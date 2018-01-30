В подземном переходе станции метро "Улица 1905 года" рухнули строительные леса, есть пострадавшие

Пять человек пострадали при обрушении деревянных строительных конструкций в переходе около станции метро "Улица 1905-го года" в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. "Медицинская помощь понадобилась пяти пострадавшим. По предварительным данным, четыре из них госпитализированы", - сказал источник.

По данным агентства "Москва", работы в подземном переходе проводила компания "Гормост". Площадь обрушения составила около 50 квадратных метров. На месте происшествия работают экстренные службы.

По словам представителей столичной подземки, инцидент не повлиял на работу метрополитена. "Инцидент в переходе в районе станции "Улица 1905 года" никак не повлиял на работу Мосметро — переход не относится к Московскому метрополитену. Все станции и вестибюли работают штатно", - говорится в сообщении Московского метро.