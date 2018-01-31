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Московский листок

Среди зимы на Украине отключили от газа целый город

Опубликовано 31.01.2018 в разделе комментариев 5

Среди зимы на Украине отключили от газа целый город

Украинский город Славутич отключили от газоснабжения из-за долгов, сообщается на сайте коммунального предприятия «Киевоблгаз».

В настоящее время население Славутича составляет около 25 500 человек.

«По состоянию на 30 января 2018 года НАК «Нафтогаз Украины» не выделил для жителей г. Славутич необходимые объемы природного газа на январь этого года из-за задолженности», — говорится в сообщении.

Предприятие отмечает, что распределение природного газа потребителям осуществляется только при наличии у них подтвержденных объемов на соответствующий расчетный период в соответствии с заключенным договором поставки. 

Славутич — самый молодой город Украины. Решение о его строительстве как нового города для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС и членов их семей после аварии на ЧАЭС было принято 2 октября 1986 года.

Территория Славутича представляет собой эксклав Киевской области на территории Черниговской области, из которой после принятия решения о строительстве города была выделена часть земель.

Экономическая и социальная ситуация города сильно зависит от ЧАЭС. До закрытия ЧАЭС в 2000 году, там работало девять тысяч жителей города, то есть примерно половина взрослого населения. После закрытия станции там продолжают работать три тысячи человек, которые занимаются снятием ЧАЭС с эксплуатации.



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
беда написал 31.01.2018 09:50
О России подумай, Сволочь! Подобное происходит каждый день по всей стране и хоть бы хны, проплаченный Тролль!
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(без названия)
Завидонов Нигодим написал 31.01.2018 09:13
В роспедерации вообще большинство городов не газифицировано, зато боярышника нажрутся и давай спрашивать : "а как тама у хохлов?"
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Re: Бирюса
Ждем-с. написал 31.01.2018 08:53
Первое.Подарит.
Второе. уркаинское сегодня-российское завтра.
Готовьтесь.
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(без названия)
Бирюса написал 31.01.2018 04:47
главное,чтоб наш "светлейший",не бросился помогать этим небратьям,и не подарил им газ на халяву...
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Хохлам надо немножко потерпеть
\\ъъ написал 31.01.2018 03:38
еще чуть чуть и будет з\п 2000 евро
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