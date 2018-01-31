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Московский листок

Здравствуй, фашизм! Журналиста и политтехнолога арестовали "за компанию"

Опубликовано 31.01.2018 в разделе комментариев 8

кпрф неотроцкизм милосердов
Здравствуй, фашизм! Журналиста и политтехнолога арестовали "за компанию"

Хамовнический суд Москвы постановил арестовать на два месяца известного журналиста и политтехнолога Петра Милосердова. Как сообщает ТАСС, следствие обвиняет Милосердова в создании экстремистского сообщества: «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до конца марта в отношении Милосердова, обвиняемого по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ» (цитата по ТАСС).

В деле много странного.

«Обвинения предъявлялись заочно, он был в розыске 2,5 года»,— заявила официальый представитель суда. Упс! За последние 2,5 года Петр Милосердов, будучи вообще публичной фигурой, успел поработать в Администрации Московской области, провести ряда избирательных кампаний, в том числе был руководителем штаба на выборах у кандидата от КПРФ Андрея Клычкова, ставшего позже руководителем фракции в Мосгордуме, а сейчас трудится и.о. губернатора Орловской области.

Хорошо же "разыскивали" Милосердова доблестные органы!

Кстати, руководил Милосердов и выборами нынешнего кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, правда, несколько ранее, около 5 лет назад, в пост главы Ленинского района - тогда Грудинин занял второе место. Не знаю, был ли он задействован в нынешней кампании Грудинина - возможно и нет, но как политтехнолог Милосердов очень эффективен, и предложение могло ему и поступить. Но теперь, видимо, этот вариант предупрежден - арест назначен как раз до выборов президента...

Не думаю, что партийные боссы будут бороться за скомпрометированого специалиста - обычно в практике КПРФ открещиваться от своих. Так было с "делом Удальцова", когда Зюганов со спокойной душой весьма пренебрежительно высказался о своем доверенном лице на только что закончившихся выборах (а сейчас Удальцова и вовсе исключили и доверенных лиц Грудинина, хотя вроде срок у него окончился).

Тем более, что 10 лет назад в КПРФ официально обвиняли Милосердова в несуществующем "неотроцкизме". Причем вместе со мной и П.Басанцом:  ...«барановская группа» упорно сталкивает КПРФ с победного ленинского на ложный троцкистский путь быстрой революции, совершаемой фактически в интересах прозападной буржуазии, а не российского народа и ведушей к полной оккупации России силами НАТО".

В КПРФ продолжились чистки, на этот раз "правых уклонистов"

Это из официального документа партии, претендующей на роль ведущей политической силы!

Зюганов и Президиум ЦК КПРФ признали борьбу с "неотроцкизмом" реальным и важным делом

Весь этот экскурс в историю не случаен - похоже, что обвинения Милосердова по своей анекдотичности во многом повторяют документ "Об опасности неотроцкистских проявлений в КПРФ", но только тот воспринимался 10 лет назад как анекдот на тему исторической реконструкции 1937 года в детской песочнице, а сейчас - все очень и очень серьезно!

Во-первых, речь идет о создании Милосердовым экстремистского сообщества "с неустановленными лицами". То есть фактически - о сообществе с самим собой! И ничего пока не говорится, занимался ли Милосердов сам с собой экстремизмом...

Во вторых, согласно материалам, поступившим российским следователям из Казахстана (!), Милосердов создал экстремистское сообщество  - политтехнологический проект «Злой казах», который преследовал целью дестабилизацию ситуации в Казахстане и «создание политического хаоса».

Но есть ли у нас такое преступление, как "создание политического хаоса", да еще и в соседней стране? Между прочим, в стране, которая 5 лет назад "прославилась" расстрелом рабочих в Жанаозене без суда и следствия! Погибло несколько десятков человек. Именно в этой стране глава государства бессменно сидит в должности с советских времен, а в статье уголовного кодекса под "экстремизмом" подразумевается также и "социальная рознь" - по этой статье в Казахстане приговаривают к длительным срокам заключения профсоюзных и рабочих активистов. 

Что, теперь и у нас будут сажать? Или только по просьбе "дружественного государства"? 

Знакомый со следствием источник ТАСС сообщил, что Петр Милосердов является фигурантом уголовного дела в отношении лидера запрещенной в России националистической организации «Русские» Александра Поткина (Белова), осужденного на 7,5 года колонии.

Однако и тут неувязка - Белов-Поткин сидит уже давно, его приговорили еще летом 2016 года, а до этого долго выбивали из него признание, года два держали то в СИЗО, то отправляли в спецпсихушку, то снова судили как уголовника. 

Мещанский суд признал Поткина виновным в легализации имущества, полученного незаконным путем (статья 174 УК), возбуждении ненависти (статья 282 УК), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК) и создании экстремистского сообщества (статья 282.1 УК). 

Однако в апреле 2017 года Мосгорсуд отменил Поткину приговор за легализацию имущества, объединил эпизоды по «экстремистским» статьям в один и снизил наказание до трех с половиной лет лишения свободы - по сути он уже вот-вот должен был выйти на свободу. Но в январе 2018 года Президиум Мосгорсуда вернул дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Так что, хотят к Белову-Поткину присоединить Милосердова, чтобы "экстремистское сообщество" состояло хотя бы из двух человек?

