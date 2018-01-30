Глава Минфина США пообещал России новые санкции на основе "кремлевского списка"

Опубликованным в ночь на 30 января "кремлевский список" приведет к новым санкциям против России, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в ходе слушаний в банковском комитете Сената.

"Предложения по санкциям — беспрецедентная работа, и мы будем использовать этот доклад в рамках намеченного курса ввести санкции. Не интерпретируйте это так, что мы не вводим санкции в отношении кого-то из упомянутых в этом докладе", цитирует министра РИА Новости.

По его словам, санкции станут следствием закрытой части доклада, в которой более сотни страниц. Какие именно ограничения намерено наложить американское правительство, министр не уточнил.

Напомним, Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошли 210 высокопоставленных российских чиновников, руководителей госкомпаний и олигархов. Документ был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. В финансовом ведомстве отмечали, что включение в список не означает ограничений и запретов для его фигурантов, но санкции могут последовать в дальнейшем.