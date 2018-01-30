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Московский листок

Родственники погибших в авиакатастрофе под Донецком отсудили у Стрелкова $400 миллионов

Опубликовано 30.01.2018 в разделе комментариев 8

Родственники погибших в авиакатастрофе под Донецком отсудили у Стрелкова $400 миллионов

Cуд Северного округа американского штата Иллинойс удовлетворил иск родственников погибших при крушении малайзийского "Боинга" под Донецком к экс-министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Стрелкову (Гиркину), сообщает нидерландская телепрограмма Zembla. Иск был подан членами семей 25 жертв катастрофы MH17, 10 из которых - граждане Нидерландов. В иске указано, что именно Стрелков несет ответственность за крушение самолета.

21 декабря 2017 года американский суд вынес вердикт, присудив за каждого погибшего по 10 миллионов долларов в качестве компенсации морального вреда и еще 10 миллионов как компенсацию причиненного ущерба. Суммарная компенсация родственникам жертв трагедии составила $400 млн.

По словам адвоката родственников жертв авиакатастрофы Флойда Уинсера, вероятность взыскать эти суммы со Стрелкова ничтожна и решение суда имеет символическое значение. На процессе Гиркин отсутствовал, найти его по домашнему адресу в Москве суд не смог. " Разговор идет не о деньгах, а о справедливости для семей погибших. Мы хотим внимания на мировой арене к тем, кто несет ответственность за эту страшную трагедию", - отметил защитник.

Сам Стрелков (Гиркин), прокомментировал "Национальной службы новостей" вердикт суда, заявив, что ему на него "наплевать". " Сейчас прямо побегу выплачивать! Я, поскольку известный миллиардер, тут же побегу выплачивать!!! Мне откровенно смешны подобные решения, тем более о взыскании. Чтобы заработать полмиллиарда долларов, мне необходимо работать, я думаю, следующую тысячу лет. Если говорить с чисто юридической точки зрения, плевать я хотел на решения американских судов", - заявил он.

Напомним, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, совершавший рейс по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур потерпел крушение на Украине 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту самолета 298 человек погибли. Международное расследование пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук" с подконтрольной сепаратистам территории.

 



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
красный упырь написал 30.01.2018 22:13
"путинская раша попала на 400 лямов."
--
чепуха! Каддафи за то что взорвал самолет в Локерби попал на 3 ярда. Россия на ту же сумму попала, не меньше.
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(без названия)
Ипатий написал 30.01.2018 22:12
А почаму РФ налажила вето в ООН на международное расследование?Чаго-то баиться?
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Re: Стрелкову теперь могила-шлепнут его ихтамнеты а рашка по тихому отдаст 400 лямов и дело замнут
хахаха написал 30.01.2018 22:08
Алекс Ненастоящий,я от тебя ничего не хочу получить,
я говорю о том что путинская раша попала на 400 лямов.
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Стрелкову теперь могила-шлепнут его ихтамнеты а рашка по тихому отдаст 400 лямов и дело замнут
алексс настоящий написал 30.01.2018 21:59
Мечты,мечты,где ваша сладость?
С кем вы теперь,кто вам целует пальцы?
Дырку ты от бублика получишь,а не Шарапова!
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Re:
хахаха написал 30.01.2018 21:53
А сам то ты как думаешь?
А Стрелкову теперь могила-шлепнут его ихтамнеты а рашка по тихому
отдаст 400 лямов и дело замнут
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(без названия)
алексс настоящий написал 30.01.2018 21:51
"Международное расследование пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук" с подконтрольной сепаратистам территории."
-можно сцылочку на выводы "международного расследования"?А то по моему оно не ще закончено.Шо за выводы?
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Суд Северного округа американского штата Иллинойс ...
алексс настоящий написал 30.01.2018 21:48
Не вижу проблемы.Замоскворецкий например районный суд,по иску Стрелкова вполне может отменить решение ихнего районного суда.У него те же полномочия по голландскому Боингу малазийской компании в небе над Украиной.Можно еще в Басманный суд подать.Ну а любой областной суд так и вовсе заткнет пиндосов за пояс по размеру компенсаций.
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(без названия)
стоик1112 написал 30.01.2018 21:41
Иск надо было предъявлять сионисту Порошенко и его верному слуге - сортирному Карлику?
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