Есть еще одна, совсем уж экзотическая версия - "экс-помощника первого зампреда Государственной Думы от КПРФ Ивана Мельникова обнаружили на видеоролике на YouTube, выкрикивающим экстремистские лозунги".

Да, Милосердов был еще и помощником первого зампреда Государственной думы, и сам был муниципальным депутатом в округе "Войковский".

"В ходе проведения мониторинга сети интернет на видеохостинге YouTube сотрудниками Центра по противодействию экстремизму был выявлен ролик под названием "Берегись они идут… Националисты прошли по улицам Москвы… Репортаж". В кадре появляется мужчина, который перед большим скоплением людей через громкоговорящее устройство выкрикивает лозунг следующего содержания: "Россия - для русских! Москва - для москвичей!", - сообщили телеканалу "360" правоохранители.

Лозунг "Москва для москвичей!" действительно был символом избирательной кампании Милосердова в районе "Войковский", а потом был использован и другими кандидатами в депутаты от КПРФ. Впервые слышу, чтобы это считалось "экстремизмом". Или "москвичи" теперь национальность? Вероисповедание?

Что до "России для русских!", то в Федеральный список экстремистских материалов (п. 866, по решению Черемушкинского районного суда г. Москвы) вошел лозунг «Россия для русскихъ». Вот именно так - с твердым знаком на конце. Без твердого знака лозунга в списке обнаружить не удалось. Но если Милосердов что-то кричал на митинге, то как он мог выделить голосом "Ъ"?

В общем, абсурд получается, не говоря уж о том, что лозунг, выкрикнутый на митинге, может служить поводом для уголовного преследования в совсем уж несвободной стране. В свободной обычно ограничиваются административным правом.

Но самое главное - хотелось бы знать, что здесь правда, а что дезинформация, которой нередко занимаются органы, "сливая" первичную информацию в СМИ.

И вообще где сейчас Милосердов, есть ли у него возможность для связи с внешним миром? Есть ли у него возможность хотя бы выбрать себе адвоката, а не пользоваться услугами назначенного следствием?

На заявления, обращения и требования прессы наши "органы" обычно плюют, но вот на депутатов как-то еще реагируют. Хотелось бы, чтобы у избранников от КПРФ что-то там пробудилось, и кто-то озаботился судьбой товарища.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
бице написал 31.01.2018 09:44
Вор всегда первым кричит- держи вора! Фашистская Диктатура Уркагана Пу в РФии!
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(без названия)
фыва-23 написал 31.01.2018 09:41
"дестабилизацию ситуации в Казахстане" и "создание политического хаоса" - нет таких формулировок в УК. Не Талаева ли случайно фабриковала это постановление. Раз в Хамсуде, не "судья" Мищенко ли штамповала постановление об аресте, не понимая суть обвинения. Раз Хамсуд, то это постановление вышло из дурдома, который по недоразумению называется следственным комитетом ЦАО.
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Скучно, девочки
Радар написал 31.01.2018 09:06
Здравствуйте.
Хочу вам сообщить свое открытие.
В чем смысл жизни?
Вот ответ.
- В уничтожении врагов!
....
В промежутках, люди добывали пищу и занимались сексом.
Ответить
(без названия)
Ждлджлждлджл написал 31.01.2018 07:29
Аааааа-а, - вот теперь-то йа на конец таки все и понял: ежели "Россия для русских!" - экстремизм, то "Россия для не русских!" - законопослушная добропорядочность.
Ну, че - нормально: какова власть, таков у нее и бог, а каков бог, таково и слово его.
...недовольство ваше данной инкриминацией, тов.Баранов, нам очень даже странное...
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Все повторяется, только под другими названиями
и с другими актерами... написал 31.01.2018 03:30
После поджога рейхстага "Гитлер объявил о заговоре Коммунистической партии с целью захвата власти и уже на следующий день после пожара представил Гинденбургу два декрета: "О защите народа и государства" и "Против предательства немецкого народа и происков изменников родины", которые тот подписал.
.
Декрет "О защите народа и государства" отменял семь статей конституции, ограничивал свободу слова, прессы, собраний и митингов; разрешал просмотр корреспонденции и прослушивание телефонов.
.
Но главным результатом этого декрета стала система неконтролируемого заключения в концентрационные лагеря под названием "защитного ареста".
Гитлер в 1933 году
.
Пользуясь этими декретами, нацисты сразу же арестовали 4 тысячи видных членов коммунистической партии - своего главного противника."
Википедия
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(без названия)
Феофил написал 31.01.2018 02:48
С точки зрения статистики(а статистика как известно "знает все")Милосердов это как посол в Швейцарии убитый в Турции.
Я вот к чему,Баранов...
Скоро знаменательный день сурка а Вы еще не разгадали "тайну"Андропова.
Увидит ли президент США свою тень Гувера?
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(без названия)
9kvhrxycrg53bmvg написал 31.01.2018 02:37
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Ато фсе о Вове Путене...
Лутьше о Фашизме.. написал 31.01.2018 02:13
Везде Вова...Куда не плюнь...попадеш В Вову....
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