он сам подписывал приказ о присвоении Родченкову правительственной награды?И почему это вдруг у этого самого Родченкова два зама,никогда до этого не болевшие,вдруг оба сразу умерли?
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(без названия)
КТФ написал 30.01.2018 16:13
Мочить в сортире, придурок.
Мочить в сортире придурков?
Это минимум 146% электората проголосуют на выборах?
Вова не старайся тебе уже не верят!
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интересно девки пляшут
Калькулятор написал 30.01.2018 16:03
- Но позвольте, как же он служил в очистке?
- Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию.
Если я не ошибаюсь.
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