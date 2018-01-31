О голодовках и избиениях женщин в тюрьмах Казахстана

По поводу учреждения Ла 155\1 . 1. МВД РК в первый же день сообщают что содержащиеся в изоляторе женщины наносили себе незначительные раны в знак протеста. Из чего следует, что протест был! Вопрос по какому поводу протестовали - это уже другой вопрос.

2. МВД РК сообщает что на сотрудника, на которого жаловались женщины, завели уголовное дело. Отмечу, в своем обращении я не указала ни одной фамилии, тем не менее уголовное дело на сотрудника заведено, значит события имели место быть и пусть не все женщины, но все таки написали заявление на сотрудника. И конечно телефоны это факт, вопрос для следствия сколько было заплачено и кому за доставку и продажу телефонов.

3. Спустя только определенное время пресс-служба КУИС сообщает, что женщины нарушали режим учреждения и оскорбляли сотрудников. Уважаемые , вы что народу лапшу вешайте, кто поверит что сотрудников оскорбляли, а они «бедные овечки» язык в задницу утянули. Не бесите своими глупостями: «Когда ситуация в СИЗО стала достоянием общественности начальник ЛА 155/1 Азамат Изтлеуов отрицал факт голодовки и избиений. Он подчеркнул, что в учреждении не происходило никаких инцидентов и эксцессов»!

Вопрос так откуда же взялись оскорбления сотрудников и нарушение режима учреждения, и почему начальник учреждения скрывал данные факты?

По поводу возбуждения уголовного дела по факту клеветы. Уважаемые, прошу считать все мои публикации о пытках официальными заявлениями. Сообщаю, что каждая моя публикация по факту пыток, насилия, жестокого обращения, неоказания надлежащей медицинской помощи, смерти, основана только на заявлениях как самих осужденных так и их родственников.