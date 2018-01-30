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Московский листок

Глава Минфина США пообещал России новые санкции на основе "кремлевского списка"

Опубликовано 30.01.2018 в разделе комментариев 4

Глава Минфина США пообещал России новые санкции на основе "кремлевского списка"

Опубликованным в ночь на 30 января "кремлевский список" приведет к новым санкциям против России, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в ходе слушаний в банковском комитете Сената.

"Предложения по санкциям — беспрецедентная работа, и мы будем использовать этот доклад в рамках намеченного курса ввести санкции. Не интерпретируйте это так, что мы не вводим санкции в отношении кого-то из упомянутых в этом докладе", цитирует министра РИА Новости.

По его словам, санкции станут следствием закрытой части доклада, в которой более сотни страниц. Какие именно ограничения намерено наложить американское правительство, министр не уточнил.

Напомним, Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошли 210 высокопоставленных российских чиновников, руководителей госкомпаний и олигархов. Документ был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. В финансовом ведомстве отмечали, что включение в список не означает ограничений и запретов для его фигурантов, но санкции могут последовать в дальнейшем.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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как бы не смеялись с этого списка-но составлен он точно.
алексс настоящий написал 30.01.2018 21:23
Перечислены все крупные чиновники и слившиеся с государством олигархи.Да,Трамп поумнее и поопасней негра-юриста будет.В корень зрит,я говорит,знаю ребята кто вы есть такие и при том поименно.А вот что он дальше делать будет с этим списком-вопрос.Больше всего эта наша "элитка" боится стать невыездными,лишиться забугорной собственности,счетов и связей.Боится "железного занавеса" и возвращения "совка".Они ради этого СССР развалили(не надо ля-ля про происки клятой Америки),кучу народу со свету сжили-и чо,назад? Этот список и есть открытый вопрос Запада ко всей российской элитке-вы серьезно хотите обратно в СССР?Ведь за "железным занавесом" вам придется таки реализовывать новый советский проект,ну или быть съеденными собственным народом,после череды переворотов и внутренних дрязг.Ведь никакой объединяющей страну идиалогии у вас нету?И как вы жить собираетесь,друзья?В ответ на такие вопросы программа Единой России и майские указы Президента явно не подойдут.Никак.Тут идея нужна.Идея и идеалогия.И титанический труд на благо страны и народа.
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(без названия)
стоик1112 написал 30.01.2018 21:22
Русские Люди наконец порадовали?
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Ждем с нетерпением.
многократно забаненыйСлучайный прохожий написал 30.01.2018 20:50
Санкции не против России,а против отдельных граждан,грабящих и разрушающих Россию!Не надо путать божий дар с яичницей.И не забудьте деток их туда добавить.Очень хочется на Лизу Пескову посмотреть,когда спросят всех этих "парижских рассеян"-откуда деньги,Лиз?
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Ждем с нетерпением.
многократно забаненыйСлучайный прохожий написал 30.01.2018 20:48
Санкции не против России,а против отдельных граждан,грабящих и разрушающих Россию!Не надо путать божий дар с яичницей.И не забудьте деток их туда добавить.Очень хочется на Лизу Пескову посмотреть,когда спросят всех этих "парижских рассеян"-откуда деньги,Лиз?
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