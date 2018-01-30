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Московский листок

В подземном переходе станции метро "Улица 1905 года" рухнули строительные леса, есть пострадавшие

Опубликовано 30.01.2018 в разделе комментариев 2

В подземном переходе станции метро "Улица 1905 года" рухнули строительные леса, есть пострадавшие

Пять человек пострадали при обрушении деревянных строительных конструкций в переходе около станции метро "Улица 1905-го года" в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. "Медицинская помощь понадобилась пяти пострадавшим. По предварительным данным, четыре из них госпитализированы", - сказал источник.

По данным агентства "Москва", работы в подземном переходе проводила компания "Гормост". Площадь обрушения составила около 50 квадратных метров. На месте происшествия работают экстренные службы.

По словам представителей столичной подземки, инцидент не повлиял на работу метрополитена. "Инцидент в переходе в районе станции "Улица 1905 года" никак не повлиял на работу Мосметро — переход не относится к Московскому метрополитену. Все станции и вестибюли работают штатно", - говорится в сообщении Московского метро.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Спасибо мерьСобянину за нашу благоустроенную Москву!
патриот совсем истинный написал 30.01.2018 21:05
Строительные леса ерунда,главное плитку постелить!Можно и строительные леса тоже замостить и просто леса.А если попробовать Моска-реку?!Это ж сколько бабла можно срубить на каждом половодье?
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Пустой базар
Не сомневающийся написал 30.01.2018 20:47
Хули там говорить спвасибо.Наливай и пей.И.В.СТАЛИН на подходе
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