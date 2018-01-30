Родственники погибших в авиакатастрофе под Донецком отсудили у Стрелкова $400 миллионов

Cуд Северного округа американского штата Иллинойс удовлетворил иск родственников погибших при крушении малайзийского "Боинга" под Донецком к экс-министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Стрелкову (Гиркину), сообщает нидерландская телепрограмма Zembla. Иск был подан членами семей 25 жертв катастрофы MH17, 10 из которых - граждане Нидерландов. В иске указано, что именно Стрелков несет ответственность за крушение самолета.

21 декабря 2017 года американский суд вынес вердикт, присудив за каждого погибшего по 10 миллионов долларов в качестве компенсации морального вреда и еще 10 миллионов как компенсацию причиненного ущерба. Суммарная компенсация родственникам жертв трагедии составила $400 млн.

По словам адвоката родственников жертв авиакатастрофы Флойда Уинсера, вероятность взыскать эти суммы со Стрелкова ничтожна и решение суда имеет символическое значение. На процессе Гиркин отсутствовал, найти его по домашнему адресу в Москве суд не смог. " Разговор идет не о деньгах, а о справедливости для семей погибших. Мы хотим внимания на мировой арене к тем, кто несет ответственность за эту страшную трагедию", - отметил защитник.

Сам Стрелков (Гиркин), прокомментировал "Национальной службы новостей" вердикт суда, заявив, что ему на него "наплевать". " Сейчас прямо побегу выплачивать! Я, поскольку известный миллиардер, тут же побегу выплачивать!!! Мне откровенно смешны подобные решения, тем более о взыскании. Чтобы заработать полмиллиарда долларов, мне необходимо работать, я думаю, следующую тысячу лет. Если говорить с чисто юридической точки зрения, плевать я хотел на решения американских судов", - заявил он.

Напомним, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, совершавший рейс по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур потерпел крушение на Украине 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту самолета 298 человек погибли. Международное расследование пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук" с подконтрольной сепаратистам территории.