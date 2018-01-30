Путин назвал Родченкова "придурком" которого "надо посадить в тюрьму"

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами назвал бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова "придурком" которого "надо посадить в тюрьму".

"Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в США). Послушайте, у человека явно проблемы и с законом - он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией", - цитирует главу государства Интерфакс.

По словам Путина, у Родченкова "были попытки суицида". "Ну, дай ему Бог здоровья, пусть поправится. Ну, это же о чем-то говорит. Это говорит о проблемах, и все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще", - отметил Путин.

Президент также заявил, что "мельдоний никогда не считался допингом и не является таким". "Мельдоний не дает конкурентные преимущества, он просто восстанавливает сердечную мышцу после серьезных нагрузок. Нет, вцепились в этот мельдоний, потому уже не знали, что с этим делать", - отметил Путин.

Ранее сообщалось, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что президент России Владимир Путин знал об употреблении допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи. "Конечно, все приказы шли непосредственно от президента России. Только он может ставить перед ФСБ выполнение таких задач. Путин знал всех участников схемы по именам. Мутко мне лично говорил, что Путин знает мое имя. Вся эта цепочка состояла из того, что я отчитывался перед Нагорных, тот в свою очередь перед Мутко, а он уже перед Путиным. Путину хотелось знать всё. Его подход был таким: не скрывайте вашу проблему, сообщайте о проблеме и угрозах, а мы сделаем всё возможное, чтобы решить ваши проблемы. Я уверен, что Путин прекрасно знал о допинговой системе в стране", - рассказал Родченков